Odplata za to, co jsem si protrpěla, líčí Vondroušová. Pomáhá jí argentinský kouč

„Cítím se dobře. Je to odplata za to, co jsem v posledních měsících musela protrpět s tím ramenem. Je super být zpět v těchto kolech a na větších kurtech,“ připomněla Češka, že kvůli potížím s horní částí levé hrací ruky vynechala například loňské US Open a v součtu chyběla na okruhu skoro tři čtvrtě roku.
Nicméně od květnového návratu na kurty se jí daří.
Proti světové osmičce Paoliniové vedle stoprocentního servisu zaujala také výbornou obranou. „S ní to tak je. Ona hraje rychle z ruky, a když má na údery čas, tak je to strašně těžké. Věděla jsem, že musím vrátit vše, co půjde. Obecně se z té obrany umím vracet, abych pak zase zatlačila já. Věděla jsem, že to bude nutné.“
Wimbledonská šampionka z roku 2023 vyhrála první set v tiebreaku poměrem 7:4 a odpor turnajové sedmičky definitivně zlomila, když ve druhé sadě proměnila šestý brejkbol na 5:1.
„Přišlo mi, že když měla výhodu ona, tak hned zkazila, a když jsem ji měla já, tak zahrála dobře. Bylo to trochu na hlavu, ale v těchto momentech se to strašně láme. Kdyby to bylo 4:2, třeba by se do zápasu ještě vrátila. Byla jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Když člověk dosáhne na tu pětku, je už klidnější, že si to může uhrát sám. Ale ten game byl brutus,“ líčila Vondroušová.
Během maratonské hry se na kurtu i několikrát usmívala. „Musím to brát s nadhledem. Když jsem v zápase až moc a chci moc vyhrát, je to pro mě strašně svazující. Snažím se to brát s rezervou. Samozřejmě tady hrajeme o velké peníze, body a všechno, takže to s nadhledem úplně brát nejde, ale snažím se. Přijde mi, že se od toho umím oprostit víc. Myslím, že i zranění mi k tomuhle přístupu pomohlo,“ podotkla 60. hráčka světa.
Před utkáním s Paoliniovou také komunikovala s Karolínou Muchovou, její krajanka a kamarádka totiž Italku porazila na US Open loni v osmifinále.
„Trochu jsme si psaly, Kája mi něco poradila. Hraje také čop a podobně, takže mi říkala, že to na Paoliniovou platí. Říkaly jsme si, že s ní je strašně těžké se přestřelovat odzadu, protože míče jí letí hodně rychle a člověka tam víceméně ubije,“ líčila Vondroušová.
V New Yorku jí pomáhá argentinský trenér Diego Dinomo, s bývalým spolupracovníkem Barbory Strýcové či Andrey Sestini Hlaváčkové je domluvená na zkušebním období.
„A až se po US Open vrátím, budeme řešit i vůči Diegovi, co a jak, aby se to nějak domluvilo. Takže trenérský tým je tady jenom Diego.“
V boji o čtvrtfinále US Open, kterým by vyrovnala své turnajové maximum z roku 2023, se 26letá Češka utká s další wimbledonskou šampionkou Rybakinovou z Kazachstánu.
„Beru to zápas od zápasu. Jsem za ně strašně ráda, protože kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že vyhraju pětistovku (červnový turnaj v Berlíně) a tady budu ve čtvrtém kole, tak mu řeknu, že nebudu, protože nemůžu hrát. Tyhle momenty jsou pro mě šílené, protože to s tou rukou vypadalo blbě. Teď musím zaklepat, že o ní vůbec nevím. Jen stát na kurtu a být zdravá je skvělé. Hodně si to tady užívám.“
Proti nasazené devítce Rybakinové čeká těžký zápas, zatím s ní má bilanci 1:1. „Hraje dobře, víceméně je teď na každém turnaji v semifinále. V tomhle rozpoložení má asi nejhezčí tenis, hraje čistě a neskutečně podává. Budu ji muset asi zkusit rozebrat nějakými čopy. Teď už nemám co ztratit,“ doplnila Vondroušová.