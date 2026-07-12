OBRAZEM: Princezna i tenisové legendy. Kdo sledoval české finále Wimbledonu?

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Finále ženské dvouhry si na Wimbledonu nenechaly ujít ani celebrity. Princeznu z Walesu komentáře jejích přísedících během ženského wimbledonského... Martina Navrátilová se zdraví s Catherine, princeznou z Walesu. Někdejší tenistka Martina Navrátilová nechybí během sobotního programu... Herečka Lily Collinsová na tribuně při ženském finále Wimbledonu. Akrobatická lyžařka Eileen Guová sleduje ženské wimbledonské finále. Ženské wimbledonové finále si nenechala ujít ani Kemi Badenochová, lídryně... Na sobotní tenisový program zavítala do All England Clubu i herečka Hannah... Bývalé tenistky Maria Šarapovová (vlevo) a Marion Bartoliová se zdraví před... Ženské wimbledonské finále si nenechala ujít ani někdejší ruská tenistka Maria... Co si asi tak někdejší rumunská tenistka Simona Halepová fotí? Tenisová legenda Billie Jean Kingová na tribuně během ženského finále...
To se tak sejdou princezna, opoziční bojovnice i několik legendárních šampionek a přihlížejí, jak Linda Nosková kráčí v tenisovém Wimbledonu za svým premiérovým grandslamovým titulem. Které celebrity si ryze český finálový duel v All England Clubu nenechaly ujít?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kopřiva vs. PrižmićTenis - Dvouhra - 1. kolo - 13. 7. 2026:Kopřiva vs. Prižmić //www.idnes.cz/sport
Živě0:5
  • 9.40
  • -
  • 1.06
Cerúndolo vs. KolářTenis - - 14. 7. 2026:Cerúndolo vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
14. 7. 10:30
  • 1.28
  • -
  • 3.57
Krejčíková vs. TomovováTenis - - 14. 7. 2026:Krejčíková vs. Tomovová //www.idnes.cz/sport
14. 7. 11:00
  • 1.08
  • -
  • 7.52
Valentová vs. CostoulasováTenis - - 14. 7. 2026:Valentová vs. Costoulasová //www.idnes.cz/sport
14. 7. 11:00
  • 1.19
  • -
  • 4.64
Tanová vs. HavlíčkováTenis - - 14. 7. 2026:Tanová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
14. 7. 12:00
  • 1.54
  • -
  • 2.32
Svrčina vs. DimitrovTenis - - 14. 7. 2026:Svrčina vs. Dimitrov //www.idnes.cz/sport
14. 7. 12:30
  • 2.55
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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