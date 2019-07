ONLINE: Strýcová hraje o třetí kolo Wimbledonu, nastoupí i Kvitová

Barbora Strýcová v prvním kole po znamenitém výkonu vyřadila nasazenou hráčku číslo 32 Lesju Curenkovou z Ukrajiny, úvodní duel ve Wimbledonu zvládla podesáté v kariéře.

„Radovala jsem se, že jsem tady a pořád hraju. Tyhle chvíle mě neskutečně nabíjejí. Vnímám je mnohem víc než v pětadvaceti,“ libovala si 33letá Češka, která si i sedmnáctou účast na londýnském grandslamu naplno užívá.

Nyní se ve druhém kole utkává s Němkou Laurou Siegemundovou, se kterou má bilanci 1:1. „Umí všechno. Hraje hodně kraťasů, které na trávě hodně platí. Ale nechám na kurtu všechno, to je jasná věc,“ hlásí před zápasem.

Barbora Strýcová vs. Laura Siegemundová Sledujte podrobnou online reportáž z utkání.

Nástrahy prvního kola a vlastního zdraví překonala i Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská šampionka přehrála Uns Džabúrovou z Tuniska 6:4 a 6:2, přestože kvůli zraněnému předloktí a nachlazení před turnajem trénovala jen minimálně.

„Tenhle zápas byl nejlepší trénink, jaký jsem mohla mít. Dva sety se soupeřkou, která na trávě opravdu umí. Snad doháním to, o co jsem v přípravě přišla. Dostala jsem se do rytmu,“ pochvalovala si Kvitová.

Její další soupeřkou na londýnské trávě bude Francouzka Kristina Mladenovicová, zápas otevře program dvorce číslo 1. „Nehodlám ji podcenit. Mám dojem, že má radši antuku než trávu. Co má nového trenéra (Saschu Bajina), její výkonnost stoupá. Počítám, že s ní každopádně budou potíže,“ uvědomuje si turnajová šestka.

Petra Kvitová vs. Kristina Mladenovicová Sledujte podrobnou online reportáž z utkání.

Atmosféru centrálního dvorce si vyzkouší Kateřina Siniaková. Po obratu v prvním kole, kde přemohla Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 2:6, 6:1 a 6:1, ji čeká domácí favoritka Johanna Kontaová.

Půjde o druhý souboj těchto hráček na okruhu, před dvěma lety se v semifinále v Šen-čenu ve třech setech radovala 23letá Češka. Jejich wimbledonské měření sil je naplánováno na centrálním dvorci jako druhé v pořadí.

Kateřina Siniaková vs. Johanna Kontaová Sledujte podrobnou online reportáž z utkání.

Hned po tomto zápase nastoupí na hlavní kurt v areálu All England Clubu španělský tenista Rafael Nadal a Australan Nick Kyrgios. Před pěti lety vyšel z této bitvy vítězně mladý Australan, i letos si musí dát světová trojka pozor.

„Takový soupeř ve druhém kole... Bude to velmi těžké,“ zamýšlel se Španěl. „Budu muset být stoprocentně připraven.“