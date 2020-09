Finalistka Australian Open v Plzni. Hraju tady ráda, říká Baszaková

„Myslím si, že to řekli kvůli tomu, že mi v žebříčku patří devátá pozice. A také proto, že jsem se probojovala do finále juniorského Australian Open. To byl velký úspěch,“ popisuje Baszaková.

Jaký pro vás byl úspěšný australský grandslam?

Byl to úžasný turnaj, naprosto neskutečný! Můžete zde potkat a vidět největší tenisové hvězdy, což je něco neuvěřitelného. Navíc jsem se dostala až do finále, z čehož jsem byla opravdu velice šťastná.

Co vás přivedlo na Ex Pilsen Babolat Cup 2020?

Kvůli pandemii koronaviru jsem od března nehrála žádný turnaj. Potřebuju se pořádně připravit před Roland Garros, jelikož v tomto termínu nebyla jiná akce, na kterou bych mohla jet. Původně sice ano, měla jsem hrát na turnaji v Maďarsku, který byl však zrušen. Proto jsem se přihlásila do Plzně. I když to bylo na poslední chvíli, proto jsem musela do kvalifikace. Jsem moc ráda, že mohu v Plzni hrát. Přijela jsem si sem zahrát nějaké zápasy, potrénovat pár taktických věcí. Abych byla připravená na grandslam!

Jak moc byla celosvětovou pandemií ovlivněna vaše příprava?

Bylo a je to pro mě hodně náročné. Jako tenistka potřebuji cestovat, zúčastňovat se turnajů a hrát zápasy. To jsem samozřejmě dlouhou dobu nedělala, proto jsem hodně trénovala. Také jsem studovala, protože jsem dokončovala školu. Je těžké se teď do hraní rychle vrátit, protože jsem od března neměla žádné zápasy. Mezi trénováním a hraním duelů je velký rozdíl.

Máte na Plzeň nějaké vzpomínky z minulosti?

Před čtyřmi lety jsem se zde zúčastnila turnaje do 14 let. Mám to tady velice ráda, dobře si pamatuji všechna místa, kde se hraje.