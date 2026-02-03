„Hala je perfektně připravená, kurt skvělý, klukům to vyhovuje,“ chválil Berdych tvrdý povrch Reboud Ace. „Je podle našich požadavků. Podle rychlosti odskoku a parametrů, které si můžeme nadiktovat, jsou všechny splněny do posledního detailu. Což je fajn,“ pokračoval.
Kapitánovi českého týmu během nedávného Australian Open přidělaly vrásky zprávy o zdravotním stavu jeho svěřenců. Jiřího Lehečku trápil pravý kotník, Jakuba Menšíka z turnaje vyřadily problémy s břišním svalem.
„Posledních čtrnáct dní před Davis Cupem bylo poměrně náročných. Musím upřímně říct, že jsem to ani nečekal. Ale ke sportu to prostě patří,“ uznal Berdych, který se nakonec proti Švédsku musí smířit s vynucenou absencí Menšíka. „Ale věřím, že i tak je náš tým pořád silný. Furt si myslím, že se to podařilo dobře složit. A věřím, že kluci utkání zvládnou.“
Jaký je stav Lehečky? „Po příletu z Austrálie jsem si dal pár dní volno, abych bolavý kotník doléčil,“ říká jednička sestavy, která se v Jihlavě sešla. „Ale než jsme se sem přesunuli, tak jsem stihl absolvovat nějaký tréninkový blok. A myslím, že všechno probíhá tak, jak jsme chtěli a jak chceme,“ doplnil momentálně 21. tenista světa.
I on se při prvním tréninku v Horácké aréně sžíval s novým prostředím. „Dívali jsme se, co, kde a jak funguje. Cítíme se tady dobře, hraje se tady moc hezky, povrch je dobrej,“ pochvaluje si.
Byl i prostor pro vyladění nastavení haly. „Když jsme sem přišli poprvé, měli jsme pocit, že hala je celkově tmavší. Míč nám mizel v pozadí, které tady je, jaké je,“ zmínil Lehečka červené sedačky. „Zeptali jsme se, jestli náhodou není nějaká možnost trošičku více rozsvítit. Vyšli nám vstříc a teď se tu cítíme opravdu komfortně,“ dodal.
Z Horácké arény je jinak nadšený. „Jo, úžasný, nádherná hala,“ uznal. „Doopravdy, taková aréna by měla být i v plno jiných městech, nejen v Jihlavě. Je strašně fajn, že něco takového vůbec v Česku je. A já jsem strašně rád, že jsme dostali šanci si tady zahrát. Protože zatím je vidět, že to je všechno krásně nové, a cítíme se tady skvěle.“
Kromě něj jsou v nominaci ještě Dalibor Svrčina, Maxim Mrva a deblisté Petr Nouza s Patrikem Riklem. Stejně jako Menšík chybí Tomáš Macháč, který se v souladu s předchozí domluvou účastní turnaje ve francouzském Montpellier.
Cíl pro víkend je jasný: potvrdil roli favorita a Švédsko porazit. „Myslím, že není za co se schovávat anebo o tom nějak zbytečně polemizovat,“ má jasno Berdych. „Prostě to kluci musí zvládnout, udělat tři body a jedeme dál.“
Ideální scénář? Vést po sobotních dvouhrách 2:0 na zápasy a v neděli rychle stvrdit postup. „To byl ideální plán,“ usmál se Lehečka. „Myslím, že se budeme všichni snažit udělat maximum pro to, aby, aby nám to takhle vyšlo.“