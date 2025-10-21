Vzdala, protože neměla šanci, říká Plíšková o Vondroušové. Ta reaguje: Nechápu

  10:30
Pondělní skrečí v prvním kole turnaje v Tokiu ukončila Markéta Vondroušová tenisovou sezonu 2025. „Byla asi nejtěžší v mém životě,“ shrnula. Potýkala se totiž s mnoha zraněními, která ji limitovala také v uplynulých týdnech. Právě kvůli zdravotním potížím poslední zápas, v němž čelila Karolíně Muchové, nedohrála. Což ve svém podcastu zkritizovala bývalá světová jednička Karolína Plíšková.
„Markéta neměla absolutně šanci. Karolíně Muchové dávám kredit, hrála výborně,“ uvedla dvojnásobná grandslamová finalistka v pondělí v podcastu Rakety, v němž pravidelně komentuje aktuální tenisové dění.

„A opět téma skreč. Pardon, ale já si myslím, že se to dalo dohrát. Možná Markétu něco bolelo, ale spíše si myslím, že viděla, že nemá šanci, a z tohoto důvodu utkání vzdala.“

Souhlasíte s názorem Karolíny Plíškové, že když už tenista k zápasu nastoupí, měl by ho dohrát?

celkem hlasů: 313

Nedohrávání zápasů Plíšková opakovaně kritizovala rovněž u Tomáše Macháče, který v posledních měsících skrečoval už několikrát.

A Vondroušová jí na kritiku odpověděla: „Každý, kdo někdy hrál se zraněním, ví, že někdy prostě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl rozumět nejvíce,“ napsala na Instagramu.

S Muchovou se v pondělí v Tokiu střetla po pouhých šesti dnech od jejich posledního vzájemného duelu, který v Ning-po ovládla starší z českých hvězd.

A za vítězstvím mířila také v Japonsku. První set vyhrála 6:2, a když ve druhém získala úvodní game, šampionka předloňského Wimbledonu Vondroušová si na kurt zavolala ošetření a po krátké konzultaci vzdala.

Nejspíš ji opět trápilo rameno levé hrací ruky, se kterým byla loni na operaci, z nedávného US Open ji před čtvrtfinále vyřadily zase potíže s kolenem.

Letos kvůli všemožným trablům odehrála jen dvanáct turnajů.

Proto sezonu popisuje jako dosud nejobtížnější. „Nejen kvůli té bolesti, ale protože držet hlavu nahoře, když věci nejdou tím správným směrem, je úplně jiný sport. Uvidíme, co bude dál, ale teď jsem pyšná, že jsem to skrz tenhle chaos zvládla.“

Blýskla se hlavně v červnu na travnaté „pětistovce“ v Berlíně, kterou ovládla, na zmíněném newyorském grandslamu postoupila mezi nejlepší osmičku. I díky tomu jí v žebříčku patří velmi solidní 34. místo.

Za skreč v posledním utkání si ale od Plíškové vysloužila kritiku.

I 33letá Češka se letos potýkala se zdravotními komplikacemi, kvůli vleklým potížím s kotníkem stihla odehrát jen tři zápasy na menších podnicích. Poté sezonu ukončila a bude se připravovat na příští rok.

Výsledky

