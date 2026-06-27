Šance a naděje před Wimbledonem: oslní opět Menšík a potvrdí Češky formu?

Markéta Plšková
  9:00

Linda Nosková slaví výhru ve finále turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

Šest travnatých turnajů mají tenistky v programu před Wimbledonem. A hned na čtyřech se do finále dostala jedna z Češek. K tomu Jakub Menšík nedávno zaválel postupem mezi nejlepší čtyřku na Roland Garros. Proto vypadají vyhlídky před třetím grandslamem sezony, který začíná už v pondělí, velmi nadějně.

V londýnském All England Clubu se představí čtyři Češi a deset Češek, šest z nich je nasazených. Co o jejich ambicích napověděl včerejší los a s jakou formou se na nejslavnější turnaj světa vydávají?

Nejvýše postavenou Češkou bude devátá nasazená Linda Nosková, která si do Londýna přivezla povzbuzení v podobě titulu. Minulý týden si podmanila „pětistovku“ v Berlíně, kde uspěla v singlové i deblové soutěži. Navíc se poprvé posunula do světové desítky. Loni došla v All England Clubu z tuzemských tenistů nejdál, zahrála si osmifinále.

Letos vyzve na úvod Němku Seidelovou, což by pro 21letou Češku neměl být problém. V osmifinále může narazit na loňskou finalistku Anisimovovou, v případném čtvrtfinále se rýsuje souboj s Rybakinovou.

Jen o pozici za Noskovou je Karolína Muchová, které se daří zase v Bad Homburgu, v sobotu ji čeká finále. Ačkoliv v minulosti na trávě soupeřkám nestačila, aktuálně se jeví jako jedna z největších nadějí. I slavná Chris Evertová o ní nedávno prohlásila, že si grandslamový titul rozhodně zaslouží, a právě Wimbledon by pro její styl hry mohl být ten pravý.

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně

Letos už prolomila pověst jedné z nejtalentovanějších tenistek bez velkého titulu, když ovládla „tisícovku“ v Dauhá. Los jí stejně jako na Roland Garros přisoudil do prvního kola Rusku Zacharovovou, v osmifinále by mohla vyzvat její krajanku Andrejevovou, dál pak světovou jedničku Sabalenkovou.

Naopak ve výsledkovém útlumu je Jiří Lehečka (13.), který se s Roland Garros loučil už po prvním kole a ani na trávě toho zatím moc nepředvedl. Ani v Londýně ho nečeká zrovna lehký úkol, Australan Popyrin sice nepatří mezi top soupeře, rozhodně ale bude mít motivaci napravit čtyři ztracené duely v řadě.

Senzace letošního Roland Garros, dlouhán s dělovým servisem Jakub Menšík (15.), jako by byl předurčen pro zelený pažit. A vzpomeňte, když se v roce 2010 dostal Tomáš Berdych do semifinále pařížského grandslamu, tak poté v All England Clubu bojoval o titul…

Aby ho Menšík napodobil, musí na úvod porazit domácího Samuela, ve třetím kole číhá Francouz Fils, o rundu dál Američan Shelton a ve čtvrtfinále De Minaur, což je relativně přijatelný los.

Jakub Menšík v prvním kole turnaje v Queen's Clubu.

Další hráčkou z klubu „vydařený vstup do travnaté sezony“ je Marie Bouzková (21.). I ona získala trofej, triumfovala na menším podniku v Nottinghamu. Ve Wimbledonu si v roce 2022 zahrála čtvrtfinále, letos začne s Australankou Gibsonovou.

Kateřina Siniaková (32.) bude jistě největší aspirantkou na titul v deblové soutěži, kde zabojuje už o dvanáctý grandslamový titul. Minulý rok ve Wimbledonu opanovala také mix. Singl nebude jednoduchý, první kolo jí znepříjemní Číňanka Čeng Čchin-wen.

Šampionka z roku 2024 Barbora Krejčíková jistě bude chtít předvést, že předloňská senzace nebyla náhoda. Dařilo se jí na nizozemské trávě, kde měla hrát finále, ale kvůli nemoci se odhlásila. Nejprve bude mít za úkol přehrát domácí Klugmanovou, ve druhé rundě nejspíš změří síly s vítězkou Roland Garros Andrejevovou.

Stejně jako Muchová i Sára Bejlek zářila na prestižním podniku, triumfovala v Abú Zabí. V All England Clubu schytala zkušenou Rumunku Cirsteaovou, které se při její rozlučkové sezoně velmi daří.

Na Australian Open prošla z kvalifikace až do třetího kola, i teď má Nikola Bartůňková skvělou formu. Nedávno třeba potrápila světovou jedničku Sabalenkovou, ve Wimbledonu se pokusí vyzrát na Američanku Stearnsovou.

Nikola Barťůňková slaví postup do osmifinále v Římě.

V prvním kole bude i jedno české derby: Tereza Valentová v souboji generací vyzve Karolínu Plíškovou. Když uspěje, v další fázi bude nejspíš čelit Polce Šwiatekové.

Svou zatím nejlepší sezonu prožívá Vít Kopřiva, který se už zabydlel v první stovce, aktuálně mu patří 68. pozice. Proti domácímu Choinskimu bude jistě favoritem, ve druhém kole může narazit na Američana Tiafoea.

Plíšková má stejnou cestu jako její soupeřka Valentová. Návrat po dlouhém zranění zatím zvládá skvěle, wimbledonská tráva jí navíc sedí, v roce 2021 na ní hrála finále.

Tereza Valentová se natahuje po míčku v prvním kole turnaje v Eastbourne.

Debut ve stovce, titul na podniku WTA 125 v Portugalsku a teď premiéra v hlavní soutěži grandslamu. Darja Viďmanová má ale krutý los – Američanku Pegulaovou.

Díky odhláškám soupeřů se do hlavní soutěže rovnou dostal i Dalibor Svrčina. Projít přes první kolo však bude náročné, musí překonat Američana Tiena.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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