Wimbledon ONLINE: Muchová vede, Siniakovou čeká derby s Bartůňkovou

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Sledujeme online   14:30aktualizováno  15:15

Karolína Muchová returnuje ve druhém kole Wimbledonu. | foto: AP

Grandslamový turnaj Wimbledon pokračuje zápasy druhého kola, během středečního programu se na travnatých londýnských kurtech prostřídají čtyři Češky. Karolíně Muchové stojí v cestě Čang Šuaj, Nikola Bartůňková bude čelit v českém derby Kateřině Siniakové a do akce půjde také Barbora Krejčíková, jejíž soupeřkou bude světová pětka Mirra Andrejevová. Sledujte všechna utkání českých tenistek v podrobných online reportážích.

Muchová v pondělí prolomila trápení a po pěti letech prošla přes první kolo Wimbledonu. Podaří se jí v Londýně přidat druhé vítězství? Šanci má více než slušnou – proti Číňance Čang Šuaj je favoritkou, navíc se v úvodním zápase zdržela na kurtu jen necelou hodinu.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Čang Šuaj

Zápas sledujeme v podrobné reportáži

Čang Šuaj je momentálně 64. hráčkou žebříčku. První kolo sice zvládla ve dvou setech, v obou však musela otáčet a rozhodoval až tiebreak. Ve srovnání se světovou devítkou Muchovou proto její zápas trval dvakrát déle. Dosud se obě tenistky utkaly třikrát, naposledy před dvěma týdny v Berlíně. A z výhry se vždy radovala česká hráčka.

Derby číslo 2: Bartůňková vyzve Siniakovou

Už v prvním kole došlo na jeden ryze český duel, mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou, ve druhém se situace opakuje. Na kurt se tentokrát proti sobě postaví wimbledonská debutantka Bartůňková a zkušená Siniaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Nikola Bartůňková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:35

Siniaková drží v žebříčku 36. pozici a případným postupem do třetího kola by vyrovnala svůj nejlepší výsledek ve wimbledonském singlu. S výjimkou březnového Indian Wells, kde došla do osmifinále, letos zatím čeká na delší turnajové tažení. Může se však opřít o své zkušenosti, neboť je o deset let starší a na top úrovni toho odehrála výrazně více.

Ani 48. tenistka žebříčku Bartůňková však rozhodně není bez šance. V prvním kole proti Američance Stearnsové otočila ve třetím setu nepříznivý stav 2:4 a ve dvaceti letech ukazuje, že jí v zápasech proti zkušenějším nebo výše postaveným soupeřkám nechybí kuráž. Na grandslamech hraje prvním rokem, a pokud Siniakovou porazí, vyrovná své dosavadní kariérní maximum z lednového Australian Open.

Krejčíková se pokusí zastavit světovou pětku

Duel Krejčíkové s Andrejevovou na centrálním dvorci bude utkáním dvou grandslamových šampionek. Ruska je čerstvou vítězkou – před měsícem ovládla Roland Garros. V tomto ohledu napodobila Krejčíkovou, která v Paříži triumfovala v roce 2021, kromě toho ještě předloni vyhrála právě Wimbledon.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Mirra Andrejevová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:30

Krejčíková figuruje na 38. pozici žebříčku a do zápasu jde v pozici mírné outsiderky. Devatenáctiletá Andrejevová totiž rychle stoupá mezi elitu a momentálně je světovou pětkou. Loni si zahrála v Londýně čtvrtfinále a letos jistě míří ještě výš. Podaří se Krejčíkové přibrzdit mladou soupeřku? Z dosavadních čtyř vzájemných zápasů vyhrála jediný.

Co dalšího nabízí třetí den Wimbledonu

  • O postup do třetího kola bude usilovat první hráč světa Jannik Sinner z Itálie, jehož soupeřem bude Portugalec Nuno Borges. Hrát budou také Rus Daniil Medveděv nebo Srb Novak Djokovič.
  • V turnaji žen jdou do akce světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska či Američanka Jessica Pegulaová, která v prvním kole přemohla Češku Darju Viďmanovou.
  • Startuje mužský debl. Představí se Matěj Vocel ve dvojici s Ekvádorcem Diegem Hidalgem nebo české duo Adam Pavlásek, Patrik Rikl.

Středeční program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sinner (1-It.) - Borges (Portug.), Krejčíková (ČR) - Andrejevová (5-Rus.), Tsitsipas (Řec.) - Djokovič (7-Srb.)

Kurt č. 1 (14:00): Sabalenková (1-Běl.) - Kesslerová (USA), Sierraová (Arg.) - Gauffová (7-USA), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Přizmič (Chorv.)

Kurt č. 3 (12:00): druhý zápas Muchová (10-ČR) - Čang Šuaj (Čína)

Kurt č. 12 (12:00): druhý zápas Siniaková (32-ČR) - Bartůňková (ČR)

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Muchová vs. ČangTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Muchová vs. Čang //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 1:1
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Siniaková vs. BartůňkováTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Siniaková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
1. 7. 16:30
  • 1.56
  • -
  • 2.57
Krejčíková vs. AndrejevováTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Krejčíková vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
1. 7. 16:30
  • 2.62
  • -
  • 1.54
Plíšková vs. ŚwiatekováTenis - - 2. 7. 2026:Plíšková vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
2. 7. 12:00
  • 3.84
  • -
  • 1.27
Grantová vs. BouzkováTenis - - 2. 7. 2026:Grantová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
2. 7. 12:00
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  • -
  • 1.35
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