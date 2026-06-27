Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?

Autor:
  19:12

Iga Šwiateková ukazuje fanouškům trofej pro vítězku Wimbledonu. | foto: Reuters

Tenisová sezona má na programu jeden z tradičních vrcholů. Wimbledon 2026 se hraje od 29. června do 12. července. Podívejte se na kompletní pavouky dvouhry mužů a žen. Do turnaje zasáhne celkem čtrnáct českých zástupců.

Ve dvouhře mužů se představí čtyři Češi: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

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1. kolo

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3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Sinner (1-It.)
Kecmanovič (Srb.)
Borges (Portug.)
Boyer (USA)
Vukic (Austr.)
Brooksby (USA)
Nava (USA)
Buse (31-Peru)
Jódar (23-Šp.)
Gill (Brit.)
Shapovalov (Kan.)
Carreňo (Šp.)
Močizuki (Jap.)
Basing (Brit.)
Quinn (USA)
Darderi (14-It.)
Ruud (11-Nor.)
Hurkacz (Pol.)
Medjedovič (Srb.)
Ofner (Rak.)
Kwon Sun-u (Korea)
Landaluce (Šp.)
Müller (Fr.)
Paul (21-USA)
Nakashima (28-USA)
Pinnington Jones (Brit.)
Struff (Něm.)
Báez (Arg.)
Ugo Carabelli (Arg.)
Mérida (Šp.)
Čilič (Chorv.)
Medveděv (8-Rus.)
Auger-Aliassime (3-Kan.)
Ševčenko (Kaz.)
Walton (Austr.)
Prižmič (Chorv.)
Vallejo (Par.)
Mejía (Kol.)
Zheng (USA)
Norrie (26-Brit.)
Davidovich (22-Šp.)
J. M. Cerúndolo (Arg.)
Tirante (Arg.)
Marozsán (Maď.)
Van Assche (Fr.)
Fucsovics (Maď.)
SVRČINA (ČR)
Tien (16-USA)
Rubljov (12-Rus.)
Safiullin (Rus.)
Kovacevic (USA)
Van de Zandschulp (Niz.)
De Jong (Niz.)
Hijikata (Austr.)
Bautista (Šp.)
Fonseca (24-Braz.)
Rinderknech (25-Fr.)
Tarvet (Brit.)
Trungelliti (Arg.)
Damm (USA)
Gaston (Fr.)
Tsitsipas (Řec.)
Wu I-ping (Čína)
Djokovič (7-Srb.)
De Minaur (5-Austr.)
Burruchaga (Arg.)
Mannarino (Fr.)
Droguet (Fr.)
Bellucci (It.)
Svajda (USA)
Majchrzak (Pol.)
Tabilo (30-Chile)
Chačanov (19-Rus.)
Harris (Brit.)
Hanfmann (Něm.)
Mpetshi Perricard (Fr.)
Griekspoor (Niz.)
Duckworth (Austr.)
Navone (Arg.)
Cobolli (9-It.)
MENŠÍK (15-ČR)
Samuel (Brit.)
Sweeny (Austr.)
Dimitrov (Bulh.)
Wawrinka (Švýc.)
Berrettini (It.)
Collignon (Belg.)
Fils (20-Fr.)
Humbert (27-Fr.)
Bergs (Belg.)
Šimabukuro (Jap.)
Faria (Portug.)
Džumhur (Bosna)
Fery (Brit.)
Virtanen (Fin.)
Shelton (4-USA)
Fritz (6-USA)
Draper (Brit.)
Kypson
McDonald (oba USA)
Bonzi (Fr.)
Diallo (Kan.)
Sonego (It.)
Etcheverry (29-Arg.)
Tiafoe (17-USA)
Atmane (Fr.)
KOPŘIVA (ČR)
Choinski (Brit.)
Jacquet (Fr.)
Gaubas (Lit.)
Kokkinakis (Austr.)
Bublik (10-Kaz.)
LEHEČKA (13-ČR)
Popyrin (Austr.)
Molčan (SR)
Altmaier (Něm.)
Michelsen (USA)
Fearnley (Brit.)
Munar (Šp.)
F. Cerúndolo (18-Arg.)
Arnaldi (32-It.)
Halys (Fr.)
Moutet (Fr.)
Giron (USA)
Royer (Fr.)
Wendelken (Brit.)
Blockx (Belg.)
Zverev (2-Něm.)

Do dvouhry žen zasáhne deset Češek: Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková a Darja Viďmanová.

Navigace

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Sabalenková (1-Běl.)
Kostovičová (Srb.)
Olijnykovová (Ukr.)
Kesslerová (USA)
Ostapenková (5-Lot.)
Dartová (Brit.)
Ružičová (Chorv.)
Raducanuová (30-Brit.)
Fernandezová (22-Kan.)
Tjenová (Indon.)
Xuová (Brit.)
Kasatkinová (Austr.)
Gasanovová (Rus.)
Arangová (Kol.)
Jacquemotová (Fr.)
Ósakaová (14-Jap.)
MUCHOVÁ (10-ČR)
Zacharovová (Rus.)
Andreescuová (Kan.)
Čang Šuaj (Čína)
Parksová (USA)
Dudeneyová (Brit.)
Savangkevová (Thaj.)
Chwaliňská (20-Pol.)
SINIAKOVÁ (32-ČR)
Čeng Čchin-wen (Čína)
Stearnsová (USA)
BARTŮŇKOVÁ (ČR)
KREJČÍKOVÁ (ČR)
Klugmanová (Brit.)
Linetteová (Pol.)
M. Andrejevová (5-Rus.)
Pegulaová (4-USA)
VIĎMANOVÁ (ČR)
Sorribesová (Šp.)
Jiménezová (And.)
Jastremská (Ukr.)
Itová (Jap.)
Bouzasová (Šp.)
Potapovová (27-Rak.)
Alexandrovová (18-Rus.)
Udvardyová (Maď.)
Tararudíová (Thaj.)
Taggerová (Rak.)
Putincevová (Kaz.)
Mariaová (Něm.)
Cristianová (Rum.)
Jovicová (16-USA)
Bencicová (11-Švýc.)
Stojsavljevičová (Brit.)
Wang Sin-jü (Čína)
Cocciarettová (It.)
Jonesová (Brit.)
Parryová (Fr.)
Frechová (Pol.)
Kalinská (19-Rus.)
Liová (28-USA)
Sönmezová (Tur.)
Liuová (USA)
Vandewinkelová (Belg.)
Sierraová (Arg.)
Bondárová (Maď.)
Korpatschová (Něm.)
Gauffová (7-USA)
Svitolinová (8-Ukr.)
Snigurová (Ukr.)
Erjavecová (Slovin.)
Jeanjeanová (Fr.)
Tomljanovicová (Austr.)
Bolkvadzeová (Gruzie)
Kruegerová (USA)
Vekičová (31-Chorv.)
Navarrová (23-USA)
Badosaová (Šp.)
Selechmetěvová (Rus.)
Krausová (Rak.)
Starodubcevová (Ukr.)
Blinkovová (Rus.)
Podoroská (Arg.)
Kosťuková (12-Ukr.)
Paoliniová (13-It.)
Montgomeryová (USA)
Šymanovičová (Běl.)
Golubicová (Švýc.)
Kalininová (Ukr.)
Rachimovová (Uzb.)
Sakkariová (Řec.)
Tausonová (24-Dán.)
Ealaová (29-Filip.)
Zarazúaová (Mex.)
S. Williamsová (USA)
Jointová (Austr.)
VALENTOVÁ (ČR)
PLÍŠKOVÁ (ČR)
Townsendová (USA)
Šwiateková (3-Pol.)
Anisimovová (6-USA)
Gjorčeská (Maked.)
Marčinková (Chorv.)
Keninová (USA)
Beguová (Rum.)
Swanová (Brit.)
Dayová (USA)
Keysová (26-USA)
Cirsteaová (17-Rum.)
BEJLEK (ČR)
Birrellová (Austr.)
Kornějevová (Rus.)
Osoriová (Kol.)
Waltertová (Švýc.)
Seidelová (Něm.)
NOSKOVÁ (9-ČR)
Šnajderová (15-Rus.)
Lysová (Něm.)
P. Kuděrmětovová (Rus.)
Samsonovová (Rus.)
Boulterová (Brit.)
Grantová (It.)
Gibsonová (Austr.)
BOUZKOVÁ (21-ČR)
Mertensová (25-Belg.)
Siegemundová (Něm.)
Haddadová Maiaová (Braz.)
Timofejevová (Uzb.)
Ruseová (Rum.)
McNallyová (USA)
Boissonová (Fr.)
Rybakinová (2-Kaz.)

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. ViďmanováTenis - - 29. 6. 2026:Pegulaová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:05
  • 1.05
  • -
  • 9.24
Svrčina vs. TienTenis - - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:05
  • 6.23
  • -
  • 1.11
Muchová vs. ZacharovováTenis - - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 15:30
  • 5.56
  • -
  • 1.14
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 16:00
  • 3.04
  • -
  • 1.37
Siniaková vs. ČengTenis - - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.67
  • -
  • 2.20
Krejčíková vs. KlugmanováTenis - - 29. 6. 2026:Krejčíková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.05
  • -
  • 8.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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