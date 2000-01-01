náhledy
Wimbledon je pro české tenistky kouzelným místem. Od roku 2010 na něm hned čtyřikrát slavily zisk trofeje pro šampionku a ve stejném období se dokonce osm různých krajanek probilo na slavných travnatých kurtech do semifinále. Petra Kvitová to zvládla hned třikrát, letos ji napodobily Karolína Muchová a Linda Nosková. Kdo ještě patří do vybrané společnosti?
Autor: Profimedia.cz
Kvitová se do semifinále Wimbledonu poprvé podívala v roce 2010. Tehdy byla nad její síly americká suverénka Serena Williamsová, které podlehla 6:7, 2:6. V letech 2011 a 2014 už ale česká tenistka semifinálové duely zvládla a v obou případech si nakonec dokráčela až pro trofej.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lucie Šafářová prožila v roce 2014 životní wimbledonskou jízdu, která se zastavila až v semifinále proti krajance Kvitové. Kamarádce a pozdější šampionce podlehla ve dvou setech 6:7 a 1:6. Na londýnské trávě už se nikdy znovu tak daleko nedostala, v dalších dvou letech vypadla shodně v osmifinále.
Autor: AP
Wimbledon je jediným grandslamem, na němž Šafářová dosáhla lepšího výsledku v singlu než v deblu. Jejím londýnským maximem ve čtyřhře je totiž čtvrtfinále. Ostatní tři grandslamy naopak dokázala ve čtyřhře alespoň jednou vyhrát.
Autor: AP
Barbora Strýcová měla k nejlepší čtyřce Wimbledonu blízko už v roce 2014, ve čtvrtfinále ji tehdy ale zastavila Kvitová při svém tažení za titulem. Vyšlo jí to až v sezoně 2019.
Autor: AP
Také Strýcová zažila, jaký je to pocit, když vás před branami grandslamového finále zastaví Serena Williamsová. Česká bojovnice proti hvězdné Američance uhrála jen tři gamy a prohrála 1:6, 2:6. Postup do semifinále Wimbledonu 2019 je nicméně nejlepším singlovým výsledkem, kterého Strýcová na turnajích velké čtyřky dosáhla. Mimochodem, ve stejný rok ovládla s Tchajwankou Sie Šu-wej wimbledonský debl.
Autor: AP
Karolíně Plíškové se nejvíc daří na tvrdých površích, na wimbledonské trávě ji výraznější úspěchy míjely. Výjimkou byl rok 2021, kdy se rozehrála k dlouhé cestě turnajem. V semifinále tehdy přetlačila Bělorusku Arynu Sabalenkovou ve třech setech 5:7, 6:4 a 6:4.
Autor: AP
Ačkoliv to Plíšková v kariéře dotáhla až na vrchol světového žebříčku, grandslamový titul jí ve sbírce chybí. Finále Wimbledonu v roce 2021 bylo pro Češku druhým pokusem po US Open 2016. Také tentokrát ale Plíšková ve třech setech padla, vítězství slavila Australanka Ashleigh Bartyová.
Autor: AP
Pátou českou tenistkou, která si v posledních letech zahrála semifinále Wimbledonu, je Markéta Vondroušová. V roce 2023 odehrála v Londýně svůj nejúspěšnější grandslam v kariéře. V boji o postup do finále tehdy porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou dvakrát 6:3.
Autor: Reuters
Zatímco na Roland Garros o čtyři roky dříve to Vondroušové ve finále nevyšlo, ve Wimbledonu svou pohádku dopsala až do sladkého konce. Ve finále porazila Tunisanku Uns Džábirovou a poprvé v kariéře se stala grandslamovou šampionkou. V Londýně navázala na tituly Petry Kvitové z let 2011 a 2014.
Autor: Reuters
Hned o rok později se do úspěšné české party zařadila Barbora Krejčíková. Wimbledon 2024 jí skvěle sedl. V semifinále svou formu předvedla proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu, kterou porazila ve třech setech 3:6, 6:3 a 6:4.
Autor: AP
Krejčíková se do singlového finále na grandslamech dostala zatím dvakrát a v obou případech to dotáhla až na vrchol. Tři roky po triumfu na Roland Garros dobyla také Wimbledon po vítězství nad Italkou Jasmine Paoliniovou.
Autor: Reuters
O Karolíně Muchové se ví, že když je zdravá, patří mezi světovou špičku. Na letošním Wimbledonu to potvrzuje. Když v úterý zdolala Japonku Naomi Ósakaovou, zařadila se do úzké skupiny českých a československých hráček, které postoupily do semifinále na všech čtyřech grandslamech. Vedle Muchové to dokázaly už jen Hana Mandlíková, Jana Novotná a Karolína Plíšková.
Autor: AP
Muchové trvalo pět let, než opět přešla přes první kolo Wimbledonu. Jakmile letos nehezkou sérii konečně zlomila, rozjela se k dlouhému tažení. Na turnaji dosud ztratila pouze jeden set, a to v osmifinále proti krajance Krejčíkové. O postup do finále se ve čtvrtek utká s Američankou Coco Gauffovou.
Autor: AP
Linda Nosková ve Wimbledonu posouvá svá dosavadní maxima. Loni v Londýně došla do osmifinále, předloni si na Australian Open zahrála čtvrtfinále. Oba výsledky už překonala, po středečním vítězství nad zkušenou Elise Mertensovou si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále.
Autor: Reuters
Nosková mezi nejlepší čtveřicí doplnila Muchovou, a tak má český tenis po dvanácti letech hned dvě hráčky v semifinále Wimbledonu. V roce 2014 hrály Petra Kvitová a Lucie Šafářová o postup do finále proti sobě, tentokrát je ale situace jiná. Soupeřkou Noskové bude Ukrajinka Marta Kosťuková. Pokud obě krajanky natáhnou své tažení, v All England Clubu dojde na jedinečné české finále.
Autor: Reuters