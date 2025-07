Anisimovová zastavila světovou jedničku a postoupila do finále Wimbledonu

Třiadvacetiletá Anisimovová, která v osmifinále vyřadila Lindu Noskovou, vyhrála nad trojnásobnou grandslamovou šampionkou po více než dvou a půl hodinách. Utkání zakončila při čtvrtém mečbolu. Sabalenkovou zdolala již pošesté z devíti vzájemných zápasů a jako třetí hráčce vedle Markéty Vondroušové a Nizozemky Kiki Bertensové se jí povedlo porazit Bělorusku na všech površích.

„Upřímně mi to teď připadá neskutečné. Aryna je tak těžká soupeřka a já tam úplně umírala. Nevím, jak jsem to dokázala,“ řekla v rozhovoru na kurtu Anisimovová. „Je to neuvěřitelná hráčka, která je inspirací pro mě i pro mnoho dalších lidí. Měly jsme za sebou už spoustu těžkých bitev. Vyhrát ale tu dnešní a být ve finále Wimbledonu je speciální. Atmosféra tady byla neuvěřitelná,“ uvedla.

Anisimovová, jež si před dvěma lety dala pauzu kvůli syndromu vyhoření a vloni ve Wimbledonu neprošla z kvalifikace, si letos v All England Clubu vylepšila grandslamové maximum. Dosud se dostala nejdál do semifinále Roland Garros v roce 2019. Sabalenková opět neprošla v Londýně do finále, skončila v semifinále stejně jako v letech 2021 a 2023.

Utkání se hrálo za vysokých teplot, které dosahovaly až 31 stupňů Celsia. První set byl dvakrát přerušen kvůli zdravotním potížím některých z diváků. Po druhé pauze podávala Sabalenková za stavu 4:5 na udržení v sadě, jenže neuspěla. Anisimovová se dostala ke dvěma setbolům. Při prvním trefila míč rámem rakety, později si ale vypracovala druhou šanci a v tu chvíli Sabalenková zahrála dvojchybu.

Ve druhém setu však americká hráčka stoprocentní hru na servisu neudržela. V sedmém gamu vedla 30:30, zbývající čtyři míčky ale prohrála a dvojchybou darovala brejk Sabalenkové. Ta sice při dalším podání Anisimovové nevyužila čtyři setboly, vzápětí si při vlastním podání vypracovala pátý a ten už proměnila.

Rozhodující třetí set začala lépe Běloruska. Po brzkém brejku vedla 1:0, následně ale přišla o čtyři gamy za sebou. Anisimovová vedla pak 5:2, ale Sabalenková odvrátila v deváté hře při podání soupeřky mečbol a získala naději na srovnání. Vzápětí ale při servisu prohrávala 0:40. Dva další mečboly smazala, při posledním už neuspěla.

O své první finále bojují i Šwiateková a Bencicová

Ve druhém semifinále proti sobě stojí Polka Šwiateková a Švýcarka Bencicová. Obě tenistky hrají svůj dosud nejlepší Wimbledon a postupem mezi elitní čtyřku posunuly svá dosavadní londýnská maxima.

Nenasazená Bencicová, která se na přelomu roku vrátila na kurty po mateřské pauze, zároveň vyrovnala svůj nejlepší grandslamový výsledek – semifinále si naposled zahrála na US Open v roce 2019.