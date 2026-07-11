Wimbledon 1986, bezejmenná Navrátilová. Mandlíkovou porazila „obrýlená soupeřka“

Alžběta Marešová
  10:00
Martina Navrátilová se raduje z vítězství ve Wimbledonu 1986.

Martina Navrátilová se raduje z vítězství ve Wimbledonu 1986. | foto: AP / Dave CaulkinProfimedia.cz

Hana Mandlíková ve Wimbledonu 1981.
Martina Navrátilová přebírá pohár pro vítězku Wimbledonu 1986 od Kitty...
V roce 1986, po předlouhých jedenácti letech, se Martina Navrátilová, už coby...
Martina Navrátilová ve finále Roland Garros 1986.
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Dvě Češky ve finále Wimbledonu – to historie nepamatuje! Nebo přece? Přesně před čtyřiceti lety, při stém ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje, si finalistky rovněž mohly u sítě poklábosit v češtině. Tehdy se v All England Clubu postavila Hana Mandlíková tehdy šestinásobné vítězce turnaje Martině Navrátilové.

Třicetiletá Navrátilová byla ve finále už pátý rok v řadě a statistiky hrály neúprosně v její prospěch: když se v Londýně do finále dostala, tak ho neprohrála.

Naopak Mandlíková se do boje o titul na travnatém grandslamu vrátila po dlouhých pěti letech, navíc z prohraného boje proti Chris Evertové odešla s nelichotivým skóre 2:6, 2:6.

Hana Mandlíková ve Wimbledonu 1981.

Ale Mandlíková roku 1986 byla úplně jiná než ta vyjukaná devatenáctiletá slečna, která byla ze svého postupu do finále v roce 1981 stejně překvapená jako obecenstvo.

Rok před druhým wimbledonským finále ustála dramatickou bitvu o titul na US Open s Navrátilovou a slavila výhru. Stým ročníkem travnatého grandslamu pak prolétla, první set ztratila až ve čtvrtfinále. V semifinále oplatila Evertové porážku a Američanka ji pochválila: „Hana výborně podávala. Předčila mě silou a lépe se pohybovala. Vyrostla jako hráčka i jako osobnost. Když proměnila mečbol, nenechala se unést radostí a klidně mi šla podat ruku.“

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Přestože do finále Wimbledonu 1986 se kromě Mandlíkové probojoval i Ivan Lendl, československý tisk tento tenisový úspěch přecházel téměř bez povšimnutí. Právě totiž v Moskvě startovaly Hry dobré vůle, a tak většinu sportovních stran zabral popis zápolení „poslů míru“.

Ale ještě větší překážkou byla samozřejmě soupeřka Mandlíkové. Jakkoliv podrobněji psát o emigrantce Navrátilové bylo totiž naprosto nežádoucí, a tak se v té době šestinásobná vítězka Wimbledonu objevovala jen ve výsledkových přehledech.

Například Rudé právo odbylo semifinálovou výhru Mandlíkové jediným odstavcem a popisu finálového klání, ve kterém Navrátilová zvítězila 7:6 a 6:3, se věnovalo jen nepatrně podrobněji.

Martina Navrátilová přebírá pohár pro vítězku Wimbledonu 1986 od Kitty Godfreyové.

Nelibost k reportování o „imperialistické“ akci, navíc s tak vadící protagonistkou, je patrná i na stránkách Československého sportu. Ten se vracel k semifinále hned ve dvou textech, zatímco po finále si vystačil s pár řádky. Ve kterých navíc vůbec nezaznělo jméno přemožitelky Mandlíkové!

„Hana Mandlíková stanula podruhé ve finále. Zralejší, zkušenější, ostřílenější. Měla skvělý začátek, vedla 3:0, 5:2, zdálo se, že má navrch nad obrýlenou soupeřkou. Leč ta dokázala díky svému útočnému pojetí a především větší robustnosti nemožné: dotáhla a v tie breaku zvítězila.“

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I z následného vyjádření Mandlíkové jsou cítit editorské zásahy, jen aby probůh nepadlo jméno komunisty nenáviděné Navrátilové. „Před zápasem začalo trochu pršet, já měnila obuv, a jak se pak ukázalo, bylo to osudné. Soupeřka měla na dvorci více síly.“

A tím prosím pěkně veškeré wimbledonské zpravodajství končí.

Velkým posunem však bylo už jen to, že Československá televize tehdy ženské finále vůbec vysílala. Do té doby totiž zápasy s Navrátilovou ignorovala a pokud možno se snažila tvářit, že tenistka toho jména vůbec neexistuje.

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To se ostatně potvrdilo i o pár dní později, když Navrátilová dorazila do Prahy na Pohár federace. Televize sice zápasy znovu přenášela, když však Američanky zvítězily a Navrátilová se chystala promluvit k fanouškům, kteří ji podporovali úplně stejně jako domácí hráčky, přenos se utnul.

V pořadu Sport 1986, vysílaném na konci roku, pak jakákoliv zmínka o finále Česko–USA v Praze nebo wimbledonském souboji Mandlíkové s Navrátilovou chybí. Že se ve finále nejslavnějšího tenisového podniku setkaly dvě Češky, mělo být zapomenuto.

Pohádka Karolíny Muchové s Lindou Noskovou však vzpomínky na tento čtyřicet let starý příběh znovu oživila.

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