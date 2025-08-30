Odplata za to, co jsem si protrpěla, líčí Vondroušová. Pomáhá jí argentinský kouč

Autor: ,
  12:40
Tenistka Markéta Vondroušová bere postup do osmifinále US Open jako odměnu za to, co si v posledních měsících prožila se zraněným ramenem. Po páteční výhře nad Italkou Jasmine Paoliniovou 7:6 a 6:1 českým novinářům řekla, že se těžké chvíle na kurtu snaží brát s větším nadhledem. A před soubojem o čtvrtfinále s desátou hráčkou světa Jelenou Rybakinovou uvedla, že nebude mít co ztratit.
Markéta Vondroušová mocně slaví. Ve třetím kole US Open si poradila s hvězdnou...

Markéta Vondroušová mocně slaví. Ve třetím kole US Open si poradila s hvězdnou Italkou Jasmine Paoliniovou a postoupila do osmifinále. | foto: AP

Markéta Vondroušová hraje forhend ve třetím kole US Open.
FAVORITKA ZE HRY. Markéta Vondroušová si ve třetím kole US Open poradila se...
Skvěle hrající česká tenistka Markéta Vondroušová se vrhá za míčkem v utkání...
Česká tenistka Markéta Vondroušová v akci během třetího kola na US Open
11 fotografií

„Cítím se dobře. Je to odplata za to, co jsem v posledních měsících musela protrpět s tím ramenem. Je super být zpět v těchto kolech a na větších kurtech,“ připomněla Češka, že kvůli potížím s horní částí levé hrací ruky vynechala například loňské US Open a v součtu chyběla na okruhu skoro tři čtvrtě roku.

Nicméně od květnového návratu na kurty se jí daří.

Proti světové osmičce Paoliniové vedle stoprocentního servisu zaujala také výbornou obranou. „S ní to tak je. Ona hraje rychle z ruky, a když má na údery čas, tak je to strašně těžké. Věděla jsem, že musím vrátit vše, co půjde. Obecně se z té obrany umím vracet, abych pak zase zatlačila já. Věděla jsem, že to bude nutné.“

Parádní český den! V osmifinále US Open jsou Krejčíková, Vondroušová i dva muži

Wimbledonská šampionka z roku 2023 vyhrála první set v tiebreaku poměrem 7:4 a odpor turnajové sedmičky definitivně zlomila, když ve druhé sadě proměnila šestý brejkbol na 5:1.

„Přišlo mi, že když měla výhodu ona, tak hned zkazila, a když jsem ji měla já, tak zahrála dobře. Bylo to trochu na hlavu, ale v těchto momentech se to strašně láme. Kdyby to bylo 4:2, třeba by se do zápasu ještě vrátila. Byla jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Když člověk dosáhne na tu pětku, je už klidnější, že si to může uhrát sám. Ale ten game byl brutus,“ líčila Vondroušová.

Během maratonské hry se na kurtu i několikrát usmívala. „Musím to brát s nadhledem. Když jsem v zápase až moc a chci moc vyhrát, je to pro mě strašně svazující. Snažím se to brát s rezervou. Samozřejmě tady hrajeme o velké peníze, body a všechno, takže to s nadhledem úplně brát nejde, ale snažím se. Přijde mi, že se od toho umím oprostit víc. Myslím, že i zranění mi k tomuhle přístupu pomohlo,“ podotkla 60. hráčka světa.

Markéta Vondroušová hraje forhend ve třetím kole US Open.
FAVORITKA ZE HRY. Markéta Vondroušová si ve třetím kole US Open poradila se...

Před utkáním s Paoliniovou také komunikovala s Karolínou Muchovou, její krajanka a kamarádka totiž Italku porazila na US Open loni v osmifinále.

„Trochu jsme si psaly, Kája mi něco poradila. Hraje také čop a podobně, takže mi říkala, že to na Paoliniovou platí. Říkaly jsme si, že s ní je strašně těžké se přestřelovat odzadu, protože míče jí letí hodně rychle a člověka tam víceméně ubije,“ líčila Vondroušová.

V New Yorku jí pomáhá argentinský trenér Diego Dinomo, s bývalým spolupracovníkem Barbory Strýcové či Andrey Sestini Hlaváčkové je domluvená na zkušebním období.

„A až se po US Open vrátím, budeme řešit i vůči Diegovi, co a jak, aby se to nějak domluvilo. Takže trenérský tým je tady jenom Diego.“

Menšík na US Open selhal proti outsiderovi, ve třetím kole jsou čtyři Češi

V boji o čtvrtfinále US Open, kterým by vyrovnala své turnajové maximum z roku 2023, se 26letá Češka utká s další wimbledonskou šampionkou Rybakinovou z Kazachstánu.

„Beru to zápas od zápasu. Jsem za ně strašně ráda, protože kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že vyhraju pětistovku (červnový turnaj v Berlíně) a tady budu ve čtvrtém kole, tak mu řeknu, že nebudu, protože nemůžu hrát. Tyhle momenty jsou pro mě šílené, protože to s tou rukou vypadalo blbě. Teď musím zaklepat, že o ní vůbec nevím. Jen stát na kurtu a být zdravá je skvělé. Hodně si to tady užívám.“

Proti nasazené devítce Rybakinové čeká těžký zápas, zatím s ní má bilanci 1:1. „Hraje dobře, víceméně je teď na každém turnaji v semifinále. V tomhle rozpoložení má asi nejhezčí tenis, hraje čistě a neskutečně podává. Budu ji muset asi zkusit rozebrat nějakými čopy. Teď už nemám co ztratit,“ doplnila Vondroušová.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 30. 8. 2025:Nosková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
30. 8. 17:00
  • 1.92
  • -
  • 1.94
Mannarino vs. LehečkaTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Mannarino vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 3.52
  • -
  • 1.34
Macháč vs. FritzTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Macháč vs. Fritz //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 3.04
  • -
  • 1.42
Rybakinová vs. VondroušováTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Rybakinová vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 1.44
  • -
  • 2.98
Krejčíková vs. TownsendováTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Krejčíková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 1.75
  • -
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Odplata za to, co jsem si protrpěla, líčí Vondroušová. Pomáhá jí argentinský kouč

Tenistka Markéta Vondroušová bere postup do osmifinále US Open jako odměnu za to, co si v posledních měsících prožila se zraněným ramenem. Po páteční výhře nad Italkou Jasmine Paoliniovou 7:6 a 6:1...

30. srpna 2025  12:40

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

30. srpna 2025  12:21

Věříte, že mi fotbal nechybí? Dočkal o Spartě, správných magorech a vůli

Premium

Baví ho Sparta, která znovu dostává šmrnc a zahraje si Konferenční ligu. Těší ho synové, jež vozí na tréninky Dukly. Vychutnává si svobodu, kterou si pro sebe urval, když před třemi lety ukončil...

30. srpna 2025

Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky

Slovenský záložník Tomáš Rigo přestoupil z Baníku Ostrava do Stoke City. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s týmem lídra druhé anglické ligy smlouvu na čtyři roky.

30. srpna 2025  11:50

Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář

Na US Open se mu zatím daří, v sobotu ho čeká třetí kolo se Švýcarem Leandrem Riedim. Nejvíce probíraný je však moment, kdy chtěl Kamil Majchrzak po výhře nad Karenem Chačanovem věnovat svou...

30. srpna 2025  11:46

Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál z toalety. Veteránovi vzdala hvězda, vyzve Lehečku

Hned co napínavé utkání vyrovnal na 2:2 na sety, zamířil Adrian Mannarino do útrob stadionu. Jeho soupeř, světová šestka Ben Shelton, mezitím sklesle seděl na lavičce a přemýšlel, co dál. A když se...

30. srpna 2025  11:12

Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly

Co se týče nastoupaných metrů, jednalo se v pátek o druhou nejtěžší etapu letošní Vuelty. Vzruchu ale moc nenabídla. Kdo čekal napínavou podívanou, musel zůstat zklamán. „Šetříme se na druhý a třetí...

30. srpna 2025  11:08

Perušič se Schweinerem nestačili v Hamburku na mladé Švédy a skončili devátí

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili na Beach Pro Tour Elite v Hamburku na Švédy Elmera Anderssona s Jacobem Höltingem Nilssonem a po prohře dvakrát 19:21 na turnaji skončili. Do...

30. srpna 2025  11:02

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

30. srpna 2025  10:44

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

POHLED: Uličník Chorý v české nominaci. Haškův risk, ale i nutnost

Kdo ví, jak dlouho se rozhodoval. Možná pár dní, možná jen chviličku. A třeba taky vůbec. Na Ivanu Haškovi, trenérovi fotbalové reprezentace, nepoznáte, jak moc mu vrtalo hlavou, jestli tentokrát...

30. srpna 2025  9:12

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.