1962 Věra Suková (finalistka)
Maminka známé Heleny Sukové je vůbec tou první z tuzemských tenistek, která si finále Wimbledonu zahrála. Věra Suková, rozená Pužejová, to dokázala ve stejný rok, ve kterém českoslovenští fotbalisté přivezli ze světového šampionátu v Chile stříbrné medaile.
A Suková je svým způsobem napodobila. Také ona na svém tenisovém „mistrovství světa“ skončila druhá. Coby nenasazená se v All England Clubu dostala až k boji o titul, který jí zkomplikovala chamtivost tamních fotoreportérů. Československá hráčka nejprve pózuje, jak si v hotelu sama pere tenisový úbor.
Načež zazní otázka: „Paní Suková, dokázala byste sjet dolů po zábradlí?“ Dokázala. Jenže po této komedii zakopla o koberec, píchlo jí v nártu a noha do rána ošklivě otekla. I přesto Suková proti Američance Karen Susmanové předvedla hrdinský výkon, ve druhém setu dokonce vedla 3:0. Jenže poté na bolavou nohu špatně došlápla a prohrála 4:6, 4:6.
Doma v Praze se stejně dočkala obrovské slávy! Musela ji ale přijímat na invalidním vozíku, v následujících týdnech pak nosila sádru.