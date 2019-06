Česká 11. Jaké šance mají Kvitová, Plíšková či Berdych ve Wimbledonu?

Los Wimbledonu Pavouky dvouher MUŽI - ŽENY

Dámy mají reálnou šanci na velký úspěch i letos, to dva Češi rozhodně mezi adepty na titul nepatří.

V jakém rozpoložení tedy míří do All England Clubu jedenáctka ze střední Evropy?

To, že ji v sobotu v Eastbourne čeká finále, je jakási tenisová obdoba „Csaplárovy pasti“: Plíšková má na trávě formu, dlouhá tažení před grandslamy však bývají zákeřná v tom, že si ne vždy lauf přenesete i na nejslavnější scény.

Úvodní kolo s Číňankou Ču Lin i další runda vypadají jako zápasy na rozehřání, pak by přišly těžké zkoušky. Ve 3. kole tchajwanský originál Sie Šu-wej, poté případně Markéta Vondroušová.

Roky omílané pravidlo, že záleží nikoli na soupeřkách, ale na ní samé, je teď ještě aktuálnější - Kvitová léčí trhlinu ve svalu v předloktí, kvůli níž přišla o Roland Garros, a start na milované londýnské trávě stále nepotvrdila. Naskočí-li, začne v duelu „marodek“ proti Tunisance Džabúrové, jež skrečovala semifinále v Eastbourne kvůli zranění kotníku.

Petra Kvitová ve třetím kole turnaje v Madridu.

Pařížským finále vstoupila ještě jako teenagerka do světa opravdu velkého tenisu, po páteční oslavě 20. narozenin je na grandslamu poprvé nasazená. Jak se na ní projeví únava a mediální a sponzorské povinnosti?

V Eastbourne podlehla Mertensové, ve Wimbledonu začíná s Američankou Brengelovou, načež by mohla natrefit na jinou šikovnou Češku - Karolínu Muchovou.

Včerejší sláva je v tenisu ještě starší než včerejší noviny, přesto pařížský triumf nad tehdejší světovou jedničkou Ósakaovou potvrdil, že kudrnatá bojovnice má na bitvy proti nejlepším recept - matnému startu navzdory.

V All England Clubu je jejím maximem 3. kolo, ale dosáhnout jej letos bude těžké: po úvodu s Ruskou Alexandrovovou (nic snadného) už čeká domácí naděje Johanna Kontaová.

V její přepestré kariéře se vyjímá jediné grandslamové čtvrtfinále - z Wimbledonu 2014. Start proti nasazené Ukrajince Curenkové, ve 3. kole případně Kiki Bertensová... To nezní jako snadný los, zato by Strýcová mohla na oblíbeném turnaji zazářit v deblu. Se Šu-wej jsou čtvrtým nejlepším párem roku, vyhrály ostatně i teď na trávě v Birminghamu.

Barbora Strýcová v semifinále turnaje v Birminghamu.

Slečna, jejíž tenisový projev patří k nejpestřejším na okruhu WTA, si poprvé v životě vyzkouší wimbledonskou hlavní soutěž - pro Muchovou je to odměna za solidní výkony roku 2019. Pokud zvládne premiéru proti Srbce Kruničové, dojde nejspíš na zmíněný duel s Vondroušovou, tedy přímý střet nejslibnějších zástupkyň nové české vlny.

Předchozí grandslam pro ni připomíná hororové kulisy, na Roland Garros letos prohrála svůj devátý duel z devíti pařížských pokusů.

Kristýna Plíšková (vpravo) porazila v Birminghamu své dvojče Karolínu.

Ve Wimbledonu se cítí přece jen lépe, nyní povzbuzená třeba i turnajovým triumfem nad slavnějším dvojčetem Karolínou. A může ji čekat duel na centrkurtu: pokud zdolá 18letou kvalifikantku Juvanovou, měla by ve 2. kole narazit na legendu Serenu Williamsovou!

Osud je k ní letos milostivý, po Paříži se i v Londýně dostala do hlavní soutěže jako šťastná poražená z kvalifikace. Zdvořilá plavovláska v ní začne proti Moně Barthelové, která v 28 letech vyhrála dosud jen tři wimbledonské duely - docela příznivý los. Což už nejde říci o teoreticky následujících soupeřkách Sakkariové a případně Svitolinové.

Svérázná tenistka si jde dlouhodobě vlastní cestou - a podruhé ji dovedla až do hlavní soutěže na grandslamu, nyní skrz kvalifikaci. Při předloňské premiéře uhrála na US Open proti Garciaové jediný game, teď by proti Číňance Wang Ja-fan rozhodně měla mít na lepší výsledek, ne-li na postup.

Tereza Martincová

Prostor pro pány začíná čímsi, co ještě nedávno působilo jako kacířská myšlenka: národní žebříčkovou jedničkou bude právě Veselý (108.), který přitom poslední dobou připomínal spíš mistra světa v sebekritice. Rve se s křehkou myslí, v Paříži defétisticky líčil: „Jsem pro soupeře dobrý los.“

Ale teď ukázal minimálně dílčí návrat k tomu, co z něj kdysi udělalo 35. hráče světa, neboť v kvalifikaci neztratil ani set. Přesto mu paradoxně hrozí další žebříčkový sešup: obhajuje 4. kolo a los mu krutě do úvodní rundy poslal turnajovou šestku Alexandera Zvereva.

Nikde jinde nehrál za dlouhá léta ve špičce tak dobře jako zde, vždyť ve Wimbledonu zažil své jediné grandslamové finále (2010) a při posledních dvou účastech došel do semifinále (2016, 2017). Loni Berdych pauzíroval kvůli potížím se zády, teď se vrací v nejasném rozpoložení, poslední soutěžní zápas hrál v březnu v Indian Wells a v žebříčku u něj bliká výhrůžná cifra 112...

Český tenista Tomáš Berdych ve 2. kola Australian Open.

Na úvod ho čeká Američan Fritz, pak případně stále se lepšící Ital Berrettini a po něm Američan John Isner, hrdina místní „nekonečné“ bitvy z roku 2010 proti Mahutovi.