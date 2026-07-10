Historické české finále Wimbledonu bude na Primě, televize získala vysílací práva

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  12:48
Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.

Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu. | foto: AP

Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
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Souboj dvou českých hráček ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa Wimbledonu je historická událost, proto na ni reagují také televizní stanice. Kromě tradičního vysílání na Eurosportu tak diváci uvidí zápas Karolíny Muchové a Lindy Noskové také na Primě. Vysílat se bude v sobotu 11. července od 16:30.

„Český tenis zažívá výjimečný moment a my jsme hrdí, že můžeme být u něj,“ říká Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima. „První ryze české finále Wimbledonu si zaslouží co nejširší televizní publikum, proto jsme udělali maximum pro to, aby tento mimořádný zápas mohli diváci sledovat na Primě. Věříme, že půjde o jeden z nejsilnějších sportovních zážitků letošního roku.“

Kromě samotného utkání bude televize vysílat také předzápasové studio a expertní analýzy. Přenos z finále travnatého grandslamu zároveň podporuje rozšiřování sportovní nabídky před spuštěním samostatného kanálu.

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„Velkolepé finále si zaslouží absolutně profesionální přístup při jeho zpracování,“ vysvětluje ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu Marin Švehlák. „Proto tým zpravodajství připravuje v akci tohoto legendárního zápasu unikátní obsah, živé vstupy přímo z Londýna, explainery pro sociální sítě a publicistické formáty pro celodenní vysílání. Prostě nejlepší tenis si zaslouží to nejlepší zpracování.“

Muchová s Noskovou proti sobě nastoupily zatím jen jednou, ve třetím kole loňského US Open se radovala starší z Češek. Ta si grandslamové finále zahraje podruhé v kariéře, v roce 2023 bojovala o titul na Roland Garros. Nosková je v této fázi majoru poprvé, předtím se nejdále dostala do čtvrtfinále Australian Open.

Karolína Muchová slaví výhru ve čtvrtfinále Wimbledonu.
Linda Nosková si zahraje finále Wimbledonu!

S Primou uzavřela partnerství společnost Warner Bros Discovery, která českému vysílateli poskytla sublicenční práva. „Jsme rádi, že můžeme přinést finále ženské dvouhry na Wimbledonu publiku v České republice,“ doplnil Trojan Paillot, viceprezident pro vysílací práva a obchodní rozvoj společnosti WBD.

Samotné finále začne v sobotu v 17:00 českého času.

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