ONLINE: Od úvodu drama. Alcaraz po urputné bitvě prolomil Djokovičův servis

Je to rok, co se sešli při stejné příležitosti. V pětisetové bitvě, trvající bezmála pět hodin, začal Španěl pomaleji a prohrál jednoznačně první set, pak se ale zmátořil a 24násobného grandslamového šampiona pokořil.

ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovič Finále Wimbledonu sledujeme v podrobné online reportáži.

Od té doby se spolu utkali dvakrát, na tvrdém povrchu v Cincinnati i na Turnaji mistrů na konci loňského roku se radoval Djokovič, který má navrch ve vzájemné bilanci 3:2 na zápasy.

Španěl ještě neprohrál finálový zápas na grandslamu. Ve třech předešlých představeních se vždycky radoval ze zisku titulu. Na nedávném Roland Garros se triumfem nad Zverevem stal nejmladším hráčem v tzv. open éře, který uspěl na všech třech površích.

Wimbledon příloha iDNES.cz

„Samozřejmě se chci zapsat do úzkého výběru hráčů, kteří v jednom roce uspěli na Roland Garros i ve Wimbledonu. Vím, že to pro mě bude ohromná výzva, ale myslím, že jsem na to připraven,“ ujistila světová trojka. Něco podobného předtím zvládla pouze šestice hráčů, včetně jeho finálového oponenta.

Sedmatřicetiletý Srb má šanci stát se nejstarším vítězem turnaje, přičemž může zároveň osmým triumfem dorovnat počin rivala Rogera Federera.

„Obrovskou bitvu,“ odpověděl Djokovič na otázku, jaký finálový průběh očekává. „Carlos je komplexní hráč, jak jen to je možné. Abych ho porazil, budu muset být v maximální fazóně,“ pokračoval Srb, jehož forma byla před Wimbledonem velkým otázníkem. Vždyť pařížský grandslam opustil před čtvrtfinále kvůli zranění kolene a od té doby nehrál.

„Kdybych si před turnajem nemyslel, že jsem stoprocentně připravený a nemám šanci dojít daleko, asi bych nehrál,“ dodal Djokovič, který se představí ve svém 37 grandslamovém finále. Závěrečný zápas ve Wimbledonu ztratil jen dvakrát – loni s Alcarazem a deset let předtím proti Andymu Murraymu.

Novak Djokovič v semifinálovém utkání Wimbledonu.

Na rozdíl od finálového soupeře se Djokovič na cestě turnajem vyhnul pětisetovým bitvám. Síly navíc ušetřil ve čtvrtfinále, do kterého jeho australský soupeř De Minaur nenastoupil. V posledním utkání se navíc Srb skvěle navnadil poměrně jednoznačnou porážkou Itala Musettiho.

Alcaraz první dva zápasy zvládl s přehledem bez ztráty setu. Ve třetím kole ukázal mysl šampiona, když byl v utkání s Tiafoem tiebreak od zklamání. V rozhodující chvíli ale Američanovi nedal šanci a v poklidu vyhrál i rozhodující pátý set. Ve čtvrtfinále s Paulem i v semifinále s Medveděvem se pomaleji rozjížděl, ztrátu jedné sady ale v dalším průběhu dominantním výkonem vynahradil.

Vítěz utkání získá prémii 2,7 milionů liber, poražený o téměř polovinu méně.