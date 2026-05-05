Vypukne v tenise válka? Hvězdám nestačí 68 milionů, hrozí bojkotem grandslamů

Autor:
  19:26
Zákulisní vyjednávání, o kterém se začalo poprvé výrazněji mluvit před rokem, se vyostřilo natolik, až se zdá, že se tenis ocitl na pokraji války. Na jedné straně stojí přední hvězdy tohoto sportu, na druhé grandslamy. Hráči a hráčky požadují, aby jim čtyři nejprestižnější turnaje vyplácely větší podíl ze svých zisků. A jelikož stále nedosáhli svého, například světová jednička Aryna Sabalenková říká: „Celé to skončí bojkotem, protože to bude jediná možnost, jak bojovat za naše práva.“
Aryna Sabalenková v semifinále turnaje v Miami | foto: Mike FreyReuters

Druhý grandslam letošní sezony Roland Garros startuje za necelé tři týdny. Organizátoři letos mezi účastníky rozdělí na prize money v přepočtu jeden a půl miliardy korun. Což je o zhruba 9,5 procent víc než loni a o asi 45 procent víc než v roce 2019.

Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun). A hráči vyřazení v prvním kole obdrží 87 000 eur (2,1 milionu korun).

Jenže tenisté upozorňují, že jejich podíl z celkových zisků turnaje se oproti minulému roku sníží, protože letos má činit 14,9 procent, zatímco loni byl zhruba 15,5 procenta.

Roland Garros totiž nejspíše letošní výdělky stoupnou ještě výrazněji, než kolik dá hráčům.

„Bez nás by se turnaje nehrály, nebyla by zábava. Proto si myslím, že bychom měli mít větší podíl,“ řekla Sabalenková v úterý na tiskové konferenci v Římě.

Pak zmínila krajní řešení, tedy bojkot ze strany tenistů, aby konečně dosáhli svého. „Pro hráče je současná situace nefér. A myslím, že se dostaneme až do tohohle bodu.“ A nebyla sama.

„Když většina z nás řekne, že nehrajeme, tak jsem samozřejmě pro,“ zmínila světová dvojka Jelena Rybakinová.

„Když všichni budeme jednat společně, tak si bojkot stoprocentně umím představit,“ přidala čtvrtá hráčka žebříčku Coco Gauffová.

„Když se na tom všichni dohodneme a já myslím, že dohodneme, tak bychom to mohli udělat,“ uvedla světová osmička Jasmine Paoliniová.

Naopak světová trojka Iga Šwiateková se k případnému bojkotu vyjádřila skepticky: „Je to trochu extrémní řešení. Hlavní je spolu mluvit. Proto doufám, že před Roland Garros dojde ke schůzce, kde se bude jednat.“

Každopádně je jasné, že pomalý nátlak, s nímž začali loni v březnu, tenistům zatím očekávaný výsledek nepřináší. Grandslamy sice každoročně odměny pro hráče a hráčky zvyšují, ale pořád se pohybují jen kolem už zmíněných 15 procent.

Přitom na akcích ATP a WTA je to zhruba 22 procent, tenisté se tak chtějí dostat alespoň na toto číslo.

Kromě už zmíněných hráček se v tomto hnutí angažují třeba Jannik Sinner, loni byli mezi signatáři výzvy směrem ke čtyřem největším turnajům i Novak Djokovič a Carlos Alcaraz.

Hráčům také vadí, že grandslamy na rozdíl od ATP a WTA nepřispívají do jejich penzijních fondů a že – a to je možná klíčový bod – s nimi nekomunikují podle jejich představ.

„Zatímco vedení jiných sportů se modernizuje a všechny zainteresované spojuje, grandslamy změnu nechtějí. Hráči jsou klíčovým strůjcem úspěchu sportu, ale tady s nimi nikdo nechce mluvit a ani je nezajímá jejich blaho,“ uvedli tenisté v prohlášení.

Na druhou stranu se od největších hvězd může zdát pokrytecké, že jim vydělané miliony nestačí a chtějí ještě víc.

Na to nedávno pro The National reagovala Belinda Bencicová: „Nechceme být chamtiví, nesnažíme se vydělat ještě víc, když si lidé myslí, že už tak máme až příliš. Hlavní je, že dostáváme jen zlomek ze zisků grandslamů. Jde nám i o pojištění, penzi, fondy a další výhody pro hráče. Grandslamy do toho nepřispívají.“

Francouzská tenisová federace, která organizuje Roland Garros, v reakci na aktuální vyostřené dění vydala prohlášení, ve kterém uvedla: „Jsme nezisková organizace a veškeré příjmy z turnaje jsou investovány zpátky do Roland Garros a do rozvoje tenisu ve Francii, i na těch nejnižších úrovních. A také jsme odhodlaní dál se bavit se všemi zainteresovanými stranami v globálním tenise, včetně hráčů. Díky tomu budeme dál vylepšovat celkové podmínky.“

Očekává se, že během blížícího se antukového svátku v Paříži skutečně dojde ke schůzkám. A zřejmě na nich nebude panovat dvakrát příjemná nálada.

Ale je opravdu možné, aby tenisté grandslamy bojkotovali? Vždyť nehrají jen pro peníze, ale také pro trofeje a slávu. Zatím to tak působí spíše jako taktika a forma nátlaku.

Každopádně značná jednota mezi předními hvězdami, které případný bojkot podpořily, vysílá ke čtveřici nejprestižnějších turnajům velmi varovný signál.

Vypukne v tenise válka? Hvězdám nestačí 68 milionů, hrozí bojkotem grandslamů

