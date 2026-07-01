Wimbledon ONLINE: Muchová vede, Siniakovou čeká derby s Bartůňkovou

Muchová v pondělí prolomila trápení a po pěti letech prošla přes první kolo Wimbledonu. Podaří se jí v Londýně přidat druhé vítězství? Šanci má více než slušnou – proti Číňance Čang Šuaj je favoritkou, navíc se v úvodním zápase zdržela na kurtu jen necelou hodinu.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Čang Šuaj
Zápas sledujeme v podrobné reportáži
Čang Šuaj je momentálně 64. hráčkou žebříčku. První kolo sice zvládla ve dvou setech, v obou však musela otáčet a rozhodoval až tiebreak. Ve srovnání se světovou devítkou Muchovou proto její zápas trval dvakrát déle. Dosud se obě tenistky utkaly třikrát, naposledy před dvěma týdny v Berlíně. A z výhry se vždy radovala česká hráčka.
Derby číslo 2: Bartůňková vyzve Siniakovou
Už v prvním kole došlo na jeden ryze český duel, mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou, ve druhém se situace opakuje. Na kurt se tentokrát proti sobě postaví wimbledonská debutantka Bartůňková a zkušená Siniaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček.
ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Nikola Bartůňková
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:35
Siniaková drží v žebříčku 36. pozici a případným postupem do třetího kola by vyrovnala svůj nejlepší výsledek ve wimbledonském singlu. S výjimkou březnového Indian Wells, kde došla do osmifinále, letos zatím čeká na delší turnajové tažení. Může se však opřít o své zkušenosti, neboť je o deset let starší a na top úrovni toho odehrála výrazně více.
Ani 48. tenistka žebříčku Bartůňková však rozhodně není bez šance. V prvním kole proti Američance Stearnsové otočila ve třetím setu nepříznivý stav 2:4 a ve dvaceti letech ukazuje, že jí v zápasech proti zkušenějším nebo výše postaveným soupeřkám nechybí kuráž. Na grandslamech hraje prvním rokem, a pokud Siniakovou porazí, vyrovná své dosavadní kariérní maximum z lednového Australian Open.
Krejčíková se pokusí zastavit světovou pětku
Duel Krejčíkové s Andrejevovou na centrálním dvorci bude utkáním dvou grandslamových šampionek. Ruska je čerstvou vítězkou – před měsícem ovládla Roland Garros. V tomto ohledu napodobila Krejčíkovou, která v Paříži triumfovala v roce 2021, kromě toho ještě předloni vyhrála právě Wimbledon.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Mirra Andrejevová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:30
Krejčíková figuruje na 38. pozici žebříčku a do zápasu jde v pozici mírné outsiderky. Devatenáctiletá Andrejevová totiž rychle stoupá mezi elitu a momentálně je světovou pětkou. Loni si zahrála v Londýně čtvrtfinále a letos jistě míří ještě výš. Podaří se Krejčíkové přibrzdit mladou soupeřku? Z dosavadních čtyř vzájemných zápasů vyhrála jediný.
Co dalšího nabízí třetí den Wimbledonu
- O postup do třetího kola bude usilovat první hráč světa Jannik Sinner z Itálie, jehož soupeřem bude Portugalec Nuno Borges. Hrát budou také Rus Daniil Medveděv nebo Srb Novak Djokovič.
- V turnaji žen jdou do akce světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska či Američanka Jessica Pegulaová, která v prvním kole přemohla Češku Darju Viďmanovou.
- Startuje mužský debl. Představí se Matěj Vocel ve dvojici s Ekvádorcem Diegem Hidalgem nebo české duo Adam Pavlásek, Patrik Rikl.
Středeční program Wimbledonu
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sinner (1-It.) - Borges (Portug.), Krejčíková (ČR) - Andrejevová (5-Rus.), Tsitsipas (Řec.) - Djokovič (7-Srb.)
Kurt č. 1 (14:00): Sabalenková (1-Běl.) - Kesslerová (USA), Sierraová (Arg.) - Gauffová (7-USA), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Přizmič (Chorv.)
Kurt č. 3 (12:00): druhý zápas Muchová (10-ČR) - Čang Šuaj (Čína)
Kurt č. 12 (12:00): druhý zápas Siniaková (32-ČR) - Bartůňková (ČR)