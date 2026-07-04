Wimbledon ONLINE: Bouzková bojuje o osmifinále, nastoupí i Lehečka a Nosková

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Sledujeme online   12:00

Marie Bouzková se chystá na úder ve druhém kole Wimbledonu. | foto: AP

O postup do osmifinále grandslamového Wimbledonu zabojují další tři čeští tenisté. Karolínu Muchovou a Barboru Krejčíkovou může doplnit Marie Bouzková, která hraje s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou, jejich duel sledujeme v podrobné reportáži. Později nastoupí také Jiří Lehečka proti Jaumemu Munarovi a Linda Nosková, jež vyzve Soranu Cirsteaovou.

Bouzková se do třetího kola v All England Clubu dostala po třech letech, celkově je v něm potřetí v kariéře. V úvodním duelu vyzrála na Australanku Talii Gibsonovou, poté zdolala italskou kvalifikantku Tyru Grantovou. Může se chlubit sedmi vyhranými zápasy na trávě v řadě.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Ljudmila Samsonovová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Její utkání se Samsonovovou zahajuje sobotní dění na kurtu číslo dvanáct. V letošním Wimbledonu českou tenistku čeká zatím nejtěžší úkol, Ruska sice vypadla z top čtyřicítky žebříčku, pořád je ale kvalitní soupeřkou. Nad Bouzkovou ve vzájemných zápasech vede 3:2.

Napraví Lehečka výsledek z Davis Cupu?

Na stejném dvorci jako Bouzková se hned po jejím zápase předvede Lehečka. Ten v All England Clubu zažívá nejlepší letošní grandslam, na Australian Open i Roland Garros vypadl hned v prvním kole. Na travnatém majoru už vyřadil Alexeie Popyrina a Alexe Molčana.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jaume Munar

Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

Nyní ho čeká duel proti Španělovi Munarovi, se kterým se zatím utkal třikrát a má s ním bilanci 2:1. Poslední vzájemný zápas ovšem třináctý nasazený Čech prohrál, na sobotního soupeře nestačil při loňském finálovém turnaji Davis Cupu. Vítěz se v osmifinále může střetnout s Němcem Alexanderem Zverevem.

Nosková proti loučící se Rumunce

Poslední českou zástupkyní bude v sobotu na londýnských kurtech Nosková. I jí se na trávě letos daří, získala titul v Berlíně. Ve Wimbledonu zatím porazila Elle Seidelovou a Camilu Osoriovou, teď ale musí očekávat těžší duel.

ONLINE: Linda Nosková vs. Sorana Cirsteaová

Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.

Proti ní stojí Cirsteaová, se kterou se Nosková utká už popáté v tomto roce a pošesté celkově. Poslední dvě utkání česká hráčka nezvládla, protože Rumunka, která chce letos končit kariéru, předvádí parádní výkony. V turnaji už vyřadila jinou Češku Sáru Bejlek.

Co dalšího nabídne šestý den Wimbledonu?

  • Představení nejvýše nasazeného deblového páru Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové. Ve druhém kole se potkají s jinou Češkou, po svém singlovém utkání se o senzaci pokusí Bouzková po boku Španělky Sary Sorribesové.
  • Od 14:30 si o postup do osmifinále singlu zahraje také obhájkyně titulu Iga Šwiateková. V cestě jí stojí mladá Filipínka Alexandra Ealaová, se kterou má skóre 1:1.
  • Nastoupí také šampion Roland Garros Alexander Zverev. Německého tenistu ve třetím kole čeká duel s Američanem Marcosem Gironem.

Sobotní program Wimbledonu:

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Ealaová (29-Filip.) - Šwiateková (3-Pol.), Anisimovová (6-USA) - Keysová (26-USA), Dimitrov (Bulh.) - Berrettini (It.)

Kurt č. 1 (14:00): Mertensová (25-Belg.) - Rybakinová (2-Kaz.), Giron (USA) - Zverev (2-Něm.), Tiafoe (17-USA) - Bublik (10-Kaz.)

Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Nosková (9-ČR) - Cirsteaová (17-Rum.)

Kurt č. 12 (12:00): první zápas Bouzková (21-ČR) - Samsonovová (Rus.), Lehečka (13-ČR) - Munar (Šp.)

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Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Samsonovová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 7. 2026:Samsonovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.48
  • -
  • 2.62
Lehečka vs. MunarTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 7. 2026:Lehečka vs. Munar //www.idnes.cz/sport
4. 7. 13:45
  • 1.32
  • -
  • 3.62
Cîrsteaová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 7. 2026:Cîrsteaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
4. 7. 16:00
  • 2.61
  • -
  • 1.55
Program a výsledky
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