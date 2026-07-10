Wimbledonská finále: přes slzy Novotné a pohádku Kvitové až k letošní senzaci

Markéta Plšková
  16:19
Wimbledon, nejslavnější a také nejstarší tenisový turnaj světa, který se hraje už od roku 1877. Trofej pro prvního vítěze věnoval časopis The Field, nyní je tradicí, že slavný talíř šampionce předává královská rodina. Už jedenáctkrát o tuto poctu bojovala česká, respektive československá hráčka. Letos tomu nebude jinak. Svůj příběh ve wimbledonském finále odvypráví Karolína Muchová s Lindou Noskovou. A přidají se k dalším slavným krajankám.
Část 1/12

1962 Věra Suková (finalistka)

Maminka známé Heleny Sukové je vůbec tou první z tuzemských tenistek, která si finále Wimbledonu zahrála. Věra Suková, rozená Pužejová, to dokázala ve stejný rok, ve kterém českoslovenští fotbalisté přivezli ze světového šampionátu v Chile stříbrné medaile.

A Suková je svým způsobem napodobila. Také ona na svém tenisovém „mistrovství světa“ skončila druhá. Coby nenasazená se v All England Clubu dostala až k boji o titul, který jí zkomplikovala chamtivost tamních fotoreportérů. Československá hráčka nejprve pózuje, jak si v hotelu sama pere tenisový úbor.

Věra Suková ve Wimbledonu 1962.

Načež zazní otázka: „Paní Suková, dokázala byste sjet dolů po zábradlí?“ Dokázala. Jenže po této komedii zakopla o koberec, píchlo jí v nártu a noha do rána ošklivě otekla. I přesto Suková proti Američance Karen Susmanové předvedla hrdinský výkon, ve druhém setu dokonce vedla 3:0. Jenže poté na bolavou nohu špatně došlápla a prohrála 4:6, 4:6.

Doma v Praze se stejně dočkala obrovské slávy! Musela ji ale přijímat na invalidním vozíku, v následujících týdnech pak nosila sádru.



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