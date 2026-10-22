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Vondroušová kvůli trestu brečela: Nemůžu ani fandit příteli a pořád mě testují

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  15:33
Markéta Vondroušová pozorně sleduje míček v utkání s Arynou Sabalenkovou.

Markéta Vondroušová pozorně sleduje míček v utkání s Arynou Sabalenkovou. | foto: Reuters

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open.
Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.
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Co všechno obnáší, když tenisté kvůli dopingovému zákazu nemůžou hrát? Jestli si myslíte, že „pouze“ nemohou na oficiální turnaje, jste na omylu. Kromě toho mají totiž zakázáno trénovat v oficiálních střediscích či navštěvovat zápasy svých kolegů. A právě na to na svém instagramovém účtu upozornila Markéta Vondroušová. „Zasahuje to i můj osobní život,“ napsala.

Vondroušová letos v červnu obdržela čtyřletý distanc za to, že loni v prosinci při dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Sedmadvacetiletá tenistka se sice odvolala ke sportovní arbitráži CAS, bude ale ještě trvat, než ta její případ vůbec začne projednávat. A těžko říct, zda trest sníží.

I proto tak k situacím, na které si rodačka ze Sokolova stěžuje, bude nejspíš docházet často. „Spousta mých přátel jsou součástí tenisového světa a já se na ně teď nemůžu chodit dívat a podporovat je, jak jsem byla zvyklá,“ posteskla si.

Vondroušová bude dál bojovat, proti trestu se odvolala ke sportovní arbitráži

V poslední době na svém profilu sdílela fotografie, jak na notebooku či tabletu sleduje zápasy svého přítele Andrewa Paulsona. „Tenis je přirozeně důležitou součástí života nás obou. A protože spolu chceme trávit co nejvíc času, stále s ním na turnaje cestuju. Jenže zatímco on hraje, já sedím na hotelovém pokoji a sleduji jeho zápasy na obrazovce, místo abych byla přímo u kurtu a fandila mu.“

„Na prvním turnaji, na který jsem s ním po svém zákazu odcestovala, jsem brečela. Bylo těžké být tak blízko něčemu, co bylo po celý můj život jeho obrovskou součástí, a přitom už nemít možnost být toho součástí,“ dodala.

K tomuto se vyjádřila také bývalá světová jednička v deblu Rennae Stubbsová, která dříve trénovala třeba Serenu Williamsovou či Karolínu Plíškovou. „Markéta to podělala. Ale nemyslím si, že by brala zakázané látky. Nikdo nemá k ničemu takovému dál než ona,“ řekla ve svém podcastu.

marketavondrousova

a little glimpse into my reality.

16. října 2026 v 16:28, příspěvek archivován: 22. října 2026 v 14:03
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„Je naprosto šílené, že nemůže jít podpořit svého přítele. To ji rovnou můžeme zavřít do vězení,“ rozčílila se.

Vondroušová od svého zákazu často létá po světě a na Instagramu sdílí fotky a příspěvky z dovolených. Stále ale musí, stejně jako aktivní tenisté, podstupovat dopingové kontroly.

„Musím nahlašovat údaje o svém pobytu, tedy informace o tom, kde se nacházím, a každý den uvádět konkrétní časové okno, během kterého jsem k dispozici pro dopingovou kontrolu,“ vysvětlila. „A přestože nesoutěžím, nadále podstupuju dopingové testy.“

Všechny byly podle jejích slov negativní, což ale jejímu případu nijak nepomůže. Aktuálně může jen čekat, zda jí CAS trest zkrátí či úplně zruší.

„Je pro mě těžké číst, když mě lidé označují za dopingovou hříšnici, nebo když slyším lidi z tenisového prostředí říkat, že vypadám, jako bych kouřila marihuanu,“ lamentovala Vondroušová ve zmíněném příspěvku.

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

„Je mi smutno z toho, s jakou lehkostí lidé podobné věci říkají, aniž by přemýšleli nad tím, jak moc mohou jejich slova ovlivnit člověka, o kterém mluví.“

Současný trest by wimbledonské šampionce z roku 2023 vypršel 21. června 2030, tedy přesně týden před jejími 31. narozeninami. Po tak dlouhé době by byl návrat k profesionálnímu tenisu už velmi obtížný.

I proto bývalá světová šestka svůj příspěvek ukončila slovy: „Zatímco vám systém znemožňuje být součástí sportu, kterému jste zasvětili celý svůj život, vaše povinnosti vůči tomuto stejnému systému nadále trvají.“

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