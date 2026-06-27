Tenisová sezona má na programu jeden z tradičních vrcholů. Wimbledon 2026 se hraje od 29. června do 12. července. Podívejte se na kompletní pavouky dvouhry mužů a žen. Do turnaje zasáhne celkem čtrnáct českých zástupců.
Od našich zpravodajů v USA
Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
Od našeho zpravodaje v Mexiku
Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...
Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4:2. Jablonec ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou rozdrtil Mladou Boleslav 5:0. Dvě branky si připsal...
Kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil na okruhu ve Spielbergu o 236 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. V čele pořadí zůstal...