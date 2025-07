Snad už nebudeme hrát pět a půl hodiny. Jak mladí titáni zbrojí na další finále

V souvislosti s finále grandslamu se většinou řeší hlavně to, kdo vyhraje, ale před nedělním bojem o wimbledonskou trofej mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem zní nejčastěji pokládaná otázka...

Jedno rčení by možná slušelo poupravit. Víno zraje jako Tomáš Grigar, ne naopak! Brankář ústeckých fotbalistů v sobotní generálce na druhou ligu proti Dukle Praha předvedl famózní skok do neznáma,...

Možná i vás překvapilo, že Itálie neslavila na Tour de France etapové vítězství už šest let. Naposled Žralok z Messiny, čili Vincenzo Nibali, „ukousl“ triumf v poslední horské zkoušce ročníku 2019....

Mistrovství světa hráček do 19 let, které začalo v Brně, přineslo před čtyřiadvaceti lety první obrovský úspěch českému ženskému basketbalu po rozdělení republiky. Postaral se o něj tým kolem...

Fotbalová Zbrojovka Brno usiluje o další posilu. Tentokrát ne přímo na hřiště, ale do managementu klubu. Z jihočeského Táborska láká tamního výkonného ředitele Martina Vozábala.

Mistrovství Evropy fotbalistek v roce 2025 hostí Švýcarsko. Hraje se od 2. do 27. července. Šampionát proběhne bez české účasti, titul budou obhajovat Angličanky. Program turnaje, systém, tabulky,...

Švédky se v souboji jistých čtvrtfinalistek zaskvěly, Polsko se s Eurem loučilo vítězně

Švédské fotbalistky porazily na mistrovství Evropy v souboji dvou jistých čtvrtfinalistek Německo 4:1 a do play off postoupily z prvního místa ve skupině C. Základní částí prošly bez ztráty bodu,...