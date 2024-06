Vondroušová po lekci od Šwiatekové: Děsivý pocit, je strašně těžké vyhrát míč

Od prvních míčů se zmítala v úporné obraně, do které ji agresivní Polka neustále tlačila, ve statistice vítězných úderů jí podlehla jednoznačně 12:25. A při svém prvním servisu neuhrála ani polovinu výměn.

Po hodině a dvou minutách opouštěla dvorec Philippa Chatriera s porážkou 0:6 a 2:6, postup do čtvrtfinále antukového grandslamu ale hodnotila pozitivně.

„Po prvním vyhraném gamu se mi trochu ulevilo, už jsem se začala chytat, pak jsem měla i brejkbol. Člověk si řekne, že z kurtu odejde alespoň s trochu lepším pocitem,“ popisovala reportérům v Paříži.

Hodně jste bojovala o čtvrtý game první sady, v němž jste odvrátila čtyři brejkboly a padla až při pátém. Byla to šance lavinu zastavit?

Spíš naděje aspoň na jeden game, na výsledku by to vůbec nic nezměnilo. Zápas byl strašně těžký, na jedné straně jsme hrály ještě proti větru, uhrát z ní alespoň bod bylo úplné šílenství. A ona je na antuce úplně odskočená od všech, je strašně těžké proti ní vyhrát míč.

Polka navíc trefovala spoustu úderů přesně na čáry, jak bylo náročné ustát tyhle situace psychicky?

Má za sebou spoustu vyhraných zápasů, což je vidět na jejím sebevědomí. Samozřejmě člověku úplně nepomůže, když prohrává 0:6 a jí skoro všechno padá na lajnu. Navíc i dobře podávala, v některých fázích přes 190 kilometrů za hodinu. Takhle holky až na výjimky neservírují. Člověk pak na kurtu cítí, že nemá co nabídnout. Jakmile si z prvního úderu neuděláte tlak, máte velké problémy.

Jak hodnotíte letošní Roland Garros celkově?

Za poslední dva týdny jsem moc ráda. Pomůžou mi, čtvrtfinále je skvělý výsledek. Jo, v posledním zápase jsem dostala strašně, ale bylo to spíš tím, že ona hrála výborně a většinu míčů si uhrála, než že bych předvedla nějakou hrůzu. Fakt je to, jako byste hráli s nějakým šílencem. (smích) Na psychiku je to nápor, pak už člověk upadá do stavu, kdy je úplně vyřízený.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Za necelé dva měsíce se do Paříže vrátíte na olympijské hry. Těšíte se?

Teď moc ne, ale určitě to přijde. Jsem ráda, že jsem se tady nakonec probojovala na velké kurty, takže jsem si je vyzkoušela. Návrat z trávy na antuku bude zase změna, ale reprezentuju moc ráda.

Budete kromě dvouhry hrát i čtyřhru nebo mix?

Uvidíme, kdo z Češek se dostane, taky bude záležet, jak na tom bude Kája Muchová. Podle toho se budu rozhodovat. U Jirky (Lehečky) taky nevím, jestli bude úplně ready. Ale všechny tři soutěže bych asi hrát nechtěla, to už by bylo až moc náročné.