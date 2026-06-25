Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

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  10:00

Pohled na centrkurt Wimbledonu při finále mezi Igou Šwiatekovou a Amandou Anisimovovou. | foto: Reuters

V tenisovém kalendáři je na řadě třetí grandslam sezony. Do Wimbledonu se vydá také početná česká výprava. Tituly budou obhajovat Jannik Sinner a Iga Šwiateková. V přehledném článku najdete program a výsledky českých hráčů, harmonogram turnaje i pohled do historie.

Program a výsledky českých tenistů a tenistek

Do dvouhry zasáhne čtrnáct českých tenistů. Deset žen a čtyři muži. Soupeře se dozvědí po losování, které proběhne v pátek 26. 6. od 11:00.

Ženy: Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Darja Viďmanová.

Výsledky českých tenistek – 1. kolo
HráčSoupeřVýsledek
Nikola Bartůňková
Sára Bejlek
Marie Bouzková
Barbora Krejčíková
Karolína Muchová
Linda Nosková
Karolína Plíšková
Kateřina Siniaková
Tereza Valentová
Darja Viďmanová

Muži: Vít Kopřiva, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Dalibor Svrčina

Výsledky českých tenistů – 1. kolo
HráčSoupeřVýsledek
Vít Kopřiva
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Dalibor Svrčina

V kvalifikaci se o postup do hlavní soutěže snažilo dalších sedm českých žen (Dominika Šalková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Vendula Valdmannová, Gabriela Knutson, Lucie Havlíčková a Anna Sisková) a jeden muž (Zdeněk Kolář). Všichni však vypadli už v prvním kole.

Wimbledon 2026 – finanční odměny

Wimbledon má velmi štědré finanční odměny. Celkový prize pool je 64 200 000 £. Slušně vydělat si mohou už tenisté a tenistky v kvalifikaci.

Wimbledon 2026 – finanční odměny (prize money) v librách
Celkové umístěníDvouhraČtyřhraMix
Vítěz3 600 000 £760 000 £148 000 £
Finalista1 800 000 £380 000 £74 000 £
Semifinále900 000 £190 000 £37 000 £
Čtvrtfinále480 000 £95 000 £19 000 £
4. kolo300 000 £------
3. kolo185 000 £48 000 £---
2. kolo126 000 £29 000 £10 000 £
1. kolo80 000 £18 000 £5 200 £
Kvalifikace – 3. kolo50 000 £------
Kvalifikace – 2. kolo32 000 £------
Kvalifikace – 1. kolo20 000 £------

* Odměny jsou stejné v mužském i ženském turnaji

Češi ve finále Wimbledonu

Čeští tenisté se objevili ve finále dvouhry šestkrát. Jaroslav Drobný a Jan Kodeš dokázali slavný turnaj vyhrát.

Dvouhra mužů:
RokČeský/Československý hráč
1949Jaroslav Drobný (finalista)
1954Jaroslav Drobný (vítěz)
1973Jan Kodeš (vítěz)
1986Ivan Lendl (finalista)
1987Ivan Lendl (finalista)
2010Tomáš Berdych (finalista)

České tenistky si wimbledonské finále zahrály jedenáctkrát. Titul získaly Jana Novotná, Petra Kvitová (2x), Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.

Dvouhra žen:
RokČeská/Československá hráčka
1962Věra Pužejová Suková (finalistka)
1981Hana Mandlíková (finalistka)
1986Hana Mandlíková (finalistka)
1993Jana Novotná (finalistka)
1997Jana Novotná (finalistka)
1998Jana Novotná (vítězka)
2011Petra Kvitová (vítězka)
2014Petra Kvitová (vítězka)
2021Karolína Plíšková (finalistka)
2023Markéta Vondroušová (vítězka)
2024Barbora Krejčíková (vítězka)

Vítězové Wimbledonu od roku 2004

Nejúspěšnějším tenistou wimbledonské dvouhry je Roger Federer s osmi tituly, mezi ženami kraluje Martina Navrátilová s devíti triumfy.

RokMužský vítězŽenská vítězka
2004Roger FedererMaria Šarapovová
2005Roger FedererVenus Williamsová
2006Roger FedererAmélie Mauresmová
2007Roger FedererVenus Williamsová
2008Rafael NadalVenus Williamsová
2009Roger FedererSerena Williamsová
2010Rafael NadalSerena Williamsová
2011Novak DjokovićPetra Kvitová
2012Roger FedererSerena Williamsová
2013Andy MurrayMarion Bartoliová
2014Novak DjokovićPetra Kvitová
2015Novak DjokovićSerena Williamsová
2016Andy MurraySerena Williamsová
2017Roger FedererGarbiñe Muguruzaová
2018Novak DjokovićAngelique Kerberová
2019Novak DjokovićSimona Halepová
2020Turnaj zrušenTurnaj zrušen
2021Novak DjokovićAshleigh Bartyová
2022Novak DjokovićJelena Rybakinová
2023Carlos AlcarazMarkéta Vondroušová
2024Carlos AlcarazBarbora Krejčíková
2025Jannik SinnerIga Šwiateková

Kde sledovat Wimbledon živě v TV?

  • Zápasy na wimbledonské trávě můžete sledovat na stanici Eurosport i na jeho streamovací platformě HBO Max.
  • Eurosport je dostupný u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Pecka TV
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Quinn vs. KopřivaTenis - - 25. 6. 2026:Quinn vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.48
  • -
  • 2.62
Balshaw vs. KrumichTenis - - 25. 6. 2026:Balshaw vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
25. 6. 12:30
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Mariaová vs. ValentováTenis - - 25. 6. 2026:Mariaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
25. 6. 16:00
  • 1.68
  • -
  • 2.18
Muchová vs. TausonováTenis - - 25. 6. 2026:Muchová vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
25. 6. 17:00
  • 1.46
  • -
  • 2.77
Program a výsledky
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Výsledky

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