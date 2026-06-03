Vyděsila ho bolest nohy, ale semifinále mu nesebrala. Hraju čím dál lépe, těší Menšíka

„Byl to velmi náročný a všemi očekávaný zápas. Celkově jsem s předvedeným výkonem nesmírně spokojený. Posledních dvacet nebo třicet minut bylo naprosto šílených. Oba jsme předváděli skvělý tenis a přišlo mnoho klíčových momentů,“ líčil šťastný Menšík.
Před zápasem byl favorizován spíš jeho brazilský soupeř, ovšem dvacetiletý Čech mu nenechal ve čtvrtfinálovém souboji ani jeden set. Zápas mohl ukončit už na returnu za stavu 6:5, ve vypjatých chvílích ale neproměnil šest mečbolů.
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„Jsem moc rád, že i poté jsem zůstal psychicky soustředěný. V tiebreaku jsem dokázal svou hru ještě pozvednout a dotáhnout zápas do vítězného konce,“ popisoval čerstvý semifinalista.
Ve zkrácené hře měl opět jasně navrch, rychle si vybojoval dvoubodový náskok a ani jednou nepřišel o podání. Tiebreak nakonec ovládl 7:3 i přesto, že hlasité publikum hnalo spíše jeho soka.
„Byl jsem zkrátka v zóně. Ani jsem nevnímal skóre, soustředil jsem se čistě na svůj výkon a na sebe,“ prozradil Menšík. „I když publikum bouřilo, vůbec nic jsem neslyšel. Byl jsem tak koncentrovaný, že jsem vnímal jen každý další míček. Jsem rád, že i po těch dlouhých gamech, kdy se momentum začínalo přelévat na soupeřovu stranu, jsem dokázal v tiebreaku úroveň své hry ještě zvýšit.“
V prvních dvou setech byla jeho převaha nad Fonsekou zřejmá, na začátku třetí sady trochu polevil a poprvé v utkání přišel o servis. Už už začal jeho výkon představovat scény z osmifinále, kdy v bitvě s Andrejem Rubljovem ztratil vedení 2:0 a zápas musel dotáhnout až v pátém setu.
Ale v úterý se vzchopil už dřív. Za jeho menším výpadkem tentokrát stály potíže s nohou.
„Bohužel jsem začal cítit diskomfort v levé noze, což mě omezovalo hlavně při podání. Dostal jsem strach, o co jde. Naštěstí to byl jen ztuhlý sval, ale i tak to trochu narušilo mou koncentraci. Začátek třetího setu proto nevypadal tak, jak bych si představoval,“ vysvětlil.
Naštěstí pro něj se mu ve třetím dějství vždy podařilo dotáhnout manko ztraceného podání, o které přišel dvakrát. „Jak zápas gradoval a intenzita stoupala, bolest začala ustupovat, až jsem ji přestal vnímat úplně. Jsem moc rád, že to není nic vážného. Během třetího setu jsem se dokázal znovu plně koncentrovat a vrátit se ke své hře,“ těšilo Menšíka, kterého z tribuny kromě jeho týmu povzbuzovali i rodiče a přítelkyně.
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„Měl jsem k dispozici box s dvaceti sedadly a bylo skvělé mít jistotu, že mám takovou podporu v zádech. To jsou lidé, kteří mě během zápasu dobíjeli energií.“
Další mač čeká svěřence trenéra Tomáše Josefuse až v pátek, nyní tak má dva dny na rekonvalescenci. „Na další zápas se moc těším. Vyhrát grandslam byl vždy můj obrovský sen. I když to teď vypadá blízko, stále je to strašně daleko. Jsem zkrátka rád, že jsem v semifinále. Teď mám dva dny volna, dám se dohromady a půjdu den za dnem, míček po míčku.“
V semifinále Menšík narazí na světovou trojku Alexandra Zvereva. S německým tenistou dosud sehrál jediné utkání na konci dubna, kdy prohrál v osmifinále v Madridu 4:6, 7:6, 3:6. „Jak turnaj plyne, hraju čím dál lépe. Co se týče zápasu se Sašou v Madridu, byl to vyrovnaný duel na dva vítězné sety. Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. Na tuto výzvu se moc těším.“
A především si na ni Menšík věří.