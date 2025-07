Fritz prvním semifinalistou Wimbledonu, po boji ho napodobila i Sabalenková

Taylor Fritz slaví postup do semifinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Trojnásobná grandslamová vítězka Sabalenková letos ve Wimbledonu poprvé ztratila set. V rozhodující sadě pak dvakrát přišla o podání a prohrávala 3:4, dokázala ale vyrovnat a získat i obě zbývající hry.

Semifinále v All England Clubu bude hrát Sabalenková potřetí, její soupeřkou bude vítězka duelu mezi Amandou Anisimovovou a Anastasií Pavljučenkovovou. Letos došla Běloruska do finále v Melbourne i v Paříži, oba zápasy o titul prohrála. Ve Wimbledonu ještě do finále nepostoupila.

Aryana Sabalenková běduje nad ztrátou bodu ve čtvrtfinále Wimbledonu. Laura Siegemundová dobíhá míček ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Fritz se do semifinále Wimbledonu dostal poprvé v kariéře. Pátý nasazený Američan v úvodním čtvrtfinále zdolal Karena Chačanova 6:3, 6:4, 1:6, 7:6. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi úřadujícím šampionem Carlosem Alcarazem ze Španělska a domácím Cameronem Norriem.

Finalista loňského US Open Fritz si v All England Clubu zahrál čtvrtfinále potřetí, dál se ale dosud nedostal. V letošní přípravě na travnatou sezonu však zářil a slavil tituly ve Stuttgartu a Eastbourne.

Proti Chačanovovi získal hladce úvodní dva sety, v nichž při svém podání ztratil jen sedm fiftýnů. Ve třetím ale převzal taktovku Rus, odskočil do vedení 5:0 a vynutil si další set.

Čtvrtou sadu, před níž si Fritz vyžádal ošetření pravé nohy, museli hráči rozehrát nadvakrát poté, co Američan podával na 15:0. Při následné výměně se ozval zvuk, který zněl jako hlášení autu elektronického systému. Rozhodčí na umpiru hru přerušila a poté nařídila výměnu opakovat kvůli poruše. Set nakonec dospěl do tiebreaku, který Fritz získal 7:4.