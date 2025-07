Čtyřicátý tenista deblového světového žebříčku Cabral nastoupil v pátek ve Wimbledonu ke druhému kolu čtyřhry, s Rakušanem Lucasem Miedlerem nestačili na českou dvoji Patrik Nouza, Petr Rikl.

A 28letý Portugalec odehrál utkání s černou stuhou připnutou na levém rukávu. „Pásku mi nedovolili, tak jsem si vzal alespoň stuhu,“ popsal jednání s pořadateli, kteří pravidlo o bílém oblečení přísně kontrolují.

Také portugalská singlová jednička Borges nastoupil na kurt se stuhnou, ve třetím kole dvouhry proti Karenu Chačanovovi z Ruska ji měl na kšiltovce.

I když Cabral vrstevníka Jotu osobně neznal, pochází stejně jako on z Porta. A jeho tragická smrt při čtvrteční autonehodě jím otřásla.

„Je to velmi smutná zpráva pro celé Portugalsko. Diogo byl velký idol a ikona. Skvělý člověk a pro mě osobně byl velkou inspirací, protože tvrdě pracoval a dosáhl na skvělé úspěchy.“

„Tu zprávu jsem zjistil, zrovna když jsem jel do areálu na první kolo. A během zápasu jsem to někde vzadu v hlavě měl, i když jsem se na to snažil nemyslet.“

A ve svém druhém utkání už nastoupil s připomínkou zesnulého krajana a kolegy ze světa sportu.

„Pokud jsem tím jeho rodině a blízkým alespoň malinko pomohl, budu rád.“