OBRAZEM: Princezna i tenisové legendy. Kdo sledoval české finále Wimbledonu?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trenér Bilič se vrací k reprezentaci Chorvatska
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Olomouc zdolala Al Ahlí Dubaj a v přípravě ještě neprohrála. Slaví i Teplice
Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahlí Dubaj 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony, z toho potřetí zvítězili. Totožnou bilanci mají Teplice, které...
Šampionka zpátky v Česku. Trofej si dám místo televize, vtipkovala Nosková
Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...
WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě
Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.
POHLED: Národ sobě! Takřka celá země se složila na český tenisový zázrak
V čem tkví tajemství českého úspěchu na Wimbledonu a dalších světových turnajích v jedenadvacátém století? Ve stovkách větších i malých klubů od Fulneku přes Ivančice až do Litvínova. Právě z nich...
Bejlek úspěšně zahájila turnaj v Aténách, poradila si se Slovenkou Morvayovou
Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6:0, 7:5 nad Slovenkou Viktórií Morvayovou postoupila do 2. kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním...
WTA Iasi 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě
Je tady další ročník ženského tenisového turnaje v rumunském Iasi. Akce WTA 250 se koná od 13. do 19. července 2026 na antukových kurtech, hrají zde i Češky.
Vlajka i hymna zpět. Stolní tenis a moderní pětiboj ruší veškeré sankce vůči Rusům
Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru....
Jste překvapení? Semifinalisté MS jsou i nejlepší týmy žebříčku. Poprvé v historii
Pokud jste před fotbalovým mistrovstvím světa dali na papírové předpoklady a u sázkových kanceláří vsadili, že do semifinále postoupí čtyři nejlepší mužstva žebříčku FIFA, máte vyděláno. Poprvé od...
Vacek: Šance na etapu může během Tour přijít jen jedna. Pak do toho musím jít all in
Ač je na své premiérové Tour de France, patří k nejvýraznějším jezdcům prvního týdne. A nejen protože vozí nepřehlédnutelný dres českého mistra. Mathias Vacek se v úvodních devíti etapách stihl...
Víme, že máme na víc, říká Kane před semifinále. Kritiku kouče Tuchela chápe
Na kritiku trenéra Thomase Tuchela, jemuž se nelíbil výkon anglických fotbalistů ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Norsku (2:1 po prodloužení), reagoval kapitán Harry Kane s úsměvem. „Chce nás...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Svět závidí. Státní trenér o českém tenise i Noskové: Maminka na ni byla přísná
Jestli někdo dokáže zasvěceně odpovědět na otázku, proč český tenis produkuje tolik skvělých šampionek, je to Jan Stočes. Dlouholetý kouč a v současnosti státní trenér velmi dobře zná také Lindu...
Svatbu se jim povedlo utajit. Tenisové hvězdy se vzaly během finále Wimbledonu
Katie Boulterová a Alex de Minaur jsou manželé. Ano si známý tenisový pár řekl při utajeném soukromém obřadu během finálového dne letošního Wimbledonu.