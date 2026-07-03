V tenise hrozí deblová revoluce. Poprava v přímém přenosu, likvidační, bouří se hráči

Tenisté se o plánech ATP dozvěděli zkraje tohoto týdne, oficiálně se mají oznámit na přelomu srpna a září na US Open. Počítá se s platností od ledna 2028, tedy za méně než rok a půl.
Jak mají novinky vypadat konkrétně?
Na akcích série Masters bude místo 32 dvojic startovat šestnáct, na podnicích kategorie ATP 250 a 500 představuje snížení o polovinu dokonce jen osm zúčastněných párů.
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Poměr finančních odměn z celkové dotace turnajů, který nyní vychází na 80 procent pro singlisty a dvacet pro deblisty, se má změnit na 90:10.
„Spousta kluků, kteří se specializují čistě na čtyřhru, tím pádem přijde o práci,“ upozorňuje Patrik Rikl, který momentálně hraje ve dvojici právě s Pavláskem. V pátek ve Wimbledonu zvládli druhé kolo a čeká je osmifinále.
Grandslamů se ale plánované změny netýkají, čtyři největší akce totiž fungují pod záštitou Mezinárodní tenisové federace. Nicméně navrhované úpravy i tak představují pro deblisty krutou ránu.
„Ano, všichni jsme chtěli být singlisté, nikdo z nás deblovou kariéru neplánoval,“ líčí Pavlásek, jenž to ve dvouhře dotáhl nejvýš na 72. místo světa. „Ale ne každý má takovou úroveň, aby se udržel na vrcholu ve dvouhře. Našli jsme si v tenise práci a oni chtějí padesáti lidem tuhle práci vzít. Přitom čtyřhra má obrovskou historii, hraje se desítky let a je pevnou součástí tenisu.“
Podle něj se Asociaci tenisových profesionálů nelíbí, že nejlepší deblista světa si za rok na turnajových odměnách vydělá více než singlisté, kteří jsou kolem 60. až 70. místa pořadí.
Tento rok vítěz dvouhry v Indian Wells získal zhruba 24 milionů korun, šampioni deblu si rozdělili asi 9,9 milionu korun (každý tedy něco přes 4,5 milionu).
Podle plánů ATP se odměna pro vítěze čtyřhry sníží na pouhých 4,9 milionu (asi 2,5 pro každého), zatímco finanční balík pro dvouhru vzroste o 10 %.
„Jenže ten nejlepší deblista musí vyhrát dva grandslamy, Turnaj mistrů a dalších osm turnajů za rok, což není žádná legrace. Bavíme se o dvou lidech na světě, kteří loni vyhráli v uvozovkách úplně všechno. Jinak neexistuje případ, že by si padesátý deblista vydělával víc než elitní singlista.“
ATP prý argumentuje tím, že deset procent prize money, o něž připraví deblisty, rozdělí mezi tenisty vyznávající dvouhru, kteří se derou nahoru a nacházejí se kolem 300. až 500. pozice žebříčku.
Ale pro deblisty by to znamenalo, že aby se sportem mohli uživit, museli by být do 25. až 30. místa. Z těchto pozic by se dostávali na podniky Masters.
Pavlásek je nyní na 43. pozici, jeho spoluhráč Rikl o dvě příčky výš. Takže by v novém modelu měli velké potíže.
„Likvidační by to pro nás rozhodně být mohlo. A nejen pro nás. Stačí mít trochu horší rok nebo se zranit, klesnete ze špičky na čtyřicáté místo a můžete v podstatě skončit, protože cesta zpět už nebude existovat.“
Podle nového návrhu se navíc na challengerech, turnajích hned pod hlavním okruhem ATP, do čtyřhry zapojí osm párů, které budou složené výhradně ze singlistů. Takže cesta vzhůru bude pro deblisty velmi pracná, v podstatě povede výhradně přes grandslamy.
A tak není divu, že se specialistům na čtyřhru plány ATP nelíbí. V pátek vydali na sociálních sítích společné prohlášení, v němž se proti nim ohrazují.
„Bude to ještě velký boj, ale rozhodně se nevzdáme. Jedinou šancí je sjednotit se a bojovat, co to půjde,“ burcuje Pavlásek. „Dlouhodobě nás osekávají a my to respektujeme, ale tento nový plán už není osekávání. To je poprava a vražda čtyřhry v přímém přenosu.“
Navíc se tenisté o zamýšlené revoluci dozvěděli z emailu, který přišel jejich zástupcům v hráčské radě ATP. Nikdo s nimi nejednal.
Pavlásek dále upozorňuje na to, že pro turnaje je čtyřhra velkou pomocí, protože v aktuálním modelu dvoutýdenních Masters doplňuje program dvouhry, který v závěr zahrnuje třeba jen dvě singlová utkání denně.
„Když si divák koupí drahou vstupenku na čtvrtfinále nebo semifinále dvouhry, uvidí za celý den jen jeden nebo dva zápasy. Díky deblu se může podívat na čtyři nebo pět utkání. A nemyslím si, že by se každý tenisový fanoušek díval jen na dvouhru.“
Zároveň je Pavlásek přesvědčený, že deblisté nijak nepřekážejí elitním singlistům. „Kdybyste se zeptali hráčů, jako jsou Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz, jestli jim deblisté vadí, pochybuju, že by řekli ano.“
A představa, že když se „oseká“ počet specialistů, tak čtyřhru budou hrát tato slavná jména, neodpovídá realitě, v níž mají elitní singlisté svých starostí až až a nemají prostor ani síly hrát ještě jednu soutěž.
Čtyřhra není v tenise ohrožena poprvé. Před dvaceti lety chtěla ATP do párové disciplíny nalákat více hvězd a zkrátit zápasy, ale i díky žalobě a podpoře hlavních hvězd dvouhry z tak razantních plánů sešlo.
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Loni se hodně debatovalo nad změnou formátu smíšené čtyřhry na US Open, kam dostali pozvání téměř výlučně nejlepší singlisté.
ATP v současnosti finančně rozhodně nestrádá, spíše naopak. Proto není zřejmé, k čemu si chce tak razantním převrácením deblových pořádků pomoct. Podle Pavláska se vedení nelíbí také to, že hráči, kteří už nemají na to se udržet ve dvouhře, „utíkají“ k deblu.
„Zajímavé je, že na ženském okruhu WTA se podle informací z našich schůzek žádné takové změny nechystají,“ říká Pavlásek. „Nedává to smysl a nikdo neví, jestli jde jen o ješitnost vedení. My každopádně musíme ukázat sílu a jednotu, že jde o naše živobytí.“