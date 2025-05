Operace, návrat, další pauza. Týden jsem hrála jenom bekhend, líčí Vondroušová

Ale výsledek pro ni nebyl tím nejdůležitějším. „I kdyby to nedopadlo, tak budu vděčná, že na kurt můžu jít.“

Od loňského Wimbledonu, na kterém při obhajobě titulu vypadla v prvním kole, šlo o její teprve devátý zápas. A první po tříměsíční pauze.

Operace, kterou podstoupila po zmíněném travnatém grandslamu, ji problémů s ramenem nezbavila. V lednu a únoru letošního roku sice odehrála čtyři podniky, avšak poté musela zase vysadit.

„Na druhou operaci už jsem nechtěla, takže jsem hodně cvičila. S tenisem jsem začala týden před Římem, ale rameno se mi ozvalo zase.“

Z italské metropole se proto na poslední chvíli odhlásila a znovu se vrhla na zotavování. „Změnila jsem pár cviků a týden hrála jen bekhend. Poprvé jsem pořádně trénovala až pár dní před Paříží. Byla to bláznivá cesta, ale jsem ráda, že zase můžu hrát.“

Kvůli tříměsíčnímu výpadku ze zápasového rytmu se proti Selechmetěvové rozjížděla pomaleji – v prvním setu ztrácela 2:4. „Ale v hlavě jsem byla dobře nastavená. Věděla jsem, že můj výkon nebude úžasný, a zároveň jsem si užívala, že lidi byli super a mohla jsem mít jejich podporu.“

Úvodní dějství otočila na 6:4 ve svůj prospěch a ve druhém postup potvrdila. I když třikrát ztratila podání, soupeřku brejkla čtyřikrát. A vypořádala se i s tím, že šlo o nepříliš často vídaný souboj levaček.

„Rozhodující bylo, kdo dřív zaútočil po lajně do bekhendu. Forhend hrajeme podobně, byly to spíš šachy, ale potom jsem začala víc servírovat a hrát do jejího bekhendu. A to fungovalo,“ přiblížila 25letá Češka.

Na Roland Garros má skvělé vzpomínky: v roce 2019 tu hrála finále, loni se probojovala mezi nejlepší osmičku. Letos by se ráda tomuto výsledku co nejvíce přiblížila, neboť v žebříčku už klesla na konec první stovky a hrozí jí významná bodová ztráta.

Los má celkem přijatelný – ve druhém kole změří síly buď s 25. nasazenou Magdalenou Frechovou, nebo Uns Džábirovou, proti níž by si zopakovala úspěšné finále předloňského Wimbledonu.

„Teď je mi jedno, s kým hraju,“ nemá preferovanou variantu. „Bude to další dobrý zápas, na který jsem dlouho čekala. Je to pro mě výzva a jsem moc ráda, že si taková utkání mohu zase zkusit.“

A k plánům, do jakých výšin by se chtěla vrátit, říká: „Musím být trpělivá, protože děláme hodně práce v posilovně, která není tolik zábavná. Tenis ani moc nehraju, takže je těžké udržet mentální nastavení. Ale mám skvělou podporu od týmu a rodiny, což mi v posledních měsících hodně pomohlo.“