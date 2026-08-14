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Vítězství nad lží a nenávistí. Naštvaná Šwiateková získala trofej a setřela kritiky

Karel Knap
  13:05
Polská tenistka Iga Šwiateková slaví vítězství na turnaji v Torontu.

Polská tenistka Iga Šwiateková slaví vítězství na turnaji v Torontu. | foto: AP

Polská tenistka Iga Šwiateková s trofejí pro šampionku turnaje v Torontu
Iga Swiateková ve finále turnaje v Torontu
Polská tenistka Iga Šwiateková s trofejí pro šampionku turnaje v Torontu
Iga Swiateková ve finále turnaje v Torontu
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Vypadá plaše až zmateně. Podívejte na ty její tiky! Její psycholožka ji ovládá jako loutku. Možná spolu dokonce chodí... Tenistka Iga Šwiateková o sobě v poslední době četla a slyšela různé nelichotivé poznámky. Její dříve báječná kariéra dospěla do temnějšího období. Čerstvý triumf v Torontu ale Polka vnímá jako úsvit lepších časů.

Na kanadském betonu znovu všem připomněla, jak při své práci dokáže být dominantní, když je náležitě naladěná.

V semifinále přemohla Ukrajinku Svitolinovou 6:3, 1:6, 6:3 a ve čtvrteční bitvě o pohár bez okolků zatočila s Rybakinovou z Kazachstánu 6:2, 6:3. S oběma přitom v uplynulých devíti měsících měla bilanci 0:2.

Shelton obhájil v Montrealu, neztratil set. Šwiateková se raduje po finále v Torontu

Na trofej z podniku WTA čekala od loňského září, kdy vyhrála v korejském Soulu. I proto si slastné chvilky vychutnávala zvlášť intenzivně.

V rozhovoru na kurtu nicméně přiznala, že se v ní radost mísí s naštváním: „Něco takového se mi děje poprvé!“

V pětadvaceti má ve sbírce šest grandslamových trofejí. Na pozici světové jedničky si hověla 125 týdnů. V rodné zemi se stala ikonou.

Čím dál víc ovšem trpěla pod tlakem okolností. Musela řešit dopingovou kauzu. Rozešla se s oblíbeným koučem Tomaszem Wiktorowským. Zhoršily se její výsledky, klesala v žebříčku.

Iga Swiateková ve finále turnaje v Torontu

Ona sama se častěji mračila, působila nešťastně a křehce. V březnu propustila belgického trenéra Wima Fissetta, s nímž prožila povedené léto 2025 korunované wimbledonským titulem, ale také mnoho nezdarů.

Obyčejní diváci i znalci se v Polsku zaobírali jejím herním stylem i soukromím, zejména vztahem k mentální koučce Darie Abramowiczové, která na ni podle hlasů ze zákulisí má od roku 2019 takřka neomezený vliv.

Artur Sostaczko, jenž vedl Šwiatekovou v mládí, se podivoval tomu, že spolu tráví dny i noci včetně dovolené: „Neznám jiný takový případ.“

Komentátor Lech Sidor poznamenal, že se na tenistce při zápasech stále výrazněji projevuje nervová labilita.

Nejroztomilejší oslava. Šwiateková se potkala s miláčkem torontských kurtů

Psycholožka Ewa Woydyllo-Osiatynská dokonce pronesla, že Šwiateková je hloupoučká a vystrašená bytost, která sama nerozumí tomu, co se kolem ní děje.

Nepříjemný humbuk na dceru veslaře a ortodontistky logicky doléhá. Její blízcí se jí zastávají. Sama chtěla především na dvorci ukázat, že ve svém povolání spěje k veselejším zítřkům.

„Jsem velice šťastná,“ řekla v Torontu. „Uplynulé měsíce pro mě nebyly snadné. Snažila jsem se soustředit na rozvoj mé hry bez ohledu na názory lidí na internetu. Jsem ráda, že skutečnost se od nich liší.“

„Chci své vítězství věnovat každému člověku, který se potýká s nespravedlivými soudy a nenávistí. Makejte dál a zlepšujte se. Soustřeďte se na sebe, na svou budoucnost a své cíle.“

„Každým rokem se snažím tyhle útoky víc a víc ignorovat. Můj zdejší úspěch dokazuje, že leckdy nedávají smysl.“

Polská tenistka Iga Šwiateková s trofejí pro šampionku turnaje v Torontu

Pochybnosti o zdravosti prostředí, v němž Šwiateková jako slečna i šampionka žije, samozřejmě po jednom skvělém tažení nezmizí.

Mladá žena z Varšavy si jím každopádně upevnila sebedůvěru. Ve městě na břehu jezera Ontario zase jistě diktovala dění výměn, úžasně se pohybovala a výborně servírovala.

Projevuje se na ní spolupráce se španělským trenérem Franciscem Roigem, jehož si najala na jaře.

„Moje údery byly předtím příliš ploché, hrála jsem moc rychle a zbytečně riskovala,“ přemítala na tiskovce. „S Franciscem jsme se změnami v taktice mířili právě na letní období.“

„Nejdřív jsem v hlavě neměla úplně jasno, abych splnila všechny jeho příkazy. Ale tady jsem cítila, že jsem si na ně zvykla a jsou pro mě přirozené. I nadále si chci udržet tuhle trpělivost.“

Roig dlouho pomáhal Rafaelu Nadalovi, jehož Šwiateková uctívá jako vzor a bere jej jako přítele.

S jeho přispěním by mohla ukořistit haldu dalších blýskavých klenotů a zároveň utišit halas ve fanouškovských i odborných kruzích.

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