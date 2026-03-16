Vládce betonu. Sinner se od porážky s Menšíkem odrazil k působivému počinu

  11:30
V pouhých 24 letech zkompletoval Jannik Sinner sbírku všech velkých titulů z akcí, které se hrají na tvrdém povrchu. Dva grandslamy, Turnaj mistrů a šest podniků kategorie Masters vyhrál jako třetí tenista v historii po Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi, kteří navíc byli starší, když se jim tento působivý počin povedl. „Znamená to pro mě hodně,“ liboval si Ital, když v neděli uspěl ve finále v Indian Wells.
Jannik Sinner se raduje po výhře ve finále v Indian Wells.

Jannik Sinner se raduje po výhře ve finále v Indian Wells. | foto: Jayne Kamin-OnceaReuters

Jannik Sinner s trofejí pro šampiona Indian Wells
Jannik Sinner ve finále v Indian Wells
Jannik Sinner se raduje po výhře ve finále v Indian Wells.
Jannik Sinner ve finále v Indian Wells
Jeho vítězství dvakrát 7:6 nad Daniilem Medveděvem, který předtím v semifinále šokoval Carlose Alcaraze, bylo jasnou ukázkou, proč je Ital v posledních sezonách nejkonzistentnějším tenistou na betonových dvorcích.

Za celý zápas nečelil jedinému brejkbolu, ve zkrácené hře druhé sady otočil stav 0:4. „Pořád jsem věřil a bojoval. Ještě víc jsem šel do svých úderů. Ve třetím setu by se začínalo znovu od nuly, takže jsem se snažil ze všech sil, abych zápas uzavřel už ve druhé sadě. A jsem nadšený, byl to neuvěřitelný závěr,“ popisoval.

Sinner rozhodl finále ve dvou tiebreacích, poprvé slaví v Indian Wells i Sabalenková

Celý turnaj ovládl bez ztráty setu, stejně jako předchozí Masters na tvrdém povrchu – Paříž na přelomu října a listopadu. Dvě „tisícovky“ za sebou s perfektním zápisem si podmanil jako vůbec první hráč v historii tohoto formátu.

Zkrátka jasný vládce betonu.

V Indian Wells, kde se koná akce s přezdívkou „pátý grandslam“, slavil Sinner poprvé, dosud bylo jeho maximem semifinále.

„Věděl jsem, že jsem tenhle turnaj ještě nevyhrál, takže jsem se chtěl připravit co nejlépe a nejvíce profesionálně,“ popisoval po finále.

A povedlo se mu to báječně. Velký důraz kladl hlavně na to, aby se sžil s úmorným vedrem, které v kalifornské poušti tenisty trápilo. S těmito podmínkami měl Sinner potíže na lednovém Australian Open, kde vypadl v semifinále. Zdá se, že to je jedna z mála věcí, která ho dokáže dostat do úzkých.

Jannik Sinner ve finále v Indian Wells

„Dorazil jsem sem už týden před turnajem a měli jsme hodně dlouhých a náročných tréninků. Cítil jsem se dobře připravený, takže jsem neměl velké problémy s počasím, což je pro mě velmi pozitivní,“ líčil na tiskové konferenci.

Do Indian Wells přitom přiletěl s haprující formou, při svém předcházejícím startu v Dauhá, kde se taktéž hrálo na betonu, padl už ve čtvrtfinále s Jakubem Menšíkem. Ale v Kalifornii se dokázal zase zvednout.

Díky tomu se může chlubit, že v kariéře už vyhrál grandslamové Australian Open a US Open, Turnaj mistrů a také Masters v Miami, Cincinnati, Šanghaji, Paříži, Kanadě a nově také v Indian Wells.

Jannik Sinner ve finále v Indian Wells
Daniil Medveděv ve finále v Indian Wells

„Předvádíš úžasný tenis, hrát proti tobě je nesmírně těžké,“ smekl před ním jeho finálový soupeř Medveděv.

Rus sice zamezil očekávanému souboji mezi Sinnerem a Alcarazem, ale druhého z vládců současného tenisu zastavit nedokázal.

Všichni tři budou patřit mezi hlavní favority dalšího betonového Masters v Miami, které začíná už tento týden. „To je také velmi důležitý turnaj. Pokusím se na něm opět předvést co nejlepší tenis,“ plánuje Ital.

