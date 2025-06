Jiří Lehečka si výborně načasoval formu před Wimbledonem a probojoval se do finále turnaje v Londýně. V souboji o třetí titul na okruhu ATP se postaví proti Carlosi Alcarazovi, který bude v utkání...

„Přestože konkurence je tvrdá, tohle by mohlo být to nejhloupější rozhodnutí, které UCI kdy udělala,“ rozohnil se fanoušek John Hackett na síti X. Čím ho Mezinárodní cyklistická unie tak pobouřila?

Angličtí fotbalisté ve čtvrtfinále mistrovství Evropy do 21 let porazili v Trnavě 3:1 Španělsko a nadále mají šanci na obhajobu titulu. Ve středečním semifinále se utkají s Nizozemci, kteří zdolali v...

V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12 evropských. Na turnaji hraje i...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, dvojice pro čtvrtfinále

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...