Další z českých levaček září ve Wimbledonu. V čem se skrývá jejich kouzlo?

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Co se před dvěma týdny mohlo zdát čirou fantazií, stalo se ve čtvrtek odpoledne na slovutném wimbledonském centrkurtu báječnou skutečností. Tenistka Markéta Vondroušová zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 6:3 a postoupila do sobotního finále. Další česká levačka tak působí povyk v jinak spíš usedlém All England Clubu.