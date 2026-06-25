Program a výsledky českých tenistů a tenistek
Do dvouhry zasáhne čtrnáct českých tenistů. Deset žen a čtyři muži. Soupeře se dozvědí po losování, které proběhne v pátek 26. 6. od 11:00.
Ženy: Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Darja Viďmanová.
|Hráč
|Soupeř
|Výsledek
|Nikola Bartůňková
|Sára Bejlek
|Marie Bouzková
|Barbora Krejčíková
|Karolína Muchová
|Linda Nosková
|Karolína Plíšková
|Kateřina Siniaková
|Tereza Valentová
|Darja Viďmanová
Muži: Vít Kopřiva, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Dalibor Svrčina
|Hráč
|Soupeř
|Výsledek
|Vít Kopřiva
|Jiří Lehečka
|Jakub Menšík
|Dalibor Svrčina
V kvalifikaci se o postup do hlavní soutěže snažilo dalších sedm českých žen (Dominika Šalková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Vendula Valdmannová, Gabriela Knutson, Lucie Havlíčková a Anna Sisková) a jeden muž (Zdeněk Kolář). Všichni však vypadli už v prvním kole.
Wimbledon 2026 – finanční odměny
Wimbledon má velmi štědré finanční odměny. Celkový prize pool je 64 200 000 £. Slušně vydělat si mohou už tenisté a tenistky v kvalifikaci.
|Celkové umístění
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Mix
|Vítěz
|3 600 000 £
|760 000 £
|148 000 £
|Finalista
|1 800 000 £
|380 000 £
|74 000 £
|Semifinále
|900 000 £
|190 000 £
|37 000 £
|Čtvrtfinále
|480 000 £
|95 000 £
|19 000 £
|4. kolo
|300 000 £
|---
|---
|3. kolo
|185 000 £
|48 000 £
|---
|2. kolo
|126 000 £
|29 000 £
|10 000 £
|1. kolo
|80 000 £
|18 000 £
|5 200 £
|Kvalifikace – 3. kolo
|50 000 £
|---
|---
|Kvalifikace – 2. kolo
|32 000 £
|---
|---
|Kvalifikace – 1. kolo
|20 000 £
|---
|---
* Odměny jsou stejné v mužském i ženském turnaji
Češi ve finále Wimbledonu
Čeští tenisté se objevili ve finále dvouhry šestkrát. Jaroslav Drobný a Jan Kodeš dokázali slavný turnaj vyhrát.
|Rok
|Český/Československý hráč
|1949
|Jaroslav Drobný (finalista)
|1954
|Jaroslav Drobný (vítěz)
|1973
|Jan Kodeš (vítěz)
|1986
|Ivan Lendl (finalista)
|1987
|Ivan Lendl (finalista)
|2010
|Tomáš Berdych (finalista)
České tenistky si wimbledonské finále zahrály jedenáctkrát. Titul získaly Jana Novotná, Petra Kvitová (2x), Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.
|Rok
|Česká/Československá hráčka
|1962
|Věra Pužejová Suková (finalistka)
|1981
|Hana Mandlíková (finalistka)
|1986
|Hana Mandlíková (finalistka)
|1993
|Jana Novotná (finalistka)
|1997
|Jana Novotná (finalistka)
|1998
|Jana Novotná (vítězka)
|2011
|Petra Kvitová (vítězka)
|2014
|Petra Kvitová (vítězka)
|2021
|Karolína Plíšková (finalistka)
|2023
|Markéta Vondroušová (vítězka)
|2024
|Barbora Krejčíková (vítězka)
Vítězové Wimbledonu od roku 2004
Nejúspěšnějším tenistou wimbledonské dvouhry je Roger Federer s osmi tituly, mezi ženami kraluje Martina Navrátilová s devíti triumfy.
|Rok
|Mužský vítěz
|Ženská vítězka
|2004
|Roger Federer
|Maria Šarapovová
|2005
|Roger Federer
|Venus Williamsová
|2006
|Roger Federer
|Amélie Mauresmová
|2007
|Roger Federer
|Venus Williamsová
|2008
|Rafael Nadal
|Venus Williamsová
|2009
|Roger Federer
|Serena Williamsová
|2010
|Rafael Nadal
|Serena Williamsová
|2011
|Novak Djoković
|Petra Kvitová
|2012
|Roger Federer
|Serena Williamsová
|2013
|Andy Murray
|Marion Bartoliová
|2014
|Novak Djoković
|Petra Kvitová
|2015
|Novak Djoković
|Serena Williamsová
|2016
|Andy Murray
|Serena Williamsová
|2017
|Roger Federer
|Garbiñe Muguruzaová
|2018
|Novak Djoković
|Angelique Kerberová
|2019
|Novak Djoković
|Simona Halepová
|2020
|Turnaj zrušen
|Turnaj zrušen
|2021
|Novak Djoković
|Ashleigh Bartyová
|2022
|Novak Djoković
|Jelena Rybakinová
|2023
|Carlos Alcaraz
|Markéta Vondroušová
|2024
|Carlos Alcaraz
|Barbora Krejčíková
|2025
|Jannik Sinner
|Iga Šwiateková
Kde sledovat Wimbledon živě v TV?
- Zápasy na wimbledonské trávě můžete sledovat na stanici Eurosport i na jeho streamovací platformě HBO Max.
- Eurosport je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Pecka TV
- Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.