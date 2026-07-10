Derby i mezi hokejisty. Nečase a Plekance vyhazovali z wimbledonských kurtů

Do Londýna se snoubenkou Nikolou Mertlovou dorazili na poslední chvíli, až ve čtvrtek ráno. Tedy akorát na semifinále ženské dvouhry.
„Jeli jsme sem přímo z letiště. Stihli jsme to jen tak tak, ale vyšlo to fantasticky. Super zápasy,“ potěšily Nečase jak triumf Muchové, která proti Coco Gauffové odvrátila mečbol, tak následný úspěch Lindy Noskové.
Pokud nevíte, útočník Colorado Avalanche a jedna z nejvýraznějších postav zámořské NHL je velkým tenisovým fanouškem. Před několika lety navštívil US Open, nyní poprvé poznává i Wimbledon.
„Musím říct, že je to tady neskutečné,“ popisoval českým novinářům. „Samozřejmě jsme dopředu slyšeli, jak je to tu krásné, ale když to pak člověk vidí naživo a může si projít i zázemí, je to prostě nádhera. Líbí se mi, že tu nejsou žádné rušivé reklamy, celé si to drží takový tradiční styl.“
A pozor, tenis s oblibou nejen sleduje, ale také hraje. „Řekl bych, že na hokejistu docela dobře. I když samozřejmě jenom přes léto.“
Soupeře prý nejvíc trápí bekhendem, nicméně překvapivě hraje levou rukou. „Na hokej i na psaní jsem pravák. Raketu na obouručný bekhend držím úplně stejně jako hokejku.“
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V All England Clubu letos není jediným hvězdným hokejistou, na Jiřího Lehečku s Alexanderem Zverevem se přijel podívat Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec zde zase doprovází manželku Lucii Šafářovou, která hraje turnaj legend.
Právě s Plekancem, donedávna svým nadřízeným v národním týmu, si v místním tréninkovém areálu dokonce zahráli zápas.
„Bylo to vyrovnané. Přecházeli jsme z jednoho kurtu na druhý, vždycky nás vyhodili, tak jsme šli zase jinam. Bylo to trochu překotné, ale zahrát si na zdejší trávě je moc hezký zážitek.“
„I na tréninkových kurtech je to super. K tomu se člověk nedostane každý den,“ doplnil Plekanec.
Také bývalá opora Montrealu prožívá tažení Muchové a Noskové přímo z tribun. „Vyšlo to docela dobře, vůbec si nestěžuju. Je to super.“
A komu budou vážení návštěvníci z hokejového světa přát v sobotním finále, které obě Češky svede dohromady?
„Je mi jedno, kdo vyhraje. Budeme mít českou vítězku, což je skvělé a neskutečné,“ říká Nečas.
„O malinko víc asi budu přát Tomáši Krupovi , protože se známe víc,“ zmiňuje Plekanec trenéra Noskové. „Jinak je to pro obě holky neskutečný výsledek. Obě hrají hrozně hezky. Karolína předvádí krásný tenis, Linda samozřejmě také, takže super.“
Jestli na finálové derby dorazí větší počet českých fanoušků, možná si Nečas a Plekanec užijí také více pozornosti a žádostí o fotografii. Zatím prý areálem proplouvají v klidu.
„Pár Čechů mě poznalo, ale jinak jsem tu docela inkognito, což je super,“ popisoval Nečas.
„Lucku poznávají všichni. Já s ní nemůžu nikam jít, protože ona se všude zastavuje a s někým se baví,“ říká Plekanec o své manželce Šafářové, zdejší semifinalistce z roku 2014. „Většinou chodím tak dvacet metrů před ní. A lidi mě moc nepoznávají.“