Vyhrává o jedno procento bodů víc. Menšík před náročnou obhajobou: Mám husí kůži

Stanislav Kučera
  7:21
Jakub Menšík pálí dělový servis, kontroluje, že míček z rakety Novaka Djokoviče padá daleko do autu, načež si radostí lehá na zem. V emocích se usmívá, nevěří. Od svého idolu přijímá gratulaci, právě se stal šampionem prestižní „tisícovky“ v Miami! Uteklo to – od tohoto momentu už uběhl rok. Letošní ročník podniku na Floridě začal ve středu, což znamená, že českého tenistu v příštích dnech čeká náročná obhajoba.
Jakub Menšík pózuje s trofejí pro šampiona turnaje v Miami. | foto: Geoff Burke-Imagn Images

Hodně se toho u Menšíka za uplynulý rok změnilo.

Zatímco loni přijížděl do Miami coby 54. tenista žebříčku, a kvůli potížím s kolenem se dokonce chtěl z turnaje odhlásit, nyní je před podnikem Masters na Floridě světovou třináctkou a ve dvaceti letech právem získal status jednoho z nejtalentovanějších hráčů současné generace.

A teď míří do zatím největší obhajoby v životě.

O kterých se říká, že bývají těžší než první dobytí úspěchu.

„Ale nijak speciálně jsme se na to nepřipravovali,“ říká pro iDNES.cz jeho trenér Tomáš Josefus. „Nejlepší způsob, jak zvládnout obhajobu, je soustředit se na jednotlivé zápasy a na výkon na kurtu. V sezoně je celkem devět turnajů kategorie Masters a čtyři grandslamy, což dává dohromady 23 týdnů, během kterých má Kuba šanci hrát o stejné, nebo ještě vyšší body.“

„Snažím se nedávat si na sebe žádný tlak, ani zvenčí od médií nebo fanoušků,“ potvrdil sám Menšík zkraje týdne v Miami. „Obhajoba je pro mě samozřejmě něco nového, ale těším se na ni. V budoucnu ji ve své kariéře chci zažívat opakovaně.“

Menšíkův los pro letošní Miami Open

Coby 12. nasazený má v prvním kole volno, ve druhém ho čeká buď Australan Walton, nebo Báez z Argentiny. V osmifinále může hrát s Kanaďanem Augerem-Aliassimem, ve čtvrtfinále se Sinnerem z Itálie.

A co nejhorší možný scénář, kdyby vypadl hned na první překážce, čímž by odečtení tisícovky bodů za loňský titul nekompenzoval prakticky žádným ziskem a v žebříčku by si kvůli tomu pohoršil zhruba na 26. místo?

„Toto je téma spíše pro okolí než pro hráče, očekávání ostatních nejsou jeho odpovědností,“ reaguje Josefus. „Důležité je soustředit se na každodenní zlepšování a na věci, které může na kurtu ovlivnit. Výsledky pak přijdou jako důsledek spousty dobře udělaných věcí.“

Nicméně nutno dodat, že dosavadní průběh letošní sezony nenasvědčuje tomu, že by se Menšík měl těchto pesimistických variant obávat. Spíš naopak.

Vstup do roku mu vyšel – v lednu v Aucklandu získal svůj druhý titul a drží si skvělou zápasovou bilanci 14:5. „Dokázal výsledkově prodat velmi dobře zvládnutou přípravu. Pořád je samozřejmě na čem pracovat, ale začátek sezony byl z našeho pohledu velmi pozitivní,“ hodnotí trenér Josefus. „Stejně tak třináctá pozice na žebříčku je výborné umístění, za kterým je spousta práce.“

I když jsou všechny výhry schovány pod zmíněným číslem 14, jedna z nich vyčnívá. V polovině února ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá šokoval prostějovský tenista Jannika Sinnera, světovou dvojku a čtyřnásobného grandslamového šampiona.

„Velmi cenné vítězství. Jannik aktuálně patří mezi nejlepší tenisty a jeho vývoj i přístup k tenisu jsou velkou inspirací pro spoustu hráčů. Ale zároveň je to jen jeden zápas a my se snažíme dívat dopředu,“ odmítá Josefus jakékoliv uspokojení.

Když se ohlédne za uplynulým rokem od tažení v Miami, vidí u svého svěřence zlepšení v mnoha aspektech hry.

„Kuba zase o něco lépe poznal sám sebe a dokázal zlepšit všechny složky svého výkonu. Možná to bude překvapivá odpověď, ale kdybych měl něco konkrétně vyzdvihnout, tak ještě více umocnil kvalitu svého servisu – umístění, rychlost, efektivitu,“ zmiňuje Menšíkovu největší zbraň.

„Zároveň tráví více času v útoku než dříve a dokázal zvýšit svou efektivitu v těchto situacích. To jsou hlavní atributy toho, že vyhrává zhruba o jedno procento více bodů, než tomu bylo před tím.“

A i když se tak drobný rozdíl může zdát nepodstatný, v tenise, kde o vítězství či porážce rozhodují maličkosti a často jeden až dva míče, je to velké zlepšení.

V průběhu roku se Menšík a jeho tým k připomínání dosud životní trofeje příliš často nedostali, v nabitém kalendáři řešili aktuální výzvy. Ale když se řekne Miami, hned jim naskočí spousta zážitků.

Jak se chtěl kvůli bolesti kolene odhlásit těsně před prvním zápasem, ale díky tomu, že rozhodčí byl zrovna na obědě, stihl ještě jednu léčbu, která zabrala natolik, že mohl hrát.

Jak v semifinále zastavil tehdejší světovou čtyřku Taylora Fritze a ve finále udolal i Djokoviče, ke kterému odmala vzhlížel. Jak na turnaji prokázal skvělou mentální odolnost, když vyhrál všech sedm tiebreaků. Nebo jak se stal nejníže postaveným šampionem v historii prestižního klání.

„Loni se mi tady povedl úžasný výsledek, byl to pro mě průlom v mé kariéře. Hodně se toho tehdy změnilo. A když jsem se sem po roce vrátil, všechny ty krásné vzpomínky se mi vracejí. Mám z toho husí kůži a jsem opravdu šťastný, že jsem opět tady,“ popisoval.

„Pro mě to bylo výjimečné i z osobního hlediska. Narodila se mi dcera a zároveň jsem prožíval jeden z největších úspěchů Kubovy kariéry,“ doplňuje Josefus. „Bylo to hodně intenzivní období a vzpomínky na Miami budou pro mě vždycky velmi silné.“

A letos si Menšík s týmem budou chtít vřelý vztah k turnaji ještě umocnit.

Tipsport - partner programu
Nosková vs. CîrsteaováTenis - - 19. 3. 2026:Nosková vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
19. 3. 16:00
  • 1.74
  • -
  • 2.14
Muchová vs. OsoriováTenis - - 19. 3. 2026:Muchová vs. Osoriová //www.idnes.cz/sport
19. 3. 16:00
  • 1.29
  • -
  • 3.70
Jacquemotová vs. BouzkováTenis - - 19. 3. 2026:Jacquemotová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
19. 3. 16:00
  • 3.44
  • -
  • 1.32
Nava vs. MacháčTenis - - 19. 3. 2026:Nava vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
19. 3. 16:00
  • 2.90
  • -
  • 1.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
