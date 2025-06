Mezi ženami triumfovala Nela Charvátová z LTK Liberec, která ve finále zdolala Terezu Vajsejtlovou z Benátek nad Jizerou 6:3, 6:3. Vítězka převzala čtyřicetitisícovou odměnu.

„Soupeře jsem vůbec neznal, takže jsem nevěděl, jaké to bude, ale finále mi sedlo mnohem více než jemu, takže jsem rád, že jsem se netrápil dlouho,“ řekl dvacetiletý Vojtěch Petr. „Hrát na šampionátu jsem vůbec neměl v plánu, s trenérem jsme se rozhodli na poslední chvíli, a tak děkuji pořadatelům, že mi dali volnou kartu.“

Petr, který začínal stejně jako Linda Nosková v trojanovickém klubu Na Dolině, patřil v dorostu k velkým českým talentům, je mistrem světa hráčů do 14 let, ale zabrzdilo ho zranění, problémy s vyhřezlou ploténkou.

Novou mistryní republiky tenistek se v Ostravě stala Nela Charvátová.

„Kvůli tomu jsem dlouho nehrál, pak jsem studoval v Americe na univerzitě v Oklahomě, takže jsem nevěděl, jestli je mistrovství republiky to správné místo, kde znovu začít,“ podotkl.

Ukázalo se, že je.

„Ale bylo to po dlouhé době, co jsem odehrál nějaký oficiální turnaj a navíc, kde bych vyhrál pět zápasů za sebou, takže super výsledek,“ radoval se.

Nyní trénuje především ve Frýdlantě nad Ostravicí a začal i v Praze, kde je od letoška členem I. ČLTK Praha.

Mezinárodní turnaj hrál naposledy v únoru 2023 v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde porazil Rumuna Teglase, ale ve druhém kole nestačil na Itala Fajtu.

Takže viděla tento týden Ostrava návrat velkého talentu?

„Těžko říct, to musejí posoudit jiní,“ odpověděl Petr. „Jen jsem odvedl svou práci, i když některé dny jsem v tom vedru neměl úplně nejlepší kondici. To bylo asi nejtěžší, s čím jsem se na turnaji musel popasovat, ale zvládl jsem to dobře.“

Dodal, že po zhruba dvouleté pauze zkusí znovu proniknout do tenisového kolotoče.

„Uvidím, jak se mi bude dařit,“ řekl. „Teď mám ještě domluvené nějaké ligy v Německu a příští týden budu hrát v Olomouci.“ Tam se představí na turnaji světové série Universal Tennis dotovaném 25 tisíc americkými dolary.

Co potřebuje k tomu, aby prorazil?

„Nejdůležitější je zdraví, musím pečovat o své tělo. Teď už jsem v pořádku. Snad to vydrží,“ podotkl.

Vítězné gesto Vojtěcha Petra po tom, co získal mistrovský titul.

„Titul pro mě znamená hodně, protože jsme půl roku kvůli maturitě pořádně nehrála,“ řekla Nela Charvátová. „Když jsem se ráno probudila bylo všechno špatně, ale jsme šťastná, že jsem to zvládla. Důležité bylo zůstat ve hře hlavou a věřit si.“

Charvátová vybojovala i titul ve čtyřhře spolu s Magdalénou Smékalovou. Mezi muži vyhráli David Poljak a Ondřej Horák.