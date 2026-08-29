Nejvíc nadějí na grandslamu za dvacet let. Uvidí českou pohádku i New York?

Od wimbledonského finále mezi Noskovou a Karolínou Muchovou uplynul teprve měsíc a půl a už začíná další grandslam – místo londýnské trávy budou tenisté zápolit na newyorském betonu.
Loni na něm Češi zapsali čtyři čtvrtfinálové účasti, ale dál se nikdo nedostal. Také letos se otevírají zajímavé příležitosti. I díky tomu, že v hlavní soutěži figuruje hned 17 nadějí (pět mužů a dvanáct žen), což je největší počet českých zástupců na grandslamu za posledních dvacet let.
Jedenadvacetiletá Nosková půjde do US Open coby šestá nejvýše nasazená hráčka. Od titulu z Wimbledonu si v Torontu a Cincinnati stanovila nevýraznou zápasovou bilanci 2:2, na druhém turnaji se ale dostala do pohody deblovým titulem po boku krajanky Bouzkové.
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Nosková začne US Open proti Volynetsové, Lehečka může ve 2. kole vyzvat Macháče
Před rokem v New Yorku vypadla ve třetím kole s Muchovou, což je její dosud nejlepší výsledek na turnaji. Letos začne proti domácí Volynetsové, v osmifinále může narazit na Ukrajinku Kosťukovou. A ve čtvrtfinále by se mohla střetnout se světovou jedničkou Sabalenkovou.
Pro Muchovou, nasazenou sedmičku, bude první kolo proti Rakušance Krausové vůbec prvním singlovým utkáním od wimbledonského finále. Po něm byla na menší a plánované operaci, také oslavila třicetiny.
Na US Open se jí dlouhodobě daří, dosáhla zde na dvě semifinále (2023 a 2024) a loni vypadla ve čtvrtfinále. Navíc se nyní na poslední grandslam sezony naladila úspěchem v mixu, v němž v týdnu po boku Jakuba Menšíka urvala titul.
Aby na triumf dosáhla i v singlové části, musí se prokousat o poznání početnějším pavoukem, kde v případném osmifinále číhá Ukrajinka Svitolinová a o kolo dál pak Američanka Pegulaová.
Také česká mužská jednička Menšík má na areál ve Flushing Meadows příjemné vzpomínky – před třemi roky tam z kvalifikace postoupil do třetího kola, které doteď zůstává jeho turnajovým maximem.
Letos si jistě hýčká vyšší ambice, plní roli 17. nasazeného. Před dvěma týdny hrál v Montrealu čtvrtfinále, což byl jeho nejlepší výsledek od semifinále Roland Garros. Turnaj začne proti japonskému kvalifikantovi Močizukimu, jeho část rozlosování je relativně nadějná pro průchod třeba až do semifinále.
Hned o místo za Menšíkem figuruje v žebříčku Jiří Lehečka. Po Wimbledonu, kde dohrál v osmifinále, ukončil spolupráci s dlouholetým trenérem Michalem Navrátilem. Pod Francouzem Frédéricem Fontangem zatím na výraznější výsledek čeká.
Obhajobu loňského čtvrtfinále začne proti Španělovi Carreňovi, se kterým letos vypadl v prvním kole Roland Garros. Na betonu by měl být favoritem, pak by mohl vyzvat krajana Tomáše Macháče. V osmifinále mu hrozí Francouz Fils, šampion generálky v Cincinnati.
Marie Bouzková se zatím pouze jednou dostala na US Open do třetího kola. Los ji poslal na Francouzku Jacquemotovou, s níž loni ve stejné fázi turnaje prohrála.
Obhajovat čtvrtfinále vyrazí Barbora Krejčíková proti Rachimovové z Uzbekistánu. V Torontu i Cincinnati prohrála hned první zápas, přitom v červenci získala titul v Aténách a v Praze postoupila do semifinále. V New Yorku ji čeká náročná práce, protože už ve třetím kole může čelit Sabalenkové.
Díky parádnímu tažení do semifinále v Cincinnati se mezi nasazené – konkrétně na 28. místo – vešla i Sára Bejlek. V Ohiu dvacetiletá levačka zdolala tři grandslamové šampionky včetně Sabalenkové
Hlavní soutěž US Open okusí teprve podruhé, při premiéře v sezoně 2022 coby teprve 16letá skončila hned na úvod. Loni vypadla v prvním kole kvalifikace. Nyní začne proti Španělce Bucsaové, ve třetí rundě se jí rýsuje střet s domácí hvězdou Gauffovou.
Nikola Bartůňková si na turnaji dokonce odbude premiéru mezi dospělými a bude chtít navázat na letošní solidní výsledky z grandslamů – na Australian Open i ve Wimbledonu se dostala do třetího kola. Začne proti Egypťance Šarífové, a pokud by se opět dostala do třetího kola, nejspíš narazí na šampionku Roland Garros Andrejevovou. Formu má solidní, na generálce v Monterrey postoupila do semifinále.
V posledních třech ročnících Kateřina Siniaková vždy vypadla v prvním kole, letos to bude chtít změnit proti Italce Cocciarettové. S domácí Taylor Townsendovou budou hlavními favoritkami čtyřhry.
Karolína Plíšková se na US Open vrátí poprvé od roku 2024, kdy si na něm vážně zranila kotník. Kvůli tomu skoro rok a půl nehrála na elitním okruhu, ale letošní návrat jí zatím vychází, momentálně jí patří 56. místo světového pořadí.
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Životní maximum Noskové, v žebříčku je šestá. Poskočila také Bejlek
Ve 34 letech to může být její rozlučka s New Yorkem, kde přesně před deseti lety hrála finále. Čeká ji duel s Belgičankou Vandewinkelovou, pokud by prošla až do osmifinále, nabízí se zápas proti Sabalenkové.
Devatenáctileté Tereze Valentové se letos zatím úplně nedaří navázat na loňský průlomový rok, pro úvodní kolo vyfasovala z českých zástupkyň asi nejtěžší soupeřku – 24. nasazenou Rakušanku Potapovovou.
Macháč se před dvěma týdny v Cincinnati objevil na turnajích po dvouapůlměsíční pauze zaviněné trhlinou v levé noze. V žebříčku kvůli tomu klesl na 58. příčku a bude potřebovat zápasovou praxi, oba dosavadní duely po návratu prohrál. V New Yorku začne proti britskému kvalifikantovi Samuelovi.
Víta Kopřivu čeká druhý start v newyorské hlavní soutěži, proti 27. nasazenému Etcheverrymu z Argentiny bude usilovat o první výhru a celkově třetí na grandslamech. A ve třetím kole se může střetnout s legendami – buď Djokovičem, nebo loučícím se Wawrinkou.
Darja Viďmanová, třiadvacetiletá rodačka z Moskvy, se ve Wimbledonu poprvé dostala rovnou do grandslamové hlavní soutěže a stejný kousek se jí díky nedávnému postupu do finále v Memphisu povedl i na US Open. Los jí určil start proti Bouzasové ze Španělska, postup do druhého kola slibuje střet s Rybakinovou.
Vůbec poprvé si grandslamovou hlavní soutěž zahrají Gabriela Knutsonová a Lucie Havlíčková, které postoupily z kvalifikace. První jmenovaná vyzve Němku Lysovou, druhá Maďarku Bondárovou.
Úspěšného mužského kvalifikanta Dalibora Svrčinu čeká debut ve Flushing Meadows proti Francouzi Royerovi.