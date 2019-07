ONLINE: V Londýně hrají Siniaková a Strýcová, na kurt půjde i Kvitová

Na nedávném Roland Garros se Kateřina Siniaková blýskla výhrou nad tehdejší světovou jedničkou Naomi Ósakaovou a postoupila do osmifinále, nyní začíná svou misi ve Wimbledonu.

V prvním kole se utkává se 45. tenistkou světa Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou. Obě soupeřky se loni potkaly dvakrát, v květnu na antuce uspěla Siniaková, v říjnu na tvrdém povrchu zase Alexandrovová. Česká hráčka je na žebříčku o sedm míst výše.

Nepříjemnou soupeřku hned na úvod přisoudil los také Barboře Strýcové. Semifinalistka turnaje v Birminghamu se pokouší vyzrát na Lesju Curenkovou z Ukrajiny, turnajovou 32. Jejich poslední měření sil se datuje do loňského Wimbledonu, tehdy ve druhém kole hladce zvítězila 33 letá Češka.

Teprve podruhé v životě okusí hlavní soutěž na grandslamu 24letá Tereza Martincová. V Londýně se úspěšně protloukla kvalifikací a může se těšit na souboj s Číňankou Wang Ja-fan. Přestože obě tenistky dělí na žebříčku osmdesát míst, Martincová není bez šance.

Petru Kvitovou před Wimbledonem sužovalo zranění levého předloktí, v posledních dnech umocněné nachlazením, a turnajová šestka začala s lehkým tréninkem těsně před začátkem oblíbeného podniku.

„Raketu jsem vzala do ruky před několika dny... Bude to zajímavý Wimbledon. Jakmile ruka začne bolet, hned skončím. Třeba v prvním gamu,“ komentovala svůj zdravotní stav.

Pokud to její tělo dovolí, bude mít za soupeřku Ons Džabúrovou z Tunisu, která minulý týden skrečovala semifinále v Eastbourne kvůli bolavému kotníku. „Ona zase určitě ví o mém stavu, takže v pohodě. Bude to mezi námi velice zajímavé první kolo,“ dodala Kvitová.

Podobně limitovaný vlastním zdravím vstoupí do turnaje také Tomáš Berdych. Dlouholetá česká jednička vinou potíží se zády a kyčlemi klesla v žebříčku až na 110. místo a sama cítí, že její tělo ve 33 letech pomalu dosluhuje.



„Může to být můj poslední Wimbledon. Nebudu si vymýšlet, že bych chtěl hrát ještě spoustu let. To je dost nereálné. Bude super, když se sem ještě vrátím. A když ne, tak holt ne,“ sdělil Berdych.

V areálu, kde v roce 2010 dokráčel až do finále, jej letos čeká Američan Taylor Fritz. „Určitě mě nečeká něco jednoduchého. Klasický Američan, který se snaží hrát na první velký úder. Výborně servíruje, má ránu. Ale já mám zase nějaké zkušenosti. A pokud budu schopen je využít, můžeme odehrát dobrý zápas,“ věří rodák z Valašského Meziříčí před konfrontací s 31. hráčem světa.

Hratelnou soupeřku má v prvním kole Kristýna Plíšková. Pokud přehraje 18letou slovinskou kvalifikantku Kaju Juvanovou, může narazit na Serenu Williamsovou.

První den turnaje si postup zajistili Jiří Veselý po výhře nad nasazenou šestkou Němcem Sašou Zverevem, Karolína Plíšková, Karolína Muchová a Marie Bouzková. Neuspěla pouze Markéta Vondroušová.