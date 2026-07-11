Češky ve Wimbledonu ovládly i čtyřhru juniorek. Opět slaví šestnáctileté naděje

Kovačková vyhrála debl tenistek do osmnácti let už na čtvrtém grandslamu v řadě. Sérii začala na loňském US Open, kde se radovala po boku starší sestry Aleny, společně pak opanovaly i letošní Australian Open. A se Zajíčkovou ve Wimbledonu navázaly na nedávný triumf z Roland Garros.
„Asi začnu hrát jenom debl a nebudu hrát singly, ty jsou marné,“ usmívala se Kovačková v rozhovoru s českými novináři. Ve dvouhře letos vypadla v osmifinále, přitom byla turnajovou trojkou.
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Se Zajíčkovou na trávě v All England Clubu plnily roli pátého nasazeného páru, z pěti zápasů ztratily jediný set pouze ve finále.
Hráčky pražské Sparty proti Brazilkám ani jednou neztratily servis. V tiebreaku první sady odvrátily setbol a samy proměnily druhý, v koncovce druhého dějství nevyužily tři mečboly a zkrácenou hru naopak prohrály, přestože v ní vedly 5:3.
„Při mečbolech jsem pokaždé vyhodila bekhend někam do kytek,“ přiblížila Zajíčková. „Kdybychom to pak prohrály, tak fakt odcházím.“
Nicméně v závěrečném super tiebreaku, který se hrál místo klasického setu, od začátku dominovaly. Klíčový náskok získaly třemi body od stavu 4:4, proměnily druhý a celkově pátý mečbol.
„Na začátku jsem byla hodně nervózní, protože jsem chtěla vyhrát,“ přiznala Kovačková. „Jednak kvůli tomu, abych měla další titul s Kačkou, a taky abych měla všechny čtyři grandslamy v deblu. A hlavně abych mohla jít na večeři šampionek.“
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Muži
Juniorky
Domácí vítěz v mužské čtyřhře
Mužskou wimbledonskou čtyřhru vyhráli podruhé domácí tenista Henry Patten s Finem Harrim Heliövaarou. Světové jedničky porazily ve finále chorvatsko-salvadorský pár Mate Pavič, Marcelo Arévalo dvakrát 7:6 a trofej v All England Clubu vybojovaly stejně jako před dvěma lety.
Arévalo mohl přidat druhý letošní wimbledonský titul, ve smíšené čtyřhře triumfoval s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
(ČTK)