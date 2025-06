Autor: iDNES.cz

10:00

Sotva dozněly emoce po Roland Garros, tenisový kalendář nabízí třetí grandslam sezony. Wimbledon odstartuje 30. června a vyvrcholí 13. července. Do Anglie se vydá i početná česká výprava, která by ráda navázala na loňský i předloňský úspěch (senzační triumfy Krejčíkové a Vondroušové ve dvouhře). V přehledném článku najdete harmonogram, los a výsledky českých hráčů, pohled do historie i kde můžete slavný turnaj sledovat.