Krejčíková bude hrát v Londýně první kolo, Macháč zase dohánět ztrátu

Krejčíková, 32. hráčka světa, od začátku února do poloviny dubna nehrála kvůli zranění. A když už se vrátila, turnaje zase rychle opouštěla. První takové zklamání jí připravila právě dnešní soupeřka Kuděrmětovová (38.).

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. V. Kuděrmětovová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ruska Krejčíkovou porazila ve Stuttgartu, a zažehla tak její černou sérii čtyř porážek v prvních kolech v řadě. Tu Češka protrhla až na trávě v Birminghamu, kde si připsala motivační výhry nad Australankou Savilleovou a Britkou Dartovou. Náznak zlepšení představuje i třísetový souboj v Eastbourne s talentovanou Kanaďankou Fernandezovou.

Sedmadvacetiletá Ruska i o rok starší Češka hrají ve Wimbledonu počtvrté. Zatímco pro Rusku by bylo druhé kolo maximem, pro vítězku Roland Garros z roku 2021 minimem. Obě hráčky se dosud střetly čtyřikrát, přičemž poslední tři klání vyhrála Ruska.

Macháč začal špatně. Pomůže mu pauza?

Zkušený Andy Murray se těsně před turnajem rozhodl, že nebude po operaci zad riskovat, a z turnaje odstoupil. Macháčovi (39.) se tak postavil do cesty Belgičan David Goffin (83.), jenž neuspěl v posledním kole kvalifikace.

ONLINE: David Goffin vs. Tomáš Macháč Dohrávku budeme sledovat v podrobné reportáži.

Macháč letos hraje na grandslamech v životní formě: na Australian Open i na Roland Garros prošel do třetího kola, při své druhé účasti ve Wimbledonu se snaží poprvé probít do druhého kola.

Generálka na trávě v Halle mu však vůbec nevyšla – vypadl v prvním kole – a v těžké pozici je i nyní proti Goffinovi. Tenisté svůj první vzájemný zápas rozehráli už v úterý, kvůli západu slunce však museli kurt opustit za stavu 3:6 a 2:4 z pohledu Macháče.

Belgičan je tedy i ve druhém setu o brejk napřed, a jakmile se oba soupeři vrátí do akce, půjde na podání.

Nosková vyzve grandslamovou šampionku

Nosková (26.) je poprvé v kariéře ve druhém kole Wimbledonu a také dnes věří v postup. Nicméně nebude mít snadné pořízení. Kanaďanka Bianca Andreescuová (176.) sice útočí z nízké pozice v žebříčku, důvodem však byly zdravotní trable, po nichž se teprve v květnu po několika měsících vrátila na kurty.

ONLINE: Bianca Andreescuovoá vs. Linda Nosková Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve Wimbledonu si Andreescuovoá loni zahrála třetí kolo, což je na tomto turnaji jejím dosavadním maximem. Zkušenosti však má i s velkými zápasy, ostatně už téměř pět let se pyšní titulem z US Open. Svůj první duel nyní v Londýně zvládla bez potíží ve dvou setech.

Naopak Nosková zde zahájila své účinkování poněkud rozpačitě, proti Italce Erraniové začala špatně a skóre zachraňovala až obratem v závěru prvního setu. V dalším pokračování už ale dostala zápas pod kontrolu. Dokáže na zlepšený výkon navázat i dnes? S Kanaďankou si zahraje poprvé.

Fruhvirtová půjde na přemožitelku Muchové

Sedmnáctiletá Fruhvirtová (88.) se v Londýně uvedla stylovým obratem proti nasazené ruské vrstevnici Miře Andrejevové, jež si před měsícem na Roland Garros zahrála semifinále. Češka dokázala otočit ze stavu 1:6, 0:3, díky čemuž ozdobila svou wimbledonskou premiéru postupem do druhého kola.

ONLINE: Paula Badosaová vs. Brenda Fruhvirtová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Další soupeřkou mladé hráčky bude Badosaová (93.), která loni velkou část sezony kvůli zdravotním problémům vynechala. Její pauza se promítla do žebříčkového postavení, nyní se ale postupně vrací. V pondělí Španělka vyřadila ve dvou setech Karolínu Muchovou.

Badosaová letos v Melbourne i v Paříži shodně došla do třetího kola a dnes má na dosah stejný počin. Pokud postoupí, své letošní grandslamové maximum vyrovná. To Fruhvirtová by si případným vítězstvím posunula na turnajích velké čtyřky nejlepší výsledek kariéry. Obě hráčky se utkají poprvé.

Na kurtech se během středy protočí také několik tenistů a tenistek ze světové špičky. Mezi muži budou bojovat o postup do třetího kola například Rus Daniil Medveděv, Španěl Carlos Alcaraz nebo Ital Jannik Sinner, z žen půjdou na věc kupříkladu Američanka Coco Gauffová nebo Japonka Naomi Ósakaová.