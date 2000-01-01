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To se tak sejdou princezna, opoziční bojovnice i několik legendárních šampionek a přihlížejí, jak Linda Nosková kráčí v tenisovém Wimbledonu za svým premiérovým grandslamovým titulem. Které celebrity si ryze český finálový duel v All England Clubu nenechaly ujít?
Autor: Reuters
PRINCEZNA PŘICHÁZÍ! Catherine, princezna z Walesu, si duel mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou náramně užívala. Tleskala, smála se, diskutovala s dalšími významnými osobnostmi. A po utkání pak českým tenistkám předala trofeje.
Autor: Reuters
V ČESKÉM OBLEŽENÍ. Byť Martina Navrátilová drží americký pas, za Češku ji počítat budeme. Princezna Catherine se s tenisovou legendou hned při příchodu přátelsky pozdravila, čemuž v pozadí přihlížela i další z wimbledonských šampionek Petra Kvitová.
Autor: Reuters
TAK KDO VYHRAJE? Těžko říct, komu Martina Navrátilová fandila. Utkání ale prožívala na maximum. Každou chvíli bylo vidět, jak cosi komentuje, vysvětluje, glosuje. A na závěr v zákulisí ještě vítězné Lindě Noskové osobně pogratulovala.
Autor: AP
LILY IN LONDON. Na centrkurt zavítala i Lily Collinsová. Americká herečka, která se proslavila především díky ztvárnění titulní role v seriálu Emily in Paris. Snad nezapomněla, že Roland Garros bylo o dva měsíce dříve...
Autor: AP
POZOR, AKROBATKA! Agenturní snímky na tribunách objevily i Eileen Guovou, veleúspěšnou čínsko-americkou akrobatickou lyžařku, která je díky svým marketingovým aktivitám jednou z nejvíce vydělávajících sportovkyň světa.
Autor: AP
ÚSMĚV OPOZICE. Ale od sportovkyň zpět k dalším známým osobnostem. Není tak časté, abyste viděli opoziční političky s úsměvem na tváři. Kemi Badenochová, lídryně britské Konzervativní strany, se však v All England Clubu bavila.
Autor: AP
TENIS MÍSTO FOTBALU. I britská herečka Hannah Waddinghamová si vyvrcholení slavného turnaje vyloženě užívala. Dokonce tak, že ve Wimbledonu přihlížela z tribuny kompletnímu sobotnímu programu. Byť bližší by jí mohl být fotbal, v seriálu Ted Lasso totiž hrála svéráznou majitelku klubu AFC Richmond.
Autor: AP
DVĚ VÍTĚZKY. Wimbledonská šampionka z roku 2004 se přátelsky přivítala s vítězkou turnaje z roku 2013. Aneb setkání Rusky Marii Šarapovové (vlevo) s Francouzkou Marion Bartoliovou.
Autor: Reuters
JÁ BYCH TO ZAHRÁLA TAKHLE... Maria Šarapovová má na kontě pět grandslamových titulů, a tak pokud glosuje výměnu, věřte, že rozhodně ví, o čem mluví.
Autor: AP
TO SI VYFOTÍM! Že ještě wimbledonských šampionek nebylo dost? Na seznam divaček připište i Simonu Halepovou. Tahle dnes už bývalá rumunská tenistka triumfovala v All England Clubu v roce 2019. Teď se do ikonického areálu vrátila a z finále mezi Noskovou a Muchovou si odnáší spoustu snímků.
Autor: AP
DVACET TITULŮ. Na jednu z fotek se Halepové klidně mohla připlést Billie Jean Kingová, tenisová legenda totiž zasedla hned před ni. Dvaaosmdesátiletá Američanka svého času Wimbledonu dominovala, připsala si zde hned šest singlových a deset deblových triumfů. K tomu přidala i čtyři v mixu.
Autor: AP
A ZPĚT K HEREČKÁM. Na tribuně se objevila i americká herečka Jodie Fosterová, kterou doprovázela její partnerka Alex Hedisonová. Rovněž herečka, ale zároveň i fotografka nebo režisérka.
Autor: AP
JÁ JSEM TU BYL TAKY! Do agenturních snímků se nevtěsnal Jan Kodeš. Wimbledonský šampion z roku 1973 utkání sledoval po boku Petry Kvitové. Ale možná byl zklamaný, před zápasem totiž prohlásil, že čistě z lidského pohledu by vítězství přál spíš Karolíně Muchové.
Autor: Stanislav Kučera, MAFRA
HVĚZDA NA ZÁVĚR. A nakonec celebrita největší. Lindě Noskové je teprve jednadvacet, už teď je ovšem tenistkou nesmrtelnou. Vyhrát Wimbledon, to je zřejmě nejvíc, co v tomhle sportu lze dokázat. Tak ať si své chvíle slávy pořádně užije!
Autor: Reuters