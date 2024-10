Na tenisovém Wimbledonu už nebudou čároví rozhodčí, nahradí je elektronika

Na tenisovém Wimbledonu od příštího roku nebudou čároví rozhodčí. Auty bude na jediném travnatém grandslamu hlásit elektronický systém, který se už používá na Australian Open a US Open. Dnes to oznámili představitelé All England Clubu, který Wimbledon pořádá.