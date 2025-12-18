Vyrovnání Navrátilové? Asi není ráda, říká Siniaková. Zvažovala návrat ke Krejčíkové

Na čtvrtečním setkání s novináři působila uvolněně, často se usmívala. Po sezoně, v níž vyhrála ženský debl na Australian Open, mix ve Wimbledonu a ve dvouhře vybojovala solidní 48. místo, je spokojená.
A coby jedenáctinásobná grandslamová šampionka už natěšeně vyhlíží nadcházející výzvy.
Co by pro vás znamenalo, kdybyste i příští sezonu zakončila jako deblová jednička a překonala tak rekord Martiny Navrátilové?
Spíše si dávám za cíl grandslamy, protože když se vám na nich daří, tak potom ten žebříček přijde. Určitě si na sebe nechci dávat tlak, že musím držet pozici jedničky. Sezona je dlouhá a hodně věcí se může změnit. Spíš půjdu turnaj za turnajem, aby se nám dařilo. Ale samozřejmě by to bylo něco neuvěřitelného.
Ozvala se vám Martina, když jste letos její statistiku vyrovnala?
Ne, ani jsem ji nepotkala na Turnaji mistryň, tak doufám, že je zdravotně v pořádku. Nevím, jestli je ráda, asi není. Ale že jsem s ní na stejné linii je něco, o čem jsem vůbec netušila, že se někdy může stát. Když se mi to povedlo, tak jsem měla obrovskou radost. Ani se skoro nedá popsat slovy, jaké to bylo wow.
Co pro vás v dětství Martina Navrátilová znamenala?
Ona je samozřejmě legenda. Z hlediska výsledků ani nejde dohnat, co všechno získala. Už jsem ji nezažila v éře, kdy hrála, ale je jednou z hráček, kvůli kterým hraju tenis. Co dokázala, s čím vším se musela poprat... My to teď máme jednoduché, můžeme všechno.
Máte spolu dobrý vztah?
Myslím, že ano. Když se potkáváme na turnajích, tak mi pořád nejde do hlavy, že mě taková legenda zdraví. A jsem moc ráda, že nám Češkám přeje. Je pro mě čest, když ti, co před námi něco dokázali, nám potom fandí.
I v příštím roce budete hrát debl s Američankou Taylor Townsendovou. Domluvily jste se na další spolupráci v pohodě?
Určitě jsem zvažovala i jiné varianty, ale nakonec to bylo rychlé rozhodnutí. Neviděla jsem důvod, proč bych hledala změnu. Pokud by Taylor řekla ne, tak by to samozřejmě nastalo, ale obě jsme hned souhlasily, že budeme pokračovat.
Byl ve hře i návrat k Barboře Krejčíkové? V září jste spolu ovládly turnaj v Soulu.
Tím, že jsme si spolu opět po nějaké době zahrály, tak ano, zvažovala jsem všechny varianty. Ale myslím, že s Taylor to funguje. Dařilo se nám, takže bylo jasné, že zůstaneme spolu.
V roce 2025 jste ve dvouhře, čtyřhře i mixu odehrála dohromady přes 120 zápasů. Jaký máte plán na příští sezonu?
Zkusím hlavně zůstat zdravá. Pořád je pro mě prioritou singl a chci ho hrát, i když bych si někdy měla dát pauzu. Tohle mi moc nejde a pak z toho většinou vzniknou dlouhé šňůry zápasů. Doufám, že budu zdravá, a pak půjdu měsíc po měsíci, na jaké turnaje se dostanu a jak se budu cítit.
Ve dvouhře jste popáté za sebou zakončila rok v první světové padesátce. Jak vás těší tato vyrovnanost?
Znamená pro mě opravdu hodně. Dříve jsem měla cíl, že chci stále výš, a když se mi to nedařilo, tak jsem z toho byla zklamaná. Ale teď vím, že udržet se tak vysoko není jednoduché. Spousta holek tam skočí, pak vypadne, pak se zase vrátí... Určitě je pro mě obrovská výzva a radost, že se tam pravidelně držím. Obzvlášť když ještě kvůli deblu některé turnaje vynechávám nebo je musím hrát skoro z letadla.
Siniaková a Townsendová získaly od WTA cenu pro nejlepší deblový pár roku
Vaším nejlepším singlovým výsledkem na grandslamu je osmifinále. Máte v sobě ambici předvést ještě větší úspěch?
Takový sen určitě mám, ale hodně záleží i na losu. Určitě by mi pomohlo, kdybych v prvním kole nehrála se Šwiatekovou. Každopádně si nechci dávat na bedra, že to je má povinnost. Dosud jsem v kariéře měla pocit, že bych si zasloužila být dál a že herně jsem na to připravená, ale nějakým způsobem to pořád nevycházelo. Takže teď se snažím, aby mi tenis hlavně dělal radost, protože pak hraju líp.
V deblu už jste pět let v řadě vyhrála každý rok minimálně jeden grandslam. To asi neomrzí, že?
Rozhodně ne. A budu ráda, když to udržím i dál. Nedokážu říct, který titul mám nejradši, ke každému se vážou jiné vzpomínky. Všichni mají pocit, že taková pravidelnost musí být, ale pro mě je hlavně čest, že se mi takto daří. Letos jsme začaly titulem v Austrálii, takže jsem jich určitě chtěla víc a mrzelo mě, že jsme pak na dalších grandslamech skončily v uvozovkách jenom ve finále a v semifinále. Ale když se ohlížím zpětně, tak vím, že to je skvělé. Myslím, že se mi mění úhel pohledu, že si úspěchů víc vážím.
Co děláte proto, abyste vydržela takto konzistentní?
O hodně víc poslouchám své tělo. Obzvlášť regenerace není taková jako dřív, ale fyzicky se pořád cítím ready. Nemám pocit, že bych se nějak zhoršovala. Samozřejmě nejdůležitější je, aby se mi vyhýbala zranění. A dokud to půjde, tak budu hrát všechno.
Zdravotní potíže se vám vesměs vyhýbají. Tušíte proč?
Mám skvělý základ z dětství. I když tehdy jsem možná byla naštvaná, že mě táta prudil, abych cvičila, tak teď si toho vážím. Moje tělo je fyzicky zdatné a dobře připravené, a když to teď jenom udržuju, tak je to jednodušší.
Jak vypadá vaše příprava na sezonu 2026?
Už jedu asi třetí týden. Byla jsem necelých 14 dní v Bratislavě, teď jsem v Praze. A pomaličku se do toho dostávám.
Dovolenou strávila Kateřina Siniaková na Maledivách:
Jak velký vliv na vás má slovenský trenér Peter Huber?
Je suprový. Jsem moc ráda, že jsme se před třemi roky dohodli a že stále pokračujeme. Hodně mi pomohl i po mentální stránce, změnil mi úhel pohledu, abych si tenis více užívala a byla na kurtu uvolněnější. Samozřejmě dvacet let nevymažete, takže ten perfekcionismus tam pořád je, že to musí být nejlepší a že mi vadí chyby. Ale jako trenér a hráčka máme skvělý vztah. Vždycky jsme všechno dokázali vykomunikovat, čehož si moc vážím, a díky tomu se na okruhu cítím dobře. A to bych ve druhé půlce kariéry chtěla zažívat.
Jaké turnaje budete hrát v Austrálii?
Stejné jako v posledních dvou letech. Začínám v Adelaide (od 12. ledna) a pak grandslam.
Přes vánoční svátky tedy budete poměrně dlouho doma.
Ano, byla jsem až překvapená, jak dlouho tady nakonec budu. Protože jsem se rozhodla začít v Austrálii až druhý týden, tak letím až po silvestru, což pro mě byl šok. Snažím se si to užít všemi deseti, ne-li dvaceti, protože takhle se mi to za kariéru snad ještě nikdy nesešlo.