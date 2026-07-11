Dvě Češky se v grandslamovém finále potkávají vůbec poprvé v historii.
Muchové je 29 let, letos vybojovala už dvě trofeje, uspěla v únoru na prestižním podniku v Dauhá a jen dva dny před Wimbledonem opanovala travnatý podnik v Bad Homburgu. Dalo by se říct, že tenistka, kterou často trápila různá zranění, zažívá životní sezonu.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Linda Nosková
České finále Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.
Nosková je o osm let mladší a také předvádí famózní výkony. I ona má na kontě titul ze zelených kurtů, nedávno v Berlíně získala jak singlovou, tak deblovou trofej.
Jejich šance na premiérovou grandslamovou trofej na nejstarším a nejslavnějším tenisovém turnaji světa jsou tak velmi vyrovnané. Bookmakeři o malinko více favorizují šikovnou Muchovou, Nosková má ale velkou zbraň v podobě mentální síly a agresivní hry.
„Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že pyšné je i celé Česko,“ říkala mladší z Češek po výhře v semifinále. „Wimbledon je jeden z největších, ne-li vůbec největší turnaj na světě. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly.“
Obě v průběhu turnaje odvrátily mečbol, Nosková ve třetím kole proti Soraně Cirsteaové, Muchové pomohla velká chyba Coco Gauffové v semifinálovém utkání.
Pojí je také přátelství, v roce 2024 společně na olympiádě v Paříži došly ve čtyřhře až ke čtvrtému místu. „S Kájou byla sranda. Hlavně na kurtu, protože ani jedna z nás nečekala, že budeme bojovat o medaili. Škoda, že to tehdy nevyšlo,“ vzpomínala Nosková.
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Teď se podruhé střetnou i coby soupeřky na opačných stranách kurtu, jediné vzájemné utkání ovládla loni na US Open Muchová. V její prospěch mluví i parádní bilance v duelech proti krajankám, zvládla jedenáct českých derby v řadě, naposledy v něm prohrála v roce 2020.
Také by jí mohlo pomoct, že jedno grandslamové finále už zažila, na Roland Garros 2023 prohrála s Igou Šwiatekovou. Nosková je zase vycvičená z posledních ročníků Billie Jean King Cupu.
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Sobotní wimbledonské finále tak slibuje zajímavé a pro Česko historické střetnutí. Odejde z něj šťastnější Muchová, nebo Nosková? Obě už mají jistě, že se po turnaji dostanou do první světové desítky. První zmíněná může být v případě triumfu dokonce čtvrtá.
Jedna z nich se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezony. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).
Šampionka získá 3,6 milionu liber (101 milionů korun), poražená finalistka obdrží poloviční částku.