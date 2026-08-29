Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejvíc nadějí na grandslamu za dvacet let. Uvidí českou pohádku i New York?

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  14:15

Linda Nosková (vlevo) a Karolína Muchová nastupují k wimbledonskému finále. | foto: Reuters

Čekat podobnou senzaci jako ve Wimbledonu by bylo asi příliš troufalé. Nicméně i před nedělním startem US Open, posledního grandslamu tenisové sezony, panují optimistické vyhlídky. Početná česká výprava má sedm nasazených, v čele se světovou šestkou Lindou Noskovou. Co o jejich ambicích napověděl los?

Od wimbledonského finále mezi Noskovou a Karolínou Muchovou uplynul teprve měsíc a půl a už začíná další grandslam – místo londýnské trávy budou tenisté zápolit na newyorském betonu.

Loni na něm Češi zapsali čtyři čtvrtfinálové účasti, ale dál se nikdo nedostal. Také letos se otevírají zajímavé příležitosti. I díky tomu, že v hlavní soutěži figuruje hned 17 nadějí (pět mužů a dvanáct žen), což je největší počet českých zástupců na grandslamu za posledních dvacet let.

Jedenadvacetiletá Nosková půjde do US Open coby šestá nejvýše nasazená hráčka. Od titulu z Wimbledonu si v Torontu a Cincinnati stanovila nevýraznou zápasovou bilanci 2:2, na druhém turnaji se ale dostala do pohody deblovým titulem po boku krajanky Bouzkové.

Nosková začne US Open proti Volynetsové, Lehečka může ve 2. kole vyzvat Macháče

Před rokem v New Yorku vypadla ve třetím kole s Muchovou, což je její dosud nejlepší výsledek na turnaji. Letos začne proti domácí Volynetsové, v osmifinále může narazit na Ukrajinku Kosťukovou. A ve čtvrtfinále by se mohla střetnout se světovou jedničkou Sabalenkovou.

Pro Muchovou, nasazenou sedmičku, bude první kolo proti Rakušance Krausové vůbec prvním singlovým utkáním od wimbledonského finále. Po něm byla na menší a plánované operaci, také oslavila třicetiny.

Na US Open se jí dlouhodobě daří, dosáhla zde na dvě semifinále (2023 a 2024) a loni vypadla ve čtvrtfinále. Navíc se nyní na poslední grandslam sezony naladila úspěchem v mixu, v němž v týdnu po boku Jakuba Menšíka urvala titul.

Aby na triumf dosáhla i v singlové části, musí se prokousat o poznání početnějším pavoukem, kde v případném osmifinále číhá Ukrajinka Svitolinová a o kolo dál pak Američanka Pegulaová.

Karolína Muchová slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open.

Také česká mužská jednička Menšík má na areál ve Flushing Meadows příjemné vzpomínky – před třemi roky tam z kvalifikace postoupil do třetího kola, které doteď zůstává jeho turnajovým maximem.

Letos si jistě hýčká vyšší ambice, plní roli 17. nasazeného. Před dvěma týdny hrál v Montrealu čtvrtfinále, což byl jeho nejlepší výsledek od semifinále Roland Garros. Turnaj začne proti japonskému kvalifikantovi Močizukimu, jeho část rozlosování je relativně nadějná pro průchod třeba až do semifinále.

Hned o místo za Menšíkem figuruje v žebříčku Jiří Lehečka. Po Wimbledonu, kde dohrál v osmifinále, ukončil spolupráci s dlouholetým trenérem Michalem Navrátilem. Pod Francouzem Frédéricem Fontangem zatím na výraznější výsledek čeká.

Obhajobu loňského čtvrtfinále začne proti Španělovi Carreňovi, se kterým letos vypadl v prvním kole Roland Garros. Na betonu by měl být favoritem, pak by mohl vyzvat krajana Tomáše Macháče. V osmifinále mu hrozí Francouz Fils, šampion generálky v Cincinnati.

Marie Bouzková se zatím pouze jednou dostala na US Open do třetího kola. Los ji poslal na Francouzku Jacquemotovou, s níž loni ve stejné fázi turnaje prohrála.

Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze.

Obhajovat čtvrtfinále vyrazí Barbora Krejčíková proti Rachimovové z Uzbekistánu. V Torontu i Cincinnati prohrála hned první zápas, přitom v červenci získala titul v Aténách a v Praze postoupila do semifinále. V New Yorku ji čeká náročná práce, protože už ve třetím kole může čelit Sabalenkové.

Díky parádnímu tažení do semifinále v Cincinnati se mezi nasazené – konkrétně na 28. místo – vešla i Sára Bejlek. V Ohiu dvacetiletá levačka zdolala tři grandslamové šampionky včetně Sabalenkové

Hlavní soutěž US Open okusí teprve podruhé, při premiéře v sezoně 2022 coby teprve 16letá skončila hned na úvod. Loni vypadla v prvním kole kvalifikace. Nyní začne proti Španělce Bucsaové, ve třetí rundě se jí rýsuje střet s domácí hvězdou Gauffovou.

Sára Bejlek ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati

Nikola Bartůňková si na turnaji dokonce odbude premiéru mezi dospělými a bude chtít navázat na letošní solidní výsledky z grandslamů – na Australian Open i ve Wimbledonu se dostala do třetího kola. Začne proti Egypťance Šarífové, a pokud by se opět dostala do třetího kola, nejspíš narazí na šampionku Roland Garros Andrejevovou. Formu má solidní, na generálce v Monterrey postoupila do semifinále.

V posledních třech ročnících Kateřina Siniaková vždy vypadla v prvním kole, letos to bude chtít změnit proti Italce Cocciarettové. S domácí Taylor Townsendovou budou hlavními favoritkami čtyřhry.

Karolína Plíšková se na US Open vrátí poprvé od roku 2024, kdy si na něm vážně zranila kotník. Kvůli tomu skoro rok a půl nehrála na elitním okruhu, ale letošní návrat jí zatím vychází, momentálně jí patří 56. místo světového pořadí.

Životní maximum Noskové, v žebříčku je šestá. Poskočila také Bejlek

Ve 34 letech to může být její rozlučka s New Yorkem, kde přesně před deseti lety hrála finále. Čeká ji duel s Belgičankou Vandewinkelovou, pokud by prošla až do osmifinále, nabízí se zápas proti Sabalenkové.

Devatenáctileté Tereze Valentové se letos zatím úplně nedaří navázat na loňský průlomový rok, pro úvodní kolo vyfasovala z českých zástupkyň asi nejtěžší soupeřku – 24. nasazenou Rakušanku Potapovovou.

Macháč se před dvěma týdny v Cincinnati objevil na turnajích po dvouapůlměsíční pauze zaviněné trhlinou v levé noze. V žebříčku kvůli tomu klesl na 58. příčku a bude potřebovat zápasovou praxi, oba dosavadní duely po návratu prohrál. V New Yorku začne proti britskému kvalifikantovi Samuelovi.

Víta Kopřivu čeká druhý start v newyorské hlavní soutěži, proti 27. nasazenému Etcheverrymu z Argentiny bude usilovat o první výhru a celkově třetí na grandslamech. A ve třetím kole se může střetnout s legendami – buď Djokovičem, nebo loučícím se Wawrinkou.

Vít Kopřiva na turnaji v Halle

Darja Viďmanová, třiadvacetiletá rodačka z Moskvy, se ve Wimbledonu poprvé dostala rovnou do grandslamové hlavní soutěže a stejný kousek se jí díky nedávnému postupu do finále v Memphisu povedl i na US Open. Los jí určil start proti Bouzasové ze Španělska, postup do druhého kola slibuje střet s Rybakinovou.

Vůbec poprvé si grandslamovou hlavní soutěž zahrají Gabriela Knutsonová a Lucie Havlíčková, které postoupily z kvalifikace. První jmenovaná vyzve Němku Lysovou, druhá Maďarku Bondárovou.

Úspěšného mužského kvalifikanta Dalibora Svrčinu čeká debut ve Flushing Meadows proti Francouzi Royerovi.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Volynetsová vs. ValentováTenis - Finále - 29. 8. 2026:Volynetsová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:00
  • 2.69
  • -
  • 1.46
Rachimovová vs. KrejčíkováTenis - 1. kolo - 30. 8. 2026:Rachimovová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
30. 8. 17:00
  • 3.52
  • -
  • 1.29
Lehečka vs. Carreno BustaTenis - 1. kolo - 30. 8. 2026:Lehečka vs. Carreno Busta //www.idnes.cz/sport
30. 8. 17:00
  • 1.23
  • -
  • 4.14
Svrčina vs. RoyerTenis - 1. kolo - 30. 8. 2026:Svrčina vs. Royer //www.idnes.cz/sport
30. 8. 17:00
  • 1.94
  • -
  • 1.86
Samuel vs. MacháčTenis - 1. kolo - 30. 8. 2026:Samuel vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
30. 8. 19:00
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Vandewinkelová vs. PlíškováTenis - 1. kolo - 30. 8. 2026:Vandewinkelová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
30. 8. 21:00
  • 1.95
  • -
  • 1.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Salač dojel v kvalifikaci v Aragonii desátý, Bezzecchi posunul rekordní čas okruhu

Filip Salač na trati v Silverstone

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, vítěz předchozího závodu světového šampionátu v Silverstonu, v sobotu v Alcaňizu obsadil desáté místo v kvalifikaci...

29. srpna 2026,  aktualizováno  15:02

Vuelta ONLINE: Dojede si Brennan pro hattrick? V úniku osamocený Fernandez

Sledujeme online
Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě.

Po kopcích opět přichází příležitost pro rychlíky v pelotonu. Osmá etapa Vuelty míří z Pucolu do přímořského Xeraca. Cyklisté v sobotu na 171 kilometrech nastoupají jen 1280 metrů a očekává se...

29. srpna 2026  13:35,  aktualizováno  14:37

Naváže Karviná na ligovou produktivitu? Musíme být ještě údernější, říká trenér

Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku.

Po prohře v Opavě 0:2 se fotbalisté Karviné zvedli. Tým, který po pádu do národní ligy stále prochází proměnou, další čtyři duely ve druhé nejvyšší soutěži vyhrál. Jenže ve středu coby obhájce...

29. srpna 2026  14:23

Nejvíc nadějí na grandslamu za dvacet let. Uvidí českou pohádku i New York?

Linda Nosková (vlevo) a Karolína Muchová nastupují k wimbledonskému finále.

Čekat podobnou senzaci jako ve Wimbledonu by bylo asi příliš troufalé. Nicméně i před nedělním startem US Open, posledního grandslamu tenisové sezony, panují optimistické vyhlídky. Početná česká...

29. srpna 2026  14:15

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na...

29. srpna 2026  14:11

Plzeň - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance ligu živě a kurzy

Hráči Plzně slaví gól proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Nedělní ligový program nabídne souboj v Doosan Areně, kde se 30. srpna od 17:00 střetnou Plzeň - Slovácko. Viktoria je na vlně po postupu do Evropské ligy, zatímco hosté z Uherského Hradiště...

29. srpna 2026  13:57

Historický den pro NHL. Ale na jak dlouho? I Makarův rekord může rychle zevšednět

Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.

Zatřeste měšci, NHL dál posouvá svoje hranice. Částka, za jakou by před dvaceti lety vyšla zhruba polovina týmu, v noci z pátku na sobotu padla na jediného hráče. Roční plat 20,4 milionu dolarů, v...

29. srpna 2026  13:48

Slavia začne Ligu mistrů proti Lens, na závěr základní části ji čeká Aston Villa

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září domácím zápasem proti Lens. V posledním osmém kole základní části, která se bude třetím rokem hrát jako jedna liga, úřadující...

29. srpna 2026  13:44

Závěr MS bez Češek. Moderní pětibojařky Hlaváčková a Křenková končí v semifinále

Pětibojařka Lucie Hlaváčková na Světovém poháru v Budapešti

Finálový závod mistrovství světa moderních pětibojařek v Číně bude bez českých reprezentantek. Lucie Hlaváčková byla v sobotním semifinále jedenáctá ve skupině A, Karolína Křenková obsadila ve...

29. srpna 2026  13:33

Czech Truck Prix 2026 - tahače Most: program, výsledky, vstupenky

Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Piloti Martin Doubek...

Na okruhu v Mostě se koná další závod Mistrovství Evropy tahačů 2026, jede se v termínu od 28. do 30. srpna. Po třech letech se vrací Adam Lacko – přečtěte si program, výsledky a kde sledovat přenos.

29. srpna 2026  13:22

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

NASCAR Most 2026 - Euro Series: program, výsledky, vstupenky

Martin Doubek na trati závodu NASCAR Euro Series v Mostu

Součástí nabitého závodního víkendu v Mostě je i evropská série NASCAR, jede se od 28. do 30. srpna 2026. Mezi favority se řadí i Martin Doubek – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

29. srpna 2026  13:16

ONLINE: Liverpool hraje s Nottinghamem, večer se potkají Kinský s Horníčkem

Sledujeme online
Liverpoolský Cody Gakpo oslavuje vstřelený gól.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 2. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho zahájí Liverpool domácím utkáním proti Nottinghamu, v 16 hodin nastoupí Bournemouth proti Evertonu a v souboji nováčků...

29. srpna 2026  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.