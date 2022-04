Když to jistí neporažené. Zvítězíme, nebo nedohrajeme, smály se deblistky

Vondroušová a Muchová si za stavu 2:2 poradily s britským párem Harriet Dartová, Katie Swanová vcelku hladce 6:1 a 7:5.

„Dobře se doplňujeme: Maky to udrží hodně zezadu a já se snažím do toho skočit na síti,“ přiblížila kvality české dvojice Muchová. „Obě hrajeme dobře na síti i zezadu a před balonem si vždycky dáme konkrétní taktiku.“

Na Štvanici, která je pro obě domácím klubem, své přednosti spojily v kompaktní souhru. Zdárně tak oprášily spolupráci, kterou naposledy daly dohromady na startu loňské sezony.

„Hrály jsme spolu na začátku našich kariér, ale vždycky jsme byly jedna nebo druhá zraněná, takže jsme odehrály pár kol a pak jsme odstupovaly,“ vzpomínala Vondroušová.

České tenistky Karolína Muchová a Markéta Vondroušová (vpravo) během utkání kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové s Harriet Dartovou a Katie Swanovou z Británie.

„Myslím, že jsme spolu ještě neprohrály. Vždycky jsme buď vyhrály, nebo nedohrály,“ přidala rovněž dobře naladěná Muchová. Jejich poslední dva starty takto skutečně dopadly: loni v lednu Češky v Dubaji i Melbourne zvítězily v prvním kole, načež druhé skrečovaly.

„Ale věděly jsme, že spolu hrát umíme, neměly jsme úplně špatné zápasy. A dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ pochvalovala si Vondroušová.

Právě ona byla u všech tří bodů, které Češky v utkání proti Britkám získaly. Jasně opanovala oba své singly proti Dartové a Raducanuové, ústřední roli zaujala i v deblu.

„Už na začátku jsem říkala, že bych chtěla holkám pomoct co nejvíc. Byla jsem připravená jít do všech zápasů i do debla. A jsem ráda, že to vyšlo, ještě takhle doma na Štvanici,“ zářila.

Naopak Muchová se do akce poprvé dostala až ve čtyřhře. „Nebyla jsem úplně stoprocentní a kapitán mě chtěl šetřit na debla, takže jsem se snažila připravit co nejlíp na něj,“ zdůvodnila, proč do dvouher vedle Vondroušové zasáhly Tereza Martincová a Linda Fruhvirtová.

Muchová totiž před kvalifikací BJK Cupu absolvovala jen turnaj v Miami, předtím sedm měsíců kvůli zdravotním komplikacím pauzírovala.

„I když jsem toho moc neodehrála, tak to nebylo špatné,“ hodnotila. „Byl to ale dlouhý den, snažila jsem se dobře rozcvičit, aby mi bylo teplo předtím, než půjdu na kurt.“

I na něm se pak Češky zahřály svou fungující součinností, kterou zajistily výběru Petra Pály postup na letošní finálový turnaj týmové soutěže. A tak třeba brzy dostanou příležitost vylepšit si „stoprocentní“ bilanci.