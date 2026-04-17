Vondroušová nepodstoupila dopingovou kontrolu, hrozí jí až čtyřletý distanc

  15:19aktualizováno  15:37
O víkendu byla Markéta Vondroušová členkou úspěšného českého týmu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu, nyní přiznala, že řeší nepříjemný problém. Wimbledonská šampionka z roku 2023 loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole a hrozí jí až čtyřletý zákaz činnosti. Česká tenistka i její právní zástupce Jan Exner kauzu vylíčili pro web iSport.cz.
Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu...
Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu...
Tereza Valentová a Markéta Vondroušová při kvalifikaci BJK Cupu ve Švýcarsku.
České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarsku (zleva) kapitánka Barbora...
Vondroušová se hájí tím, že se komisařka německé antidopingové agentury při mimosoutěžní kontrole loni 3. prosince nechovala podle obvyklých postupů. Měla přijít po stanoveném času, který tenistka nahlásila, a neprokázala se. Proto ji Vondroušová do svého bytu nevpustila.

„Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit, ať ji pustím dovnitř. Nechtěla po mně ID, ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv,“ řekla pro iSport.cz.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) Vondroušovou viní z toho, že neodevzdala vzorek během mimosoutěžní dopingové kontroly, což může být pro tenisty stejný problém, jako když odevzdají pozitivní vzorek. „Věříme ale, že Markéta žádný trest nedostane,“ doufá tenistčin právní zástupce Jan Exner.

marketavondrousova

i need to tell you something…
i can’t really keep saying i’m okay when i’m not.

17. dubna 2026 v 14:57, příspěvek archivován: 17. dubna 2026 v 15:30
Oba se hájí tím, že aktuálně 46. hráčka světového žebříčku tehdy prožívala stresové období, což potvrdila i nyní na svých sociálních sítích. „Dlouhou dobu jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a problémy se spánkem, kvůli kterým jsem byla vyčerpaná. K tomu všemu roky nenávistných zpráv a výhrůžek ovlivnily to, jak bezpečně se cítím ve vlastním bytě.“

I kvůli tomuto Vondroušová komisařku do svého bytu nepustila. Podle jejích slov přišla nečekaně mimo hodinový interval, který sportovci každý den zadávají do aplikace ADAMS, v níž hlásí místo a čas, kdy jsou k zastižení. „Po tom, co se stalo Petře, nebereme cizí lidi u dveří na lehkou váhu,“ připomněla napadení Petry Kvitové.

V rámci řešení tohoto případu má Vondroušová k dispozici stanovisko odborníků, že se kvůli příchodu komisařky potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. „Potvrdili, že jsem prodělala akutní stresovou reakci a úzkostnou poruchu. V ten moment strach zatemnil můj úsudek a nedokázala jsem situaci racionálně zpracovat.“

Vypětí v tváři české tenistky Markéty Vondroušové ve třetím kole na US Open

Obhajobu Vondroušové opírá její právní zástupce Exner o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala své pověření. Ta ale ve své zprávě tvrdí, že všechny náležitosti splnila. „Bude to tvrzení proti tvrzení. A my se budeme snažit dokázat, že komisařka lhala,“ řekl Exner.

Kauzu řeší ITIA, která vysvětlení týmu Vondroušové zatím označila za nedostatečné. V současné době tenistka ani její tým nevědí, jaký trest ITIA požaduje. „Teoreticky podle pravidel hrozí stejný trest, jako když máte pozitivní test. V nejzazším případě jsou to čtyři roky zákazu činnosti,“ doplnil Exner.

Tenistka navíc další, už standardní kontrolu podstoupila hned tři dny od tohoto incidentu, za dosavadní kariéru šestadvacetiletá hráčka absolvovala přes sto dopingových testů a žádný nebyl pozitivní.

Vondroušová, která se v této sezoně znovu potýká s problémy s ramenem, nemá provizorně zastavenou činnost. Plánuje odehrát nadcházející turnaj v Madridu a kompletní antukovou sezonu. Minulý víkend se zúčastnila i kvalifikačního zápasu o finále Billie Jean King Cupu ve Švýcarsku, kde společně s Terezou Valentovou prohrály čtyřhru.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01

Hokejisté zveřejnili nominaci na další část kempu před MS. Na koho Rulík ukázal?

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát začíná. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

17. dubna 2026  15:48

Poslední rozloučení s Bugárem. Diskaři vzdali hold nejen atletické legendy

Barbora Špotáková na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.

Lidé se dnes naposledy rozloučili s mistrem světa v hodu diskem z Helsinek 1983 Imrichem Bugárem, který zemřel ve středu 8. dubna. Pohřbu se v zaplněné Velké obřadní síni strašnického krematoria v...

17. dubna 2026  15:44

Vondroušová nepodstoupila dopingovou kontrolu, hrozí jí až čtyřletý distanc

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

O víkendu byla Markéta Vondroušová členkou úspěšného českého týmu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu, nyní přiznala, že řeší nepříjemný problém. Wimbledonská šampionka z roku 2023 loni v prosinci...

17. dubna 2026  15:19,  aktualizováno  15:37

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské...

Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu,...

17. dubna 2026  15:37

Soukalová ukázala těhotenské bříško. Síla ženy spočívá v jemnosti, napsala

Gabriela Soukalová na slavnostním křtu kalendáře Beaty Rajské (prosinec 2023)

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se na sociálních sítích pochlubila novými těhotenskými fotografiemi. Na nich ukázala rostoucí bříško a zároveň se podělila o myšlenky, které ji v tomto období...

17. dubna 2026  15:35

Muž, který českému fotbalu pojistil Ligu mistrů. Snad tenhle sen neskončí, zářil Isi

Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí slaví gól do sítě AEK Atény.

Není moc velká šance, že ve své kariéře ještě někdy vstřelí gól na 1:3, jenž vyvolá takovou euforii. A to nejen u příznivců madridského Raya Vallecana, kterému zařídil postup do semifinále...

17. dubna 2026  15:01

Tři české prohry ve čtvrtfinále. Na turnajích končí Nosková, Macháč i Kopřiva

Aktualizujeme
Linda Nosková hraje forhend na turnaji ve Stuttgartu.

Linda Nosková skončila na tenisovém turnaji ve Stuttgartu ve čtvrtfinále. S Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála 6:7, 5:7 a světová sedmička může nyní narazit na Karolínu Muchovou, která si o...

17. dubna 2026  13:01,  aktualizováno  14:59

Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě Černoch, Šimek musí na operaci

Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch ve čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy...

Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch, nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí...

17. dubna 2026  14:35

Opavský Štěpánek může hrát. Úplatek nejspíš nepřijal, tvrdí etická komise

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Stejně jako další hráči stíhaní v korupční aféře měl předběžně zastavenou činnost. Opavský fotbalista Filip Štěpánek teď ale hrát může. Etická komise FAČR mu předběžný zákaz zrušila, disciplinární...

17. dubna 2026  14:34

Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka

Třinecký obránce David Musil před semifinálovým utkáním s Karlovými Vary.

Tři výhry, tři porážky. Vyrovnanou bilanci z finálových soubojů v hokejové extralize má třinecký obránce David Musil. S Oceláři vybojoval tři zlata a jedno stříbro, s pardubickým Dynamem oba souboje...

17. dubna 2026  14:27

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

17. dubna 2026  14:13

