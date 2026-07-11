Wimbledon ONLINE: Historické finále, Nosková má nad Muchovou výhodu brejku

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Sledujeme online   16:00aktualizováno  17:27
Karolína Muchová podává během wimbledonského finále.

Karolína Muchová podává během wimbledonského finále. | foto: Reuters

Linda Nosková a její kraťas za síť.
Linda Nosková podává ve wimbledonském finále.
Ženské wimbledonské finále si nenechala ujít ani někdejší ruská tenistka Maria...
Co asi Karolína Muchová své finálové soupeřce Lindě Noskové špitá do ucha?
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Den D je tady. Na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu proti sobě k finálovému zápasu nastupují dvě české tenistky. Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě bojují o svou první grandslamovou trofej, starší z nich už jedno finále na majoru zažila. Která z nich nakonec uspěje? Sledujte průběh utkání v podrobné reportáži.

Dvě Češky se v grandslamovém finále potkávají vůbec poprvé v historii.

Muchové je 29 let, letos vybojovala už dvě trofeje, uspěla v únoru na prestižním podniku v Dauhá a jen dva dny před Wimbledonem opanovala travnatý podnik v Bad Homburgu. Dalo by se říct, že tenistka, kterou často trápila různá zranění, zažívá životní sezonu.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Linda Nosková

České finále Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.

Nosková je o osm let mladší a také předvádí famózní výkony. I ona má na kontě titul ze zelených kurtů, nedávno v Berlíně získala jak singlovou, tak deblovou trofej.

Jejich šance na premiérovou grandslamovou trofej na nejstarším a nejslavnějším tenisovém turnaji světa jsou tak velmi vyrovnané. Bookmakeři o malinko více favorizují šikovnou Muchovou, Nosková má ale velkou zbraň v podobě mentální síly a agresivní hry.

Linda Nosková se natahuje po balonku v semifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se natahuje k bekhendovému úderu v semifinále Wimbledonu.

„Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že pyšné je i celé Česko,“ říkala mladší z Češek po výhře v semifinále. „Wimbledon je jeden z největších, ne-li vůbec největší turnaj na světě. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly.“

Obě v průběhu turnaje odvrátily mečbol, Nosková ve třetím kole proti Soraně Cirsteaové, Muchové pomohla velká chyba Coco Gauffové v semifinálovém utkání.

Pojí je také přátelství, v roce 2024 společně na olympiádě v Paříži došly ve čtyřhře až ke čtvrtému místu. „S Kájou byla sranda. Hlavně na kurtu, protože ani jedna z nás nečekala, že budeme bojovat o medaili. Škoda, že to tehdy nevyšlo,“ vzpomínala Nosková.

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Teď se podruhé střetnou i coby soupeřky na opačných stranách kurtu, jediné vzájemné utkání ovládla loni na US Open Muchová. V její prospěch mluví i parádní bilance v duelech proti krajankám, zvládla jedenáct českých derby v řadě, naposledy v něm prohrála v roce 2020.

Také by jí mohlo pomoct, že jedno grandslamové finále už zažila, na Roland Garros 2023 prohrála s Igou Šwiatekovou. Nosková je zase vycvičená z posledních ročníků Billie Jean King Cupu.

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Sobotní wimbledonské finále tak slibuje zajímavé a pro Česko historické střetnutí. Odejde z něj šťastnější Muchová, nebo Nosková? Obě už mají jistě, že se po turnaji dostanou do první světové desítky. První zmíněná může být v případě triumfu dokonce čtvrtá.

Jedna z nich se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezony. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).

Šampionka získá 3,6 milionu liber (101 milionů korun), poražená finalistka obdrží poloviční částku.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Muchová vs. NoskováTenis - Dvouhra - finále - 11. 7. 2026:Muchová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
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