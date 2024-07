Světová jednička končí, do semifinále jde Medveděv. O postup hraje Alcaraz

První mužské čtvrtfinále nabídlo dlouhou a dramatickou podívanou s lepším koncem pro pátého hráče světa. Medveděv si díky vítězství stejně jako loni zahraje ve Wimbledonu semifinále, naopak Sinner svou loňskou účast mezi nejlepší čtyřkou nezopakuje.

Oba tenisté po většinu času stavěli na kvalitním podání a nejvíce to bylo vidět hned v úvodu utkání. Ani Sinner, ani Medveděv si během první sady na příjmu nevytvořili brejkovou šanci, a tak hodinovou přetahovanou rozsekl až tiebreak. Ten lépe vyšel světové jedničce z Itálie.

V dalším pokračování se však začaly v Sinnerově hře objevovat drobné mezery. Ital, který se během utkání potýkal i se zdravotními neduhy, pustil soupeře třikrát do šance, sám si přitom žádný brejkbol nevytvořil. A Medveděv nabídnutou příležitost využil. Sice jen jednou, ale to mu stačilo. Hned v úvodu díky tomu odskočil na 3:1 a rozdílový náskok udržel až do konce.

Třetí sada měla dlouho stejný průběh jako druhá. Změna přišla až v závěru, kdy se Sinner vzepřel a prvním brejkem v utkání srovnal na 5:5. Zanedlouho mohl dokonce skóre otočit, za stavu 6:5 měl na příjmu dvě šance set ukončit. To se však nestalo, a tak se nakonec radoval Medveděv, který tentokrát lépe zvládl tiebreak.

Wimbledon 2024 příloha iDNES.cz

Čtvrté dějství Italovi sedlo. Pod hrozbou konce se nastartoval a zapsal sérii pěti získaných gamů v řadě, během nichž navíc ztratil jen tři výměny. Medveděvovi tak odskočil z 0:1 na 5:1, během necelé půlhodiny set získal a vymohl si pátou sadu.

Sinner v utkání o něco lépe servíroval, nasbíral výrazně méně dvojchyb a také přesněji zakončoval výměny. Klíčové míčky však zvládal úspěšněji Medveděv, což ukázal i v posledním dějství. Šancí k úniku neměl mnoho, ve čtvrtém gamu však jednu využil a odskočil světové jedničce do rozhodujícího náskoku.

Ital marně dotahoval, Medveděv si závěr pohlídal a nakonec zápas ukončil čistou hrou. Po téměř čtyřhodinové přetahované slaví ruský tenista výhru 6:7, 6:4, 7:6, 2:6 a 6:3.

Alcaraz hraje proti Paulovi

Ve druhém mužském čtvrtfinále hraje Španěl Alcaraz. Obhájce titulu a šampion nedávného Roland Garros sice není tak dominantní a v minulých zápasech čelil několika ošemetným situacím, proti Tommymu Paulovi z USA je však favoritem. Alcaraz se prodral do čtvrtfinále grandslamu posedmé v řadě a kromě jedné výjimky vždy postoupil i dál. Co dnes?

Američanovi momentálně patří třinácté místo v žebříčku a postupem do čtvrtfinále si vytvořil nejlepší výsledek na Wimbledonu. V případě posunu mezi nejlepší čtyři by vyrovnal své kariérní grandslamové maximum, semifinále si totiž zahrál už loni v Melbourne. S Alcarazem mají vyrovnanou bilanci 2:2.

Vekičová po obratu slaví postup

Chorvatka Vekičová zastavila pozoruhodnou jízdu Lulu Sunové letošním Wimbledonem a stala se první semifinalistkou turnaje. Proti kvalifikantce z Nového Zélandu se však nadřela – skóre musela otáčet a k vítězství 5:7, 6:4 a 6:1 potřebovala více než dvě hodiny.

Hned první set utkání trval hodinu a ze všech tří byl nejdelší. Obě tenistky si po většinu času držely vlastní podání a dokázaly odvracet útočné snahy soupeřky. Sunová měla namále hlavně ve čtvrté hře, která desetkrát dospěla do shody a ve které čelila třem brejkbolům. Situaci však ustála a sama nakonec v závěru rozhodla brejkem na 6:5.

Ve druhé sadě už Vekičová servis Novozélanďanky prolomila, a to hned dvakrát. Napoprvé odskočila na 5:3, avšak setbol při vlastním podání nevyužila a dovolila Sunové snížit. Napodruhé už se ale radovala, srovnala na 1:1 a především se odrazila k povedenému závěru utkání.

Třetí dějství totiž Chorvatka jasně ovládla. Zatímco Sunová začala kupit nepřesnosti, Vekičová povedenou pasáží odskočila na 5:0 a zápas rozhodla. Poprvé v kariéře tak postoupila do semifinále grandslamového turnaje a zároveň se stala druhou Chorvatkou, která se prodrala mezi nejlepší čtyřku Wimbledonu. Dosud se povedlo jen Mirjaně Lučičové v roce 1999.

O druhé místo v semifinále ženské dvouhry se utkají sedmička Jasmine Paoliniová a sedmnáctka Emma Navarrová. Navzdory nižšímu žebříčkovému postavení je mírnou favoritkou Američanka Navarrová, která nad Italkou vyhrála všechna tři vzájemná utkání a letos ve Wimbledonu si zatím počíná suverénněji. Ostatně v osmifinále vyřadila hvězdnou krajanku Coco Gauffovou.

Siniaková nenastoupí, Krejčíková se dočká

V úterním deblovém programu, který kvůli dešti nabírá další velké zpoždění, původně figurovaly dvě Češky, nakonec se ale na kurt dostane jen Krejčíková.

Česká tenistka, kterou o den později čeká ještě singlové čtvrtfinále, bude spolu s Němkou Laurou Siegemundou bojovat v deblovém osmifinále proti Čan Chao-čching z Tchaj-wanu a Veronice Kuděrmětovové z Ruska. Pořadatelé jejich zápas přesunuli na zastřešený centrální dvorec.

Nastoupit měly Siniaková a Američanka Taylor Townsendovou ke čtvrtfinále čtyřhry, do cesty se jim postaví Ukrajinka Ljudmyla Kičenoková a Lotyška Jelena Ostapenková. Zápas se však kvůli špatnému počasí v úterý nakonec neuskuteční.

Změny programu kvůli vytrvalému dešti

Ačkoli dvouhry pokračují díky dvěma zastřešeným kurtům víceméně podle plánu, soutěže hrané na vedlejších otevřených kurtech nabírají zpoždění.

Kvůli mimořádně deštivému počasí pořadatelé upravili program, například finále smíšené čtyřhry se bude hrát místo plánovaného čtvrtka až o tři dny později v neděli. V mixu ještě nebylo do úterka dokončeno první kolo.

Podle nového plánu smíšená čtyřhra vyvrcholí v neděli po finále mužské dvouhry, zatímco finále mužské a ženské čtyřhry se uskuteční v sobotu po titulovém utkání ženského singlu. „Poskytne nám to maximální flexibilitu k tomu, abychom dokončili turnaj včas a odehráli všechna finále na centrálním kurtu,“ uvedl ředitel turnaje Jamie Baker.

Podle výkonné šéfky Wimbledonu Sally Boltonové ovlivnilo extrémně špatné počasí také návštěvnost, jež v prvním týdnu klesla z loňských 293 681 na 282 955 lidí. „Počasí je letos tak strašné, že jsme momentálně toho názoru, že má na počet diváků téměř jistě vliv,“ uvedla Boltonová.

Úterní program tenisového Wimbledonu: Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sinner (1-It.) - Medveděv (5-Rus.), Paoliniová (7-It.) - Navarrová (19-USA), Krejčíková, Siegemundová (ČR/Něm.) - Čan Chao-čching, Kuděrmětovová (Tchaj-wan/Rus.) Kurt č. 1 (14:00): Sunová (N. Zél.) - Vekičová (Chorv.), Alcaraz (3-Šp.) - Paul (12-USA).