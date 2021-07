ONLINE: Ve Wimbledonu začalo pršet, zápas Muchové byl přerušen

Po včerejší výhře nad Terezou Martincovou si účast v osmifinále zajistila už Karolína Plíšková.



Čtyřiadvacetiletá Karolína Muchová se do třetího kola kvalifikovala výhrou nad Italkou Camilou Giorgiovou, teď nastupuje proti finalistce nedávného Roland Garros Rusce Anastasiji Pavljučenkovové.

Karolína Muchová vs. Anastasija Pavljučenkovová sledujeme v online reportáži

„Určitě má teď sebevědomí, hraje výborně. Nevím, jak hraje na trávě, nastoupila jsem proti ní letos v Madridu (prohra 0:2), kde hrála i na antuce poměrně rychle a sebevědomě. Kouknu se na její zápasy, bude to určitě hodně těžké, protože si věří a je na dobré vlně,“ plánovala po čtvrtečním postupu.

Krejčíková je proti Lotyšce favoritkou

Šampionka Roland Garros Barbora Krejčíková se utká s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska a hrát bude stejně jako předešlá dvě kola na dvorci číslo tři. Jejich zápas je druhý v pořadí.



„Cítím se dobře,“ prohlásila po vítězství 7:5, 6:4 nad zkušenou Němkou Petkovicovou ve druhém kole turnaje.



Barbora Krejčíková vs. Anastasija Sevastovová budeme sledovat v online reportáži

Přitom na pořádnou regeneraci příliš času neměla. V závěru jarní antukové šňůry zvládla ve Francii neskutečných 20 zápasů za 21 dní.



Krejčíková dnes nastoupí spolu s Kateřinou Siniakovou také do čtyřhry.

Siniaková proti světové jedničce

Kateřina Siniaková se v posledním zápase na centrálním dvorci utká s nasazenou jedničkou Australankou Ashleigh Bartyovou. Mezi ženami spolu budou hrát poprvé.

Kateřina Siniaková vs. Ashleigh Bartyová budeme sledovat v online reportáži

„Věřím, že půjdu na kurt s tím, že můžu určitě vyhrát. Musím ale být víc jak stoprocentní,“ řekla česká tenistka.

Pokud by se Siniaková postarala o největší překvapení turnaje a Bartyovou vyřadila, mohly by se se svou deblovou partnerkou Krejčíkovou utkat o postup do čtvrtfinále.