Vymíráme jako dinosauři. Unikátní série po 149 letech končí, smutní i Federer

Poslední nadějí byl právě Tsitsipas, který ale v noci na pondělí v osmifinále US Open jednoznačně podlehl Benu Sheltonovi (2:6, 3:6 a 4:6).
A tak už je jisté, že letos v New Yorku, stejně jako předtím v sezoně ve Wimbledonu, na Roland Garros i Australian Open, budou v semifinále výhradně tenisté, kteří při bekhendu drží raketu oběma rukama.
Zas tak překvapivé to není, jde přeci jen o jednoznačně převažující herní styl. Ale od prvního ročníku Wimbledonu, který se hrál už v roce 1877, se v každé sezoně dostal do grandslamového semifinále alespoň jeden tenista s jednoručným bekhendem.
Až letos, po 149 letech, šňůra skončila.
„S každou dekádou je nás míň a míň. Jsme jako dinosauři, kteří vymírají,“ glosoval to Tsitsipas.
Úpadek naznačila už situace z poloviny února 2024, kdy poprvé od založení světového žebříčku v roce 1973 chyběl vyznavač tohoto ikonického úderu v elitní desítce pořadí ATP.
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Momentálně je nejvýše postaveným tenistou s „jednoručákem“ Ital Lorenzo Musetti, 14. hráč světa V New Yorku ale ani on, ani Tsitsipas, Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov či Stan Wawrinka, do semifinále neprošli.
Není divu, ladný úder se totiž v dnešním, stále rychlejším tenise, který je založený především na výměnách od základní čáry, stává nevýhodou.
Jednoručný bekhend
v elitní stovce ATP a WTA
Muži: Lorenzo Musetti, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Daniel Altmaier, Giovanni Mpetshi Perricard a Aleksandar Kovacevic
Ženy: Lilli Taggerová, Diane Parryová, Viktorija Golubicová a Tatjana Mariaová
„Jednoručný bekhend vyžaduje excelentní práci nohou a techniku,“ popisuje Tsitsipas. „To je jediná nevýhoda v porovnání s obouručným. S ním můžete vždycky zachránit situaci, když jste u míče trochu pozdě, ale u jednoručného to nejde.“
Asi nejvíce proslavil bekhend hraný jednou paží Roger Federer, majitel dvaceti grandslamových titulů.
Když letos do New Yorku dorazil na exhibiční utkání před US Open, novináři se ho ptali na možnost, že dlouhotrvající grandslamová série jeho oblíbeného úderu skončí.
„Proto si zatrénuju s Musettim, abych se ujistil, že je připravený. A možná mu i předám nějaké rady,“ usmíval se Švýcar.
Právě Ital držel grandslamovou sérii loni i předloni, dostal se do semifinále Roland Garros, respektive Wimbledonu. Ale v New Yorku narazil už ve druhém kole.
I kvůli tomu unikátní tenisový počin nevydržel.