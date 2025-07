Přestože Fritz drží páté místo v žebříčku, jasným favoritem prvního semifinále je Alcaraz. Nejenže Španěl figuruje v žebříčku o tři místa výše, ale především ve Wimbledonu posbíral více úspěchů i zkušeností s velkými zápasy. Právě Alcaraz ovládl poslední dva ročníky a nyní ho dělí už jen dva zápasy od vítězného hattricku.

Naopak Fritz hraje semifinále slavného londýnského turnaje poprvé. Jeho dosud nejlepším výsledkem bylo čtvrtfinále, do nějž se proklestil loni a v roce 2022. Pokud si Američan vyšlápne na španělského šampiona a zastaví ho, vyrovná své kariérní maximum napříč grandslamy. Finále už si totiž jednou zahrál, a to loni na US Open.

Bilanci vzájemných zápasů vede Alcaraz, který oba dosavadní duely vyhrál bez ztráty setu. Fritz má tedy nyní třetí šanci hvězdného soupeře zaskočit.

Repríza semifinále po dvou letech

Ve druhém semifinále se proti sobě postaví současná světová jednička proti někdejší dlouholeté jedničce. Mírným favoritem je Sinner, v jeho neprospěch však hovoří méně zkušeností s travnatým turnajem. Londýnský grandslam je pro Itala tím nejméně úspěšným – semifinále si zde zahrál jednou, před dvěma lety, a právě Djokovičovi podlehl ve třech setech.

Zato Djokovič je ve Wimbledonu mimořádně úspěšný. Slavný turnaj v minulosti sedmkrát vyhrál a v tomto ohledu si vede lépe jen na Australian Open. Naposledy v Londýně kraloval v roce 2022 a v předešlých šesti ročnících po sobě vždy došel až do finále. Podaří se mu mimořádnou šňůru prodloužit?

Repríza semifinále 2023 bude desátým vzájemným utkáním obou soupeřů, Sinner vede na vítězství 5:4. Oba tenisté v minulých dnech řešili zdravotní šrámy, kvůli kterým rušili tréninky, jejich dnešní souboj by to však nemělo ohrozit.

Siniaková zabojuje o další finále

Kateřinu Siniakovou a Taylor Townsendovou čeká v podvečer semifinále ženské čtyřhry proti tchajwansko-lotyšské dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková.

Češka a Američanka společně vyhráli loňský ročník. Pokud tedy dnešní semifinále zvládnou, přiblíží se na dosah obhajobě. Siniaková už letos ve Wimbledonu jeden titul získala, spolu s Nizozemcem Samem Verbeekem ve středu vyhrála mix.