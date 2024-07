ONLINE: Krejčíková bojuje o semifinále Wimbledonu, Ostapenkové bere podání

V pondělí dokončila to, o co se pokoušela už před třemi lety. Tenkrát hrála Krejčíková hlavní soutěž Wimbledonu poprvé v kariéře, jen pár týdnů poté, co na Roland Garros senzačně dosáhla až na titul. V boji o čtvrtfinále na travnatém grandslamu tehdy podlehla Ashleigh Bartyové, nyní se do něj dostala po výhře nad Danielle Collinsovou.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Jelena Ostapenková Čtvrtfinálový duel sledujeme v podrobné reportáži

Češka tak zkompletovala účast mezi nejlepší osmičkou na všech majorech, před Američankou vyřadila ze hry ještě Jessicu Bouzasovou Maneirovou, Katie Volynetsovou a Veroniku Kuděrmětovovou. Poprvé od lednového Australian Open navíc vyhrála víc jak dvě utkání po sobě.

Bitvu o semifinále svádí s Lotyškou Ostapenkou, která rovněž triumfovala na antukovém grandslamu, konkrétně o čtyři roky dřív než Krejčíková. „Každý úder hraje hodně tvrdě,“ všímá si 28letá Češka soupeřčiných kvalit. „Zatím je tady úspěšná, tak doufám, že ji zablokuju. Hrály jsme spolu hodněkrát, jak v juniorkách, tak i mezi dospělými.“

Na ženském okruhu se střetly celkem sedmkrát, v pěti případech zvítězila lotyšská tenistka. Naposledy proti Krejčíkové slavila v loňském finále travnatého podniku v Birminghamu. A mírnější favoritkou je proto i tentokrát.

„Cítím, že jsem vyspělejší a sebevědomější. Hraju agresivně, vím, co mám dělat, a hlavně v rozhodujících momentech mi to vychází,“ pochvaluje si Ostapenková. „Přijde mi, že dělám stejné věci, jako když jsem vyhrála Roland Garros a byla v top 10. A daří se mi snad ještě líp než dřív.“

Rozjetá Lotyška navíc v předchozích čtyřech kolech ztratila jen 15 gamů, Krejčíková musela v prvním kole odehrát tři sety. Daří se jí ale v koncovkách, v Londýně si podmanila tři tiebreaky. A konečně se tak nakopla po zranění, které ji během letoška nepouštělo na kurty.

Nastoupí i české deblistky, Djokovič postupuje

Po singlovém utkání by měla Krejčíková hrát rovněž čtvrtfinále čtyřhry, po boku Němky Laury Siegemundové vyzve pár Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová. Volno po svém představení nebude mít ani Ostapenková, kterou rovněž čeká ještě deblový zápas.

Její kvality tak okusí i další česká tenistka Kateřina Siniaková, jež ve Wimbledonu tvoří pár s Američankou Taylor Townsendovou. Lotyška hraje s Ukrajinkou Ljudmylou Kičenokovou. Bývalé české parťačky by na sebe narazily až v případném finále.

O semifinále v singlové části zabojuje i vítězka z roku 2022 Rybakinová, která na centrálním dvorci vyzve Ukrajinku Elinu Svitolinovou. Kazachstánka je ve čtvrtfinále v All England Clubu potřetí za sebou, loni ji do nejlepší čtyřky nepustila pozdější finalistka Uns Džábirová.

Na největší londýnský kurt měl nastoupit i sedminásobný šampion Srb Djokovič, jeho soupeř Australan de Minaur se však kvůli zranění kyčle ještě před duelem odhlásil. Trable si způsobil v závěru osmifinálového zápasu, ve kterém porazil Francouze Arthura Filse 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

„Tohle je samozřejmě oznámení, které jsem nechtěl udělat. Jsem z toho zdrcený, ale musím odstoupit kvůli zranění kyčle. Kdybych hrál, mohly by se moje problémy ještě zhoršit,“ uvedl De Minaur na tiskové konferenci.

Djokoviče je tak ve třináctém wimbledonském finále, čímž vyrovnal rekord v open éře, který drží Švýcar Roger Federer. Srb v All England Clubu útočí na rekordní 25. grandslamový titul, v boji o finále se střetne buď s Italem Lorenzem Musettim, nebo Američanem Taylorem Fritzem.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně tráva, dotace 50 milionů liber Muži

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (2-Srb.) - De Minaur (9-Austr.) bez boje Junioři

Dvouhra - 2. kolo:

Bernet (Švýc.) - Brunclík (8-ČR) 7:6 (7:4), 7:5

Mrva (10-ČR) - Santamarta (Šp.) 6:4, 6:2